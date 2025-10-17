  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Иностранцы обязаны изучать русский, должны владеть хотя бы на минимальном уровне. Наши в иностранных клубах учат местный язык, чем легионеры лучше?» Афанасьев об игроках из других стран
9

«Иностранцы обязаны изучать русский, должны владеть хотя бы на минимальном уровне. Наши в иностранных клубах учат местный язык, чем легионеры лучше?» Афанасьев об игроках из других стран

Андрей Афанасьев хочет, чтобы легионеры владели русским языком.

– Я считаю, что иностранцы обязаны изучать русский язык, они должны владеть им хотя бы на минимальном уровне, если представляют наши клубы. Когда наш футболист приезжает в иностранный клуб, то он учит местный язык, это нормальная практика. Так почему же легионерам РПЛ не стоит учить русский? Чем иностранцы лучше наших футболистов?

– Стоит ли прописывать изучение русского языка в контракте?

– Это должно быть на усмотрении клуба, который покупает футболиста. Не думаю, что это принципиальный вопрос, который повлияет на игру легионера.

Исключением могут стать ситуации, когда слова иностранца могут неверно перевести, после чего могут возникнуть проблемы, но это уже отдельная история, – сказал бывший полузащитник «Торпедо» и «Спартака».

Кто победит в главном матче Бундеслиги?1106 голосов
Бавария
Будет ничья
Боруссия
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
лимит на легионеров
Андрей Афанасьев
logoпремьер-лига Россия
logoТорпедо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мусаев о лимите: «Ограничения ни к чему хорошему не приводят. Россияне должны выигрывать конкуренцию в честной борьбе, а не из-за паспорта»
21сегодня, 14:49
Черчесов о лимите: «Почему не ограничить количество иностранных тренеров – не главных, а свиту, чтобы не приходило по 10-12 человек. Если места заняты, как расти молодому специалисту?»
32сегодня, 09:48
Дюков о лимите: «Не сомневаюсь, что министерство учтет мнение клубов»
11сегодня, 06:59
Главные новости
Мусаев о Сафонове: «Доннарумма увидел, что у него такой сильный конкурент, и провел лучший сезон в карьере. Когда Матвей шел в «ПСЖ», он был уверен, что может выиграть эту конкуренцию»
4 минуты назад
Люксен о «Золотом мяче»: «У Мбаппе самый большой потенциал. Килиан – игрок из другого измерения, «киллер», использующий почти каждый голевой момент»
416 минут назад
Пенальти в ворота «Зенита» в конце игры с «Акроном» назначен правильно, решила ЭСК: «Рука Сантоса находится в неестественном положении, увеличивая площадь тела»
1131 минуту назад
Уход тер Стегена из «Барселоны» зимой не исключен. Вратарь рискует не попасть на ЧМ-2026
540 минут назад
«Шанхай» Слуцкого идет третьим после 27 туров Суперлиги Китая и отстает от «Чэнду» на одно очко, лидирует «Порт»
444 минуты назадВидео
Football Manager и ФИФА стали партнерами. Игра получила лицензию на ЧМ-2026
8сегодня, 16:20Киберспорт
«Локомотив» летом сможет выкупить Пруцева за 6,5 млн евро – такая сумма прописана в контракте (Иван Карпов)
48сегодня, 16:08
ЭСК: судья Танашев правильно удалил Ндонга за агрессию и дал Сперцяну желтую за неспортивное поведение
8сегодня, 15:53
«Спартак» предложил Ивичу 2,2 млн евро в год и контракт по схеме «2+1» через посредников, но Кахигао «саботирует» переговоры (Иван Карпов)
49сегодня, 15:46
ЭСК не поддержала пенальти «Локо» в ворота «Динамо»: «Нарушения Касереса на Руденко не было, ВАР ошибочно подготовил ракурс для судьи, использовал не лучший повтор»
51сегодня, 15:26
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема сыграл вничью с «Аль-Фейхой», «Аль-Ахли» Мареза примет «Аль-Шабаб», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Фатехом» в субботу
213 минут назад
Слуцкий после 2:1 с «Циндао Вест Кост»: «Мы больше контролировали игру и мяч. Пенальти упростил задачу, но это не умаляет усилий команды»
17 минут назадВидео
«Спартак» принимает «Ростов». Ждем всех на «Лукойл Арене» на домашнем матче красно-белых!
21 минуту назадРеклама
Экс-менеджер «МЮ» об уровне клуба: «Если сравнить с игрой в кости, то «Юнайтед» для успеха достаточно выбрасывать 3 и 4. Проблема в том, что у них единицы и двойки, а у «Ливерпуля» и «Сити» серия шестерок»
553 минуты назад
Рикарду Са Пинту: «Если Роналду завершит карьеру в «Спортинге», это будет прекрасно для всех, красивая история. Болельщики клуба этого заслуживают, и Криштиану тоже»
5сегодня, 16:16
Чемпионат Франция. «ПСЖ» Сафонова против «Страсбура», «Монако» Головина сыграет с «Анже» в субботу
3сегодня, 15:25
38-летний Юй Ханьчао забил 10-й гол в сезоне-2025. Мячи хавбека принесли «Шанхаю» Слуцкого 6 очков в Суперлиге Китая
1сегодня, 15:10Видео
«ПСЖ» – «Страсбур». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
1сегодня, 15:00
Аморим перед «Ливерпулем»: «Они борются за титулы, но «МЮ» нужно выиграть. Возможно, когда от нас не ждут побед, футболистам легче играть, однако это надо изменить»
6сегодня, 14:45
«Ливерпуль» поддержит акцию против расизма в матче с «МЮ». Стихотворение 8-летнего ребенка опубликуют в программе к игре, клуб призвал сообщать о случаях дискриминации
6сегодня, 14:40Фото