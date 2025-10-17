«Иностранцы обязаны изучать русский, должны владеть хотя бы на минимальном уровне. Наши в иностранных клубах учат местный язык, чем легионеры лучше?» Афанасьев об игроках из других стран

Андрей Афанасьев хочет, чтобы легионеры владели русским языком.

– Я считаю, что иностранцы обязаны изучать русский язык, они должны владеть им хотя бы на минимальном уровне, если представляют наши клубы. Когда наш футболист приезжает в иностранный клуб, то он учит местный язык, это нормальная практика. Так почему же легионерам РПЛ не стоит учить русский? Чем иностранцы лучше наших футболистов?

– Стоит ли прописывать изучение русского языка в контракте?

– Это должно быть на усмотрении клуба, который покупает футболиста. Не думаю, что это принципиальный вопрос, который повлияет на игру легионера.

Исключением могут стать ситуации, когда слова иностранца могут неверно перевести, после чего могут возникнуть проблемы, но это уже отдельная история, – сказал бывший полузащитник «Торпедо » и «Спартака».