Кокорин – подписчику: «Я оставил огромный след, раз ты мне пишешь. Ходишь с голыми карманами и уйдешь так же»

ответил на критику подписчиков в соцсетях.

Форвард выложил в инстаграм фото на фоне спорткара «Феррари», что вызвало реакцию пользователей.

«Футбол – это не его. Он пижон. Смотрел на него, радовался за него, но... Он не смог справиться с звездопадом, сгорел, так и не став звездой», – написал один из пользователей.

«Я родился ей», – ответил Кокорин.

Другому пользователю футболист написал: «Рожденный тратить копить не может».

С еще одним подписчиком Александр вступил в продолжительную дискуссию.

– Кокошка – вовсе не футболист, ибо когда его подкалывают насчет его игры, он не обижается, а ссылается на то, какие у него дорогие машины, роскошная жизнь.

– На это не надо ссылаться, это факты. Я на них не ссылаюсь, это тебя тревожит. Я оставил огромный след, раз ты мне пишешь тут, ходишь ты с голыми карманами и уйдешь так же, – ответил Кокорин.

– Представь, что ты умираешь. Ты в последний момент будешь вспоминать свои эмоции, как ты на дорогих тачках ездил или в море купался? Ни один человек об этом не будет думать. Это все пыль.

– Я буду вспоминать, как я построил 9 площадок в детских домах и как я оплачивал операции детям. Потом садился в дорогую машину и ехал тренироваться. И так уже почти 15 лет. Сколько за это время ты написал комментариев злых? Просто так бабло не платят, это в твоем мире все просто так, – написал игрок.

Скриншоты: инстаграм Александра Кокорина

Это не случайно: Кокорин выложил фото на фоне полицейских машин после слов о том, что «каждый мужчина должен отсидеть»

«Каждый нормальный мужчина должен отсидеть, чтоб чуть в себя прийти». Цитата дня от Кокорина

Слова Кокорина про тюрьму – доказательство, что он так ничего и не понял