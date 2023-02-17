Кокорин – подписчику: «Я оставил огромный след, раз ты мне пишешь. Ходишь с голыми карманами и уйдешь так же»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин соцсети деньги Футбол

Александр Кокорин ответил на критику подписчиков в соцсетях.

Форвард выложил в инстаграм фото на фоне спорткара «Феррари», что вызвало реакцию пользователей.

«Футбол – это не его. Он пижон. Смотрел на него, радовался за него, но... Он не смог справиться с звездопадом, сгорел, так и не став звездой», – написал один из пользователей.

«Я родился ей», – ответил Кокорин.

Другому пользователю футболист написал: «Рожденный тратить копить не может».

С еще одним подписчиком Александр вступил в продолжительную дискуссию.

– Кокошка – вовсе не футболист, ибо когда его подкалывают насчет его игры, он не обижается, а ссылается на то, какие у него дорогие машины, роскошная жизнь.

– На это не надо ссылаться, это факты. Я на них не ссылаюсь, это тебя тревожит. Я оставил огромный след, раз ты мне пишешь тут, ходишь ты с голыми карманами и уйдешь так же, – ответил Кокорин.

– Представь, что ты умираешь. Ты в последний момент будешь вспоминать свои эмоции, как ты на дорогих тачках ездил или в море купался? Ни один человек об этом не будет думать. Это все пыль.

– Я буду вспоминать, как я построил 9 площадок в детских домах и как я оплачивал операции детям. Потом садился в дорогую машину и ехал тренироваться. И так уже почти 15 лет. Сколько за это время ты написал комментариев злых? Просто так бабло не платят, это в твоем мире все просто так, – написал игрок.

Скриншоты: инстаграм Александра Кокорина

Это не случайно: Кокорин выложил фото на фоне полицейских машин после слов о том, что «каждый мужчина должен отсидеть»

«Каждый нормальный мужчина должен отсидеть, чтоб чуть в себя прийти». Цитата дня от Кокорина

Слова Кокорина про тюрьму – доказательство, что он так ничего и не понял

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120 комментариев

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воен
Ответ Alex Klimenko
Кокора, тем не менее, молодец в том плане, что с такими ограниченными умственными способностями всё же нашёл способ зарабатывать на жизнь. В остальном, не понимаю что все так удивляются и возмущаются, если уже давно понятно, что человек, скажем так, не особо интеллегентный. Хотя и комментирующие, порой, не лучше.
Его заслуг в том, что он так устроился - ровно 0. Надо спасибо сказать агентам, которые постоянно пристраивают его на хлебные места.
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Арсений Элин
сказочный....ну вы поняли 🤦‍♂️
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петрович сектор1
Ответ Onion
Ну, у хейтеров-то точно с головой полный порядок)))
Я этого и не отрицаю
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Тимофей Кушнир
Я даже знаю, где этот след. На затылке Пака
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Onion
Ответ петрович сектор1
Когда медийный человек ведётся на подколы хейтеров и пытается в интернете доказать им какой он крутой, любой психолог скажет, что у этого человека непорядок с головой.
Ну, у хейтеров-то точно с головой полный порядок)))
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Манюшный
Уборщица в туалете смыла за Кокориным. Так что следа больше нет.
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Sibirachok
Следы на стуле оставил...)))
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петрович сектор1
Когда медийный человек ведётся на подколы хейтеров и пытается в интернете доказать им какой он крутой, любой психолог скажет, что у этого человека непорядок с головой.
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Дмитрий Чидакин
Есть мнение, что скоро Саша снова отправится на зону.
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Kirkoroff
Ответ Старый Сухи
Да ни в чем. Этот его "огромный след" испарится года через 3 вникуда. А ещё лет через 5, когда кончится бабло, он и сам испарится вникуда.
Учитывая что он, пожалуй, самый богатый футболист из нашей страны, думаю оно так быстро не кончится.
Кокоша может и инфантильный, но, думаю, вовсе не дурак.
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Last avenger
и не такие состояния сливались. шансы пополнить компанию банкротов у оставившего след думаю не плохие
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stewiegriffin2
Ответ Prokuror Prokurorov
К Кокоше можно относиться как угодно, но предъявлять ему за его зп, тем более обвинять его в том, что он *много получает* могут только додики. Каждрый раз у таких челов хочется спросить: Если так просто получать сто тыщь мильёнов, почему вы или ваши дети не пинают мячик за те же сто тыщь мильёнов?
Давай на пальцах расшифрую: Его понты, не соответствующая его уровню зп > его футбольный потенциал.
А если в двух словах, смеются над тем какой он человек. Недалёкий, забивший на свое ремесло, но невероятно везучий, что ему платят такую зп, когда он последний раз нормально играл в году в 2016
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stewiegriffin2
Ответ ФиладельфияЮнион
А в чем он не прав? Какое вам дело как он живет и тратит?) он вроде себя лучшим в мире не считает) живет кайфует, а вы слюной брызжите на него.) От бедности на людей кидаетесь))) идите овуляшек своих воспитывайте)))
Не от бедности, не от денег, не от его богатства, а от его понтов и не растраченной перспективности футбольной
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Пинающий Достоинства
Ответ Утренняя Аврора
Почему же "шут" всю жизнь в деньгах купается (, не от рождения, а потом, сам прорвался) А,ты такой умный, почему же тогда бедный? ( наверняка)
Аххаха, пошли великие манипуляции ….))
Футболисты все относятся к этой категории, так как получают деньги за то что развлекают публику, разве не знал?
То что Кокорин получал бюджетную зарплату как и другие паспортисты тоже не слышали?
То что он известный интеллектуал и из-за этого такой богатый я не знал, спасибо что просветил …

В срезе с КоКо и Перельман бедняк, тот только лимон баксов за карьеру подгял, куда ему, неумному до Коко (надеюсь тебе стало стыдно за свои тупые изречения, школьник-рэперрок)
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bathedd
Бог не Тимошка, видит немножко.
Скоро будет сам сидеть без денег.
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Мадрид наказывает!
Ответ ender
Ты же сейчас написал камент))))
ну щас написал, а до этого 200 раз не писал, и дальше еще 100 раз не напишу, а тут просто вылезла новость на главной, решил зайти высказаться
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Олег Кузнецов
Ответ Vadim Medvedev
кипрских?
Кокора -95 процентов денег в России заработал, когда этому тушкану платили по 6,5 млн. евро за сезон.
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Игорь Ерофеенков
хахахахахах. он все свел к деньгам😄 какой же он Hикчёмный
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Yakub25
«Пускай лучшие лекари несут мой гроб и все пусть видят, что даже самые лучшие лекари бессильны перед лицом смерти. Разбросайте заработанные мною золото, пусть все видят, что то богатство, которые мы получаем от этой жизни, в этом мире и остается. Пусть все видят мои руки и усвоят, что даже Падишах всего мира — Султан Сулейман Кануни ушел из этой жизни с пустыми руками....»

А Александр ничего, кроме негатива и стыда за свои слова и поступки пока ещё не оставил...
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ALEKS66
Согласен с тем что если ему столько платят-то его и дело как и на что деньги тратить. Но зря он ведется на подколы в соцсетях.
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Teodrakis
Комментаторы, обсирающие Кокорина, доказали, что можно быть хуже Кокорина. Кокорину реально лучше не опускаться до общения с этими обиженными
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MURA
Ещё нее вся ведь жизнь прожита
А смеяться будет тот, кто будет смеяться последним
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ФиладельфияЮнион
Ответ Bartez1986
А в чем заключается огромный след? В Кофемании наследил?
Явно больше чем ты, раз ты его обсуждаешь)
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ФиладельфияЮнион
А в чем он не прав? Какое вам дело как он живет и тратит?) он вроде себя лучшим в мире не считает) живет кайфует, а вы слюной брызжите на него.) От бедности на людей кидаетесь))) идите овуляшек своих воспитывайте)))
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Утренняя Аврора
Ответ justbored
Сашуньке так скучно и одиноко на Кипре, что уже до тёрок с хейтерами в инстаграме дошёл ))
Скучает по России
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