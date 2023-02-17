Кокорин – подписчику: «Я оставил огромный след, раз ты мне пишешь. Ходишь с голыми карманами и уйдешь так же»
Александр Кокорин ответил на критику подписчиков в соцсетях.
Форвард выложил в инстаграм фото на фоне спорткара «Феррари», что вызвало реакцию пользователей.
«Футбол – это не его. Он пижон. Смотрел на него, радовался за него, но... Он не смог справиться с звездопадом, сгорел, так и не став звездой», – написал один из пользователей.
«Я родился ей», – ответил Кокорин.
Другому пользователю футболист написал: «Рожденный тратить копить не может».
С еще одним подписчиком Александр вступил в продолжительную дискуссию.
– Кокошка – вовсе не футболист, ибо когда его подкалывают насчет его игры, он не обижается, а ссылается на то, какие у него дорогие машины, роскошная жизнь.
– На это не надо ссылаться, это факты. Я на них не ссылаюсь, это тебя тревожит. Я оставил огромный след, раз ты мне пишешь тут, ходишь ты с голыми карманами и уйдешь так же, – ответил Кокорин.
– Представь, что ты умираешь. Ты в последний момент будешь вспоминать свои эмоции, как ты на дорогих тачках ездил или в море купался? Ни один человек об этом не будет думать. Это все пыль.
– Я буду вспоминать, как я построил 9 площадок в детских домах и как я оплачивал операции детям. Потом садился в дорогую машину и ехал тренироваться. И так уже почти 15 лет. Сколько за это время ты написал комментариев злых? Просто так бабло не платят, это в твоем мире все просто так, – написал игрок.
Скриншоты: инстаграм Александра Кокорина
Это не случайно: Кокорин выложил фото на фоне полицейских машин после слов о том, что «каждый мужчина должен отсидеть»
«Каждый нормальный мужчина должен отсидеть, чтоб чуть в себя прийти». Цитата дня от Кокорина
Слова Кокорина про тюрьму – доказательство, что он так ничего и не понял
Кокоша может и инфантильный, но, думаю, вовсе не дурак.
А если в двух словах, смеются над тем какой он человек. Недалёкий, забивший на свое ремесло, но невероятно везучий, что ему платят такую зп, когда он последний раз нормально играл в году в 2016
Футболисты все относятся к этой категории, так как получают деньги за то что развлекают публику, разве не знал?
То что Кокорин получал бюджетную зарплату как и другие паспортисты тоже не слышали?
То что он известный интеллектуал и из-за этого такой богатый я не знал, спасибо что просветил …
В срезе с КоКо и Перельман бедняк, тот только лимон баксов за карьеру подгял, куда ему, неумному до Коко (надеюсь тебе стало стыдно за свои тупые изречения, школьник-рэперрок)
Скоро будет сам сидеть без денег.
А Александр ничего, кроме негатива и стыда за свои слова и поступки пока ещё не оставил...
А смеяться будет тот, кто будет смеяться последним