  • ЭСК признала ошибочным пенальти «Локо» в ворота «Динамо»: «Нарушения Касереса на Руденко не было, ВАР ошибочно подготовил ракурс для судьи, использовал не лучший повтор»
14

ЭСК признала ошибочным пенальти «Локо» в ворота «Динамо»: «Нарушения Касереса на Руденко не было, ВАР ошибочно подготовил ракурс для судьи, использовал не лучший повтор»

ЭСК РФС выявила недостатки в работе судей игры «Динамо» – «Локомотив» (3:5).

Железнодорожники обыграли армейцев в 11-м туре Мир РПЛ. В конце первого тайма они, уступая 1:2, реализовали пенальти, назначенный Кириллом Левниковым.

«Нарушения правил со стороны защитника «Динамо» Хуана Касереса против нападающего «Локомотива» Александра Руденко не было, несмотря на контакт руками со спиной соперника. Этот контакт не повлиял на возможность атакующего игрока продолжить движение, а его падение не было следствием данного воздействия.

ВАР ошибочно подготовил ракурс, который продемонстрировал судье. Он не использовал наилучший повтор, который бы позволил правильно оценить интенсивность и силу воздействия защитника на нападающего», – говорится в мотивировочной части решения, принятого комиссией единогласно.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт РФС
ЭСК РФС
logoЛокомотив
logoДинамо Москва
видеоповторы
logoАлександр Руденко 1999
logoХуан Касерес II
logoсудьи
logoКирилл Левников
