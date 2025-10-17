ЭСК признала ошибочным пенальти «Локо» в ворота «Динамо»: «Нарушения Касереса на Руденко не было, ВАР ошибочно подготовил ракурс для судьи, использовал не лучший повтор»

ЭСК РФС выявила недостатки в работе судей игры «Динамо» – «Локомотив» (3:5).

Железнодорожники обыграли армейцев в 11-м туре Мир РПЛ. В конце первого тайма они, уступая 1:2, реализовали пенальти, назначенный Кириллом Левниковым .

«Нарушения правил со стороны защитника «Динамо » Хуана Касереса против нападающего «Локомотива » Александра Руденко не было, несмотря на контакт руками со спиной соперника. Этот контакт не повлиял на возможность атакующего игрока продолжить движение, а его падение не было следствием данного воздействия.

ВАР ошибочно подготовил ракурс, который продемонстрировал судье. Он не использовал наилучший повтор, который бы позволил правильно оценить интенсивность и силу воздействия защитника на нападающего», – говорится в мотивировочной части решения, принятого комиссией единогласно.