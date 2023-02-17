Малкому и Клаудиньо одобрено получение гражданства РФ. Хавбеки «Зенита» оформят паспорта весной («CЭ»)

Теги Зенит Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Россия Сборная России по футболу агенты натурализация Малком Клаудиньо Футбол

Бразильские хавбеки «Зенита» Клаудиньо и Малком смогут получить российское гражданство.

По данным «Спорт-Экспресса», футболистам одобрили такую возможность, в течение весны они оформят новые паспорта.

Утверждается, что инициатива исходила от самих полузащитников, «Зенит» ее поддержал. Выступать за сборную России при этом они не смогут, их футбольное гражданство не изменится.

«Я ничего не знаю о том, что Малком и Клаудиньо получат российское гражданство весной», – заявил Sport24 агент хавбеков Луис Фернандо Гарсия.

Малком представляет «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.

Материалы по теме

127 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл.С-Пб
Ответ Ivan Petrov
Как ты живёшь то без мозгов?
да по ходу это ты без мозгов , Ванюша)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dimitrii36
Ответ Ivan Petrov
Это его второй аккаунт
забавно, так кого из двух с днем защитника поздравлять
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ivan Petrov
Ответ Кирилл.С-Пб
Все понятно, воспитания 0, мозгов тоже.
Как ты живёшь то без мозгов?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
КИРИЛЛ УСТИНОВ
Ответ Pelerin
Нет, не думал ты. Максимум рефлексы ;)
Это ж получается, напиши я "хотел", у тебя бы пятачок отвалился от безысходности )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
V_J_I_K
Зачем?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ivan Petrov
Ответ dimitrii36
Катя кем тебе приходится
Это его второй аккаунт
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ivan Petrov
Ответ Дмитрий9779
Все верно,они подходят под пункт высококвалифицированные специалисты,т к являются Олимпийскими чемпионами.
Олимпийские чемпионы какой страны России? Не неси чупуху чепуха
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ARTHUR
Позорнейший питерский политпроект
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Любитель побеждать
А смысл, если Малком заигран за Б?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ivan Petrov
Ответ Дмитрий9779
Ахахаха,чепухе страдать,жалости нет.
Ты уже весь вечер чепуха страдаешь😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ivan Petrov
Ответ Бронислав Каминский
Много россиян из спартака отслужило на передке?))Почему тогда Клаудиньо и Малком должны?)
На передке у нас болельщики зенита работают
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ivan Petrov
Ответ Дмитрий9779
Все верно,они подходят под пункт высококвалифицированные специалисты,т к являются Олимпийскими чемпионами.
Ахахаха Митрофанушка уже переобулся😂
Ты же нам тут кричишь,что веры СЭ нет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ivan Petrov
Ответ Enich
И сразу в армию? По возрасту проходят?
А потом по старой традиции перейдут в ЦСКА
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rudenzik
Ответ La Crosse Bobcats
>> 4 мая 2012 года армейский клуб официально объявил о заключении с Марио Фернандесом пятилетнего контракта >> 13 июля 2016 года Президент Российской Федерации Владимир Путин удовлетворил заявление Марио Фернандеса о приёме в гражданство России кажется кто то не умеет считать xDD
Тем не менее за сборную он сыграл только в 2017
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ivan Petrov
Выдадут по балалайке и по шапке ушанке как у Миллера
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Petr Sketch
Ответ Денис Давыдов
на каком основании то? у них даже положенный срок не подошёл, не говоря уже об экзаменах которые естественно не сдадут) если с Фернандесом это было оправдано интересами сборной, Гильерме и Ари получили на общих основаниях и тоже могли играть за сборную, то здесь то в чем прикол?
Лимитные хитрости... на освободившиеся места новые приобретения иностранцев планируют.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мистер Блин
решили вопрос на другом уровне
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
La Crosse Bobcats
Ответ Rudenzik
Фернандес с 2012 появился в России, как раз к ЧМ получил паспорт
>> 4 мая 2012 года армейский клуб официально объявил о заключении с Марио Фернандесом пятилетнего контракта

>> 13 июля 2016 года Президент Российской Федерации Владимир Путин удовлетворил заявление Марио Фернандеса о приёме в гражданство России

кажется кто то не умеет считать xDD
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мистер Блин
Ответ Enich
А почему бред? С какого они не должны служить в армии являясь гражданами России? Насколько я понимаю, никаких прав на отсрочку у них нет.
у них есть покровитель Газпром, который бабки на них намывает, больше ничего не надо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вася Васильков
Просто отмывка денег на налогах как резидентов РФ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
bengalsckyzh
Я против. Категорически...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rudenzik
Ответ La Crosse Bobcats
уверен в том что Фернандес "положенные 5 лет" прожил? ))
Фернандес с 2012 появился в России, как раз к ЧМ получил паспорт
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гусеконь
а с чего гражданство тогда?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GMF
Как стало известно 🐽 СЭ 🐽
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GLASGOW
Ответ Бронислав Каминский
Много россиян из спартака отслужило на передке?))Почему тогда Клаудиньо и Малком должны?)
Русских беречь надо, а бразилов не жалко.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий