Малкому и Клаудиньо одобрено получение гражданства РФ. Хавбеки «Зенита» оформят паспорта весной («CЭ»)
Бразильские хавбеки «Зенита» Клаудиньо и Малком смогут получить российское гражданство.
По данным «Спорт-Экспресса», футболистам одобрили такую возможность, в течение весны они оформят новые паспорта.
Утверждается, что инициатива исходила от самих полузащитников, «Зенит» ее поддержал. Выступать за сборную России при этом они не смогут, их футбольное гражданство не изменится.
«Я ничего не знаю о том, что Малком и Клаудиньо получат российское гражданство весной», – заявил Sport24 агент хавбеков Луис Фернандо Гарсия.
Малком представляет «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
Ты же нам тут кричишь,что веры СЭ нет
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кажется кто то не умеет считать xDD