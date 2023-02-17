ФФКР не накажет Плющенко за критику судейства на первенстве России среди юниоров
Федерация фигурного катания России (ФФКР) не будет рассматривать высказывания двукратного олимпийского чемпиона, тренера Евгения Плющенко на соответствие кодексу этики организации.
Об этом сообщает «Матч ТВ». Ранее Плющенко раскритиковал судейство на первенстве России среди юниоров в Перми. Ученицы Евгения Вероника Жилина и Софья Титова заняли второе и четвертое места.
Кодекс этики ФФКР требует от тренеров «избегать публичного осуждения в некорректной и грубой форме итогов соревнований и решений судейской бригады».
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Только судить там будут соответственно и истерику не закатишь, быстро на место поставят.