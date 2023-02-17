ФФКР не накажет Плющенко за критику судейства на первенстве России среди юниоров

Теги Евгений Плющенко сборная России ФФКР чемпионат России среди юниоров судьи женское катание Матч ТВ Софья Титова Вероника Жилина Фигурное катание

Федерация фигурного катания России (ФФКР) не будет рассматривать высказывания двукратного олимпийского чемпиона, тренера Евгения Плющенко на соответствие кодексу этики организации.

Об этом сообщает «Матч ТВ». Ранее Плющенко раскритиковал судейство на первенстве России среди юниоров в Перми. Ученицы Евгения Вероника Жилина и Софья Титова заняли второе и четвертое места.

Кодекс этики ФФКР требует от тренеров «избегать публичного осуждения в некорректной и грубой форме итогов соревнований и решений судейской бригады».

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55 комментариев

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Delirium
Ответ Светлана Менова
Накидал 💩 на Федченко, Давыдова и их учениц и всё безнаказанно. Почему они должны выносить такие оскорбления?
Справедливости ради, накидал он в корректной форме, на прямые оскорбления нигде не скатился.
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Леди Брэкнелл
Надо просто публично разобрать прокаты и протоколы соревнований. Вот прям собрать консилиум из тренеров, судей, технарей и наглядно разобрать каждую оценку. Даже не публично, а в кулуарах Федерации.
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garovatat
А почему? Федра забздела? Вот это зря. Такое хамство нельзя спускать с рук. Даже уже не хамство а клевету и дискредитацию. Надо было забанить или штраф наложить а лучше в суд подать. Иначе он только утвердится в своей вседозволенности и еще не такое будет устраивать! Это он пробный шар закатил, дальше - больше. Дойдет и до прямых набросов на судейство или спортсменов перед соревами, скандалов во воемя старта. Дойдет и до прямых угроз. Ведь все вокоуг говешки, чего церемониться? Таких как он с женой надо останавливать, ограничивать, что б в конец не распоясались. Или уже все порешали? Договорничек очередной случился? Печаль. А денежки из бюджета на их с янкой капустники по прежнему будут течь? Там тоже никаких огорничений не предвидится? Очень плохо
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Этери горячая
Нужно запретить Плющенко и Титову.
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Oleandra
Ответ Angry Dude
Серьёзно, было такое? Я за танцами не очень слежу. Ну это беспредел конечно.
да, у них перебор был по баллам и им снизили задним числом.
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Ма Из
в комментариях такие салюты))
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Oleandra
Ответ Бу!
Неправда. Титова на этапе "Идель 2022" получила снижения в КП за задержку, а в ПП за нарушение времени. Мазур получила снижение за нарушение времени на этапе "Волжский пируэт"
на ПР Жилина опоздала в ПП и что? снизили? Идель и Волжский пируэт это не ПР.
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Angry Dude
Ответ Oleandra
а как Худайбердиевым поменяли аж через несколько дней?
Серьёзно, было такое? Я за танцами не очень слежу. Ну это беспредел конечно.
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Бу!
Ответ Oleandra
ради Плюща самого много чего нарушают.. его ученики постоянно позже музыки заканчивают, но никого ещё не наказали за это.. зато Акатьевой дедакшен влепили один раз.
Неправда. Титова на этапе "Идель 2022" получила снижения в КП за задержку, а в ПП за нарушение времени. Мазур получила снижение за нарушение времени на этапе "Волжский пируэт"
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Светлана Менова
Вы серьёзно думаете, что он к Путину пойдёт? 🤣 Да его ближе 100 км к бункеру не подпустят))) Кроме того, Туктика сейчас любят больше, чем Муру)
Да ясно, что муж бывшей эскор..цы и его амбиции вкупе с угрозами забрать свои игрушки и уйти в другую песочницу, Путина сейчас интересует меньше всего, но судьи-люди маленькие, место тёплое, чтоб не рисковать будут рисовать.
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olvl
Ответ Светлана Менова
Накидал 💩 на Федченко, Давыдова и их учениц и всё безнаказанно. Почему они должны выносить такие оскорбления?
Нравится, наверно). Ну пусть и дальше продолжает всех хаять и детей обзывать г-ми.
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Светлана Менова
Ответ Tania09**
Да пусть уходят и там побеждают. Кому стало плохо от того, что Губанова стала ЧЕ? Только судить там будут соответственно и истерику не закатишь, быстро на место поставят.
Губанова-то ЧЕ стала, но это её шансы на ЧМ особенно не увеличило. ЧЕ у нас кто только ни был, включая Соню Самодурову.
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Леди Брэкнелл
понимает болото, что можно в процессе на самих себя выйти. гнилая система
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Наталья Ночка
Ответ Oleandra
Может, ФФКР ещё и оценки пересмотрит, и места перераспределит? прогибаться, так уж по полной..
А зачем тогда так грамогласно рекламировали этот никчемный Кодекс?! Или он только не для всех работает! Какая стыдоба... Коррупция???
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Mary Ion
Даже без штрафа, но извиниться публично перед спортсменками надо его заставить. Иначе пусть кодекс отменяют
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Oleandra
Ответ Angry Dude
Напомните плиз правило, позволяющее менять оценки через два часа после проката.
а как Худайбердиевым поменяли аж через несколько дней?
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Светлана Менова
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Уверена, что нет. Муру и так всегда грибовали запредельно, а после угроз "дойти до Путина" так вообще оценки будут космос, хотя выше уже некуда
Вы серьёзно думаете, что он к Путину пойдёт? 🤣 Да его ближе 100 км к бункеру не подпустят)))

Кроме того, Туктика сейчас любят больше, чем Муру)
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Angry Dude
Ответ Oleandra
ради Плюща самого много чего нарушают.. его ученики постоянно позже музыки заканчивают, но никого ещё не наказали за это.. зато Акатьевой дедакшен влепили один раз.
Ну хорош уже, а? Тот фокус на прямую запрещён регламентом, но если ради Тутберидзе, то ладно.))
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Tania09**
Ответ Oleandra
КП там не пересматривали.. Муре просто надо пораньше к прокату выходить, а не трындеть у бортика с начинающим.
Помимо этого у него все спортсмены и программы заканчивают с опозданием.
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Black&White
Ответ Скелет_Полишинеля
Там дедакшен был за опоздание. То, что разница между Аней и Мурой была меньше балла - это проблемы Муры. Как и ее неумение вовремя занять позицию.
А в чем разница? Судьи этого не заметили, пока кто-то не побежал с жалобой.
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Angry Dude
Ответ Oleandra
КП там не пересматривали.. Муре просто надо пораньше к прокату выходить, а не трындеть у бортика с начинающим.
Напомните плиз правило, позволяющее менять оценки через два часа после проката.
+2
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Tania09**
Ответ Black&White
Тогда Жилина и Титова будут под флагами условного Израиля. Так и международку можно выиграть пока российский спорт в бане. И никакого преимущества в ЖО не будет у России. Муравьева спортсменка с 3мя ультра си в двух программах в отличие от Горбачевой с одним
Да пусть уходят и там побеждают. Кому стало плохо от того, что Губанова стала ЧЕ?
Только судить там будут соответственно и истерику не закатишь, быстро на место поставят.
+2
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Светлана Менова
Ну и зря. Давно пора этот фонтан заткнуть. Он же ещё на Финале концерт будет устраивать вместе с Мурой.
Уверена, что нет. Муру и так всегда грибовали запредельно, а после угроз "дойти до Путина" так вообще оценки будут космос, хотя выше уже некуда
+2
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Angry Dude
Ответ Black&White
Ради Аннушки после КП же пересматривали. Но там все справедливо было?
Бугага. Вот именно!)))
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Angry Dude
Настучали и обломались.) Плющенко им не по зубам и этим он и ценен! Должен быть хоть один человек, не боящийся называть вещи своими именами.
+2
-2
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