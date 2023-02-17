ФФКР не накажет Плющенко за критику судейства на первенстве России среди юниоров

Федерация фигурного катания России (ФФКР) не будет рассматривать высказывания двукратного олимпийского чемпиона, тренера на соответствие кодексу этики организации.

Об этом сообщает « ». Ранее Плющенко раскритиковал судейство на первенстве России среди юниоров в Перми. Ученицы Евгения и заняли второе и четвертое места.

Кодекс этики требует от тренеров «избегать публичного осуждения в некорректной и грубой форме итогов соревнований и решений судейской бригады».

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