РФС и Медиалига планируют провести матч в годовщину игры в Сталинграде

Глава Winline Медиалиги рассказал о планах совместно с провести игру в годовщину матча в Сталинграде.

«Третий сезон МФЛ начнется 27-29 апреля. Есть вероятность, что открытие сезона мы проведем совместно с РФС матчем, приуроченным к годовщине футбольной игры в Сталинграде в 1943 году. Возможно, игры команд лиги состоятся в Волгограде в преддверии ретро-матча.

Также мы не стоим на месте, помимо суперинтересной графики и нововведенных правил, которые даже уже сейчас пробует интегрировать. Конечно, мы еще будем вводить что-то новое, но не могу об этом говорить, так как это некий сюрприз, и хотелось бы, чтобы он остался таковым до момента реализации.

Также в третьем сезоне МФЛ мы планируем задействовать как минимум четыре или пять стадионов чемпионата мира для матчей лиги. Думаю, что это будет интересно с точки зрения географии и самих игр на данных аренах. На этих стадионах будут играть большие команды, что должно вылиться во внушительное количество зрителей на трибунах», – сказал .

Матч «На руинах Сталинграда» состоялся 2 мая 1943 года в освобожденном Сталинграде (нынешний Волгоград).

Сталинградская битва проходила с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года на территории современных Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и Республики Калмыкия и закончилась победой Красной армии над войсками нацистской Германии.