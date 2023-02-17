РФС и Медиалига планируют провести матч в годовщину игры в Сталинграде

Теги премьер-лига Россия РФС история Winline Медиалига Николай Осипов Медиафутбол

Глава Winline Медиалиги рассказал о планах совместно с РФС провести игру в годовщину матча в Сталинграде.

«Третий сезон МФЛ начнется 27-29 апреля. Есть вероятность, что открытие сезона мы проведем совместно с РФС матчем, приуроченным к годовщине футбольной игры в Сталинграде в 1943 году. Возможно, игры команд лиги состоятся в Волгограде в преддверии ретро-матча.

Также мы не стоим на месте, помимо суперинтересной графики и нововведенных правил, которые даже уже РПЛ сейчас пробует интегрировать. Конечно, мы еще будем вводить что-то новое, но не могу об этом говорить, так как это некий сюрприз, и хотелось бы, чтобы он остался таковым до момента реализации.

Также в третьем сезоне МФЛ мы планируем задействовать как минимум четыре или пять стадионов чемпионата мира для матчей лиги. Думаю, что это будет интересно с точки зрения географии и самих игр на данных аренах. На этих стадионах будут играть большие команды, что должно вылиться во внушительное количество зрителей на трибунах», – сказал Николай Осипов.

Матч «На руинах Сталинграда» состоялся 2 мая 1943 года в освобожденном Сталинграде (нынешний Волгоград).

Сталинградская битва проходила с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года на территории современных Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и Республики Калмыкия и закончилась победой Красной армии над войсками нацистской Германии.

12 комментариев

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Саша Казанов
Не знаю как относиться к подобным новостям. Двоякое чувство. Наверное все таки это хорошая идея. Ведь за медиалигой следят много школьников и студентов. А вспоминать подвиги нашего народа и народов республик СССР это правильно и может быть это сподвигнет кого то из молодых более детально заинтересоваться историей нашего государства.
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Мельников Михаил
И по случаю годовщины такого мачта.. ну ка срочно качайте приложения буков! И срочно сливайте там свои деняги! В память предков!!
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Altyn Asyr
Ответ Marat_NJL
У новости высокий потенциал для того, чтобы нагнать ботов в очередной раз) Ну, тех самых, которые о самой второй мировой знают не больше, чем какой-нибудь Димка Тарасов)
да
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avcgloronalduMU
вне политики
+1
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Mypta3uh23
Спорт вне политики!
Но это же война, а не политика!
А как же тогда санкции 2022?
Это другое!
+1
-2
-1
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Денис Капитонов
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Одна из самых жестоких битв в истории точно. Нет такого человека на постсоветском пространстве, которого бы эта битва не коснулась
Т.е. по твоему мнению, все участники ВОВ участвовали в Сталинградской битве?

А кто другие фронты держал, в таком случае?
+7
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topeleven
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Одна из самых жестоких битв в истории точно. Нет такого человека на постсоветском пространстве, которого бы эта битва не коснулась
Ну это громко сказано, что никого нет. Много кого не коснулось, например, возраст дедов так выпал, что прадед был слишком стар (51), а деду в 1941 году было 2 года, и обоих война не коснулась, а второму деду было 12 лет...
+1
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sintenced
Ахахахах... я здесь живу
+12
-2
+10
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Marat_NJL
У новости высокий потенциал для того, чтобы нагнать ботов в очередной раз)

Ну, тех самых, которые о самой второй мировой знают не больше, чем какой-нибудь Димка Тарасов)
+11
0
+11
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Alex Space
Почему не в Петрограде или Ленинграде? Лучше сразу в Путинбурге))
+19
-7
+12
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ARIGAMI ARIGAMI
Одна из самых жестоких битв в истории точно. Нет такого человека на постсоветском пространстве, которого бы эта битва не коснулась
+4
-4
0
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Altyn Asyr
битваЛегенд
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