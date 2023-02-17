УЕФА оштрафовал УАФ на 20 тысяч евро за оскорбления Путина украинскими фанатами и призывы к убийству россиян на матче по мини-футболу
Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) наказали из-за поведения болельщиков на матче с Россией.
4 февраля 2022 года на игре Украины с Россией в полуфинале чемпионата Европы зрители скандировали оскорбительную кричалку «Путин – #####!» в адрес президента РФ Владимира Путина, а также призывали к насилию в отношении россиян.
«РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу УЕФА сообщает, что контрольно-этическая и дисциплинарная инстанция (CEDB) УЕФА оштрафовала УАФ на 20 тысяч евро.
Как отмечается в решении CEDB, украинская сторона оштрафована за провокационные и оскорбительные кричалки в адрес россиян.
бгг
Они ж все говорят, что воюют с США и НАТО.
Так зачем так сложно, почему в Украине то?
Есть же граница по Берингову проливу, вперёд, воюйте.
Ой, а что сцым?
Феерический ты, конечно:))))