УЕФА оштрафовал УАФ на 20 тысяч евро за оскорбления Путина украинскими фанатами и призывы к убийству россиян на матче по мини-футболу

Теги премьер-лига Россия УЕФА происшествия болельщики Владимир Путин мини-футбол сборная России сборная Украины Политика Р-Спорт Футбол

Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) наказали из-за поведения болельщиков на матче с Россией.

4 февраля 2022 года на игре Украины с Россией в полуфинале чемпионата Европы зрители скандировали оскорбительную кричалку «Путин – #####!» в адрес президента РФ Владимира Путина, а также призывали к насилию в отношении россиян.

«РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу УЕФА сообщает, что контрольно-этическая и дисциплинарная инстанция (CEDB) УЕФА оштрафовала УАФ на 20 тысяч евро.

Как отмечается в решении CEDB, украинская сторона оштрафована за провокационные и оскорбительные кричалки в адрес россиян.

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191 комментарий

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murzzzzzilka
Ответ Stivi M.D.
Если б РФ воевала против США, то если вынести за скобку ядерное оружие, Москва бы пала через пару месяцев. Воюют они ))) а сами США в курсе хоть
😂😂😂 ты боевиков пересмотрел:)))
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Евгений Фабиянчук
очередная зрада
бгг
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Владимир Великий
Ответ Роберт Дауни-средний
20000 евро, сиречь полтора ляма наших, абсолютно подъемная сумма для любой феды, и уж тем более для далеко не самой бедной украинской федерации. т. е этот штраф просто не заметят, и не факт что выплатят. какие же чмошники терпильные в уефа сидят. они и раньше такими были, но хоть соблюдали подобие приличия
да нет, это в России такие сидят, которые диктатора уже 23 года терпят
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murzzzzzilka
Ответ Iuasamotu
Сама по себе фраза "москаляку на гиляку" не обозначает призыв к убийству людей. Это может быть просьба рассадить русских болельщиков по веткам деревьев, чтобы им было удобнее смотреть футбольный матч. Канцелярия УЕФА, поэтому так долго и тянула с расследованием, ибо у них были проблемы с этническим украинским переводом, а русский перевод немного искривляет фразу украинских болельщиков. Но, в любом случае, называть русских людей москалями, это не этично, поэтому заслуженно прилетел штраф в 20000..
Да нуууууу?:)))) а что она означает? Пожелание доброго здоровьичка?:))
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Владимир Великий
Ответ инок
Думаю, если бы наши болельщики такое себе позволили, их бы отстранили сразу и наложили огромный штраф на федерацию футбола
Таков авторитет у России Путина. Россияне сами в этом виноваты.
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Владимир Великий
Ответ Норд из Скайрима
Вероятнее всего, больше половины Мыкол, которые были на трибунах уже отдыхают вместе с Бандерой, так что всё в порядке, мы ни на что не обижаемся)
Не знаю, вроде Кадыров призывао глав регионов РФ не распространяться публично о потерях. Видимо там ужасные цифры.
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Владимир Великий
Ответ Анюточка Колыханова
не прошло и года.....а нет прошло
А ты голосуй дальше за Володю, пройдет и больше.
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Владимир Великий
Ответ Роберт Дауни-средний
уханье фанатов игрокам соперника - бан фанки на несколько игр и штраф до 100к призывы к убийству россиян - год разбирательств и штраф стоимостью обеда Чеферина. 🤡
Вы сами выбрали президента, при котором Россию никто не уважает и не любит. Думайте
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Владимир Великий
Ответ mevlut
Напомню, что фанатов Фенербахче, которые надели маски Путина на матч с Динамо Киевом, наказали через 5 дней. Вердикт УЕФА: «Оштрафовать «Фенербахче» на 50 тыс. евро и вынести решение о частичном закрытии стадиона клуба (не менее 5 тыс. мест) во время следующего матча клубного турнира УЕФА
Это повод россиянам задуматься о том, какой авторитет у России Путина, а не ныть на Европу
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Stivi M.D.
Ответ Любитель побеждать
А что США ссут?
Так им нет никакого дело до этого ))) это же не они кричат что кругом враги и во всех наших проблемах Путин виноват ))) знал бы ты как им пофиг
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Питекантроп
Звали войну, пели про пули и пулеметы, получается и война пришла, мечта исполнена
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KMR
За что наказали? Что за пиксели в новости?
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a2wai
Целых 20 тысяч, эх!
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Stivi M.D.
Ответ murzzzzzilka
Так мы против сша в том числе и воюем.
Если б РФ воевала против США, то если вынести за скобку ядерное оружие, Москва бы пала через пару месяцев. Воюют они ))) а сами США в курсе хоть
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Алекс Я
Ответ Maxim Vasnechov
Да дохрена на самом деле элитки на трибунах обитает. ) Адекватным то и Лаврова назвать сложно, но вот так как вы назвали - тоже. На фанатской трибуне самые разные люди, за это её и любят.
Как можно любить грязь?надеюсь её с помощью Fan ID вычистят
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Любитель побеждать
Ответ BananaMama
Кстати да) Они ж все говорят, что воюют с США и НАТО. Так зачем так сложно, почему в Украине то? Есть же граница по Берингову проливу, вперёд, воюйте. Ой, а что сцым?
А что США ссут?
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Iuasamotu
Сама по себе фраза "москаляку на гиляку" не обозначает призыв к убийству людей. Это может быть просьба рассадить русских болельщиков по веткам деревьев, чтобы им было удобнее смотреть футбольный матч. Канцелярия УЕФА, поэтому так долго и тянула с расследованием, ибо у них были проблемы с этническим украинским переводом, а русский перевод немного искривляет фразу украинских болельщиков. Но, в любом случае, называть русских людей москалями, это не этично, поэтому заслуженно прилетел штраф в 20000..
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korobokchekhova
Оштрафовали на 20, но тут же перевели обратно 2 млн и 20 гаубиц.
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Любитель побеждать
Путин кстати сам 24-го на эту кричалку отреагировал
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Adeen
Ответ Нагрузки Сборной
Да, там есть вопросы к моральным качествам фанатов. Вчера во время минуты молчания в память жертв землетрясения в Турции и Сирии перед матчем Спортинг-Мидтъюлланд кто-то на весь стадион орал "Украина!".
Где ж ещё орать "Украина", как не в Португалии?
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Ответ Winterburn
Так футбол-то был мини, вот и штрафы мини))
Блин, это лучший комментарий, что я видел ) Коротко и ясно )
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BananaMama
Ответ Stivi M.D.
Соперника вы себе по уровню выбрали. А против США слабо?)
Кстати да)
Они ж все говорят, что воюют с США и НАТО.
Так зачем так сложно, почему в Украине то?
Есть же граница по Берингову проливу, вперёд, воюйте.
Ой, а что сцым?
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murzzzzzilka
Ответ Stivi M.D.
Соперника вы себе по уровню выбрали. А против США слабо?)
Так мы против сша в том числе и воюем.
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murzzzzzilka
Ответ Моутиньо оформляет 40
https://iz.ru/1296862/2022-02-25/v-minoborony-zaiavili-ob-otsutstvii-poter-v-vooruzhennykh-silakh-rossii
На 25.02.2022
Феерический ты, конечно:))))
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Ответ Maxim Vasnechov
Дороги в Ростове переделай, переделыватель мира блин. )
А что с дорогами, а то из Брюсселя видней?
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