ЭСК: судья Танашев правильно удалил Ндонга за агрессию и дал Сперцяну желтую за неспортивное поведение

ЭСК признала удаление Усмана Ндонга корректным решением.

На 81-й минуте хавбек «быков» Эдуард Сперцян , высказывая претензии, подошел в упор к защитнику «Ахмата» и толкнул того грудью. Сенегалец дважды толкнул соперника в ответ схожим образом и во втором случае попал плечом в челюсть. Сперцян упал на газон с разбитой губой. Главный судья Инал Танашев изучил повтор и решил удалить Ндонга, а также наказать футболиста «Краснодара » желтой карточкой «за провокационные действия».

После матча Ндонг заявил , что Сперцян назвал его «черным говном». Сперцян это опроверг : «Это он мне сказал: «La concha tu madre».

Экспертно-судейская комиссия изучила эпизод и пришла к выводу, что судья Инал Танашев действовал верно.

«Усман Ндонг виновен в агрессивном поведении. Он дважды ударил плечом в агрессивной манере игрока «Краснодара» Эдуарда Сперцяна без борьбы за мяч.

Судья верно вынес красную карточку игроку «Ахмата » за агрессивное поведение и желтую карточку игроку «Краснодара» за неспортивное поведение», – говорится в решении ЭСК.