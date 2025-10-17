  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • ЭСК: судья Танашев правильно удалил Ндонга за агрессию и дал Сперцяну желтую за неспортивное поведение
8

ЭСК: судья Танашев правильно удалил Ндонга за агрессию и дал Сперцяну желтую за неспортивное поведение

ЭСК признала удаление Усмана Ндонга корректным решением.

На 81-й минуте хавбек «быков» Эдуард Сперцян, высказывая претензии, подошел в упор к защитнику «Ахмата» и толкнул того грудью. Сенегалец дважды толкнул соперника в ответ схожим образом и во втором случае попал плечом в челюсть. Сперцян упал на газон с разбитой губой. Главный судья Инал Танашев изучил повтор и решил удалить Ндонга, а также наказать футболиста «Краснодара» желтой карточкой «за провокационные действия».

После матча Ндонг заявил, что Сперцян назвал его «черным говном». Сперцян это опроверг: «Это он мне сказал: «La concha tu madre».

Экспертно-судейская комиссия изучила эпизод и пришла к выводу, что судья Инал Танашев действовал верно.

«Усман Ндонг виновен в агрессивном поведении. Он дважды ударил плечом в агрессивной манере игрока «Краснодара» Эдуарда Сперцяна без борьбы за мяч.

Судья верно вынес красную карточку игроку «Ахмата» за агрессивное поведение и желтую карточку игроку «Краснодара» за неспортивное поведение», – говорится в решении ЭСК.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт РФС
logoЭдуард Сперцян
logoКраснодар
logoАхмат
logoпремьер-лига Россия
ЭСК РФС
logoУсман Ндонг
Материалы по теме
Сперцян исключен из номинации «Джентльмен года» из-за ситуации с Ндонгом: «Cожалеем о случившемся, но уверены в необходимости следовать духу премии»
67сегодня, 12:45
Аршавин об итоге конфликта Сперцяна и Ндонга: «Не думаю, что Эдик прям такой расист. Просто когда у тебя эмоции, нервы от игры, это влияет. Здорово, что все так завершилось»
17вчера, 19:14
Глава КДК: «Ндонг извинился за ситуацию со Сперцяном. Между ними возникло недопонимание сказанного. Стороны не имеют друг к другу претензий, конфликт исчерпан»
66вчера, 13:28
