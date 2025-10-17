ЭСК: судья Танашев правильно удалил Ндонга за агрессию и дал Сперцяну желтую за неспортивное поведение
На 81-й минуте хавбек «быков» Эдуард Сперцян, высказывая претензии, подошел в упор к защитнику «Ахмата» и толкнул того грудью. Сенегалец дважды толкнул соперника в ответ схожим образом и во втором случае попал плечом в челюсть. Сперцян упал на газон с разбитой губой. Главный судья Инал Танашев изучил повтор и решил удалить Ндонга, а также наказать футболиста «Краснодара» желтой карточкой «за провокационные действия».
После матча Ндонг заявил, что Сперцян назвал его «черным говном». Сперцян это опроверг: «Это он мне сказал: «La concha tu madre».
Экспертно-судейская комиссия изучила эпизод и пришла к выводу, что судья Инал Танашев действовал верно.
«Усман Ндонг виновен в агрессивном поведении. Он дважды ударил плечом в агрессивной манере игрока «Краснодара» Эдуарда Сперцяна без борьбы за мяч.
Судья верно вынес красную карточку игроку «Ахмата» за агрессивное поведение и желтую карточку игроку «Краснодара» за неспортивное поведение», – говорится в решении ЭСК.