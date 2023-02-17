Чемпионат Италии. «Наполи» в гостях у «Сассуоло», «Милан» завтра сыграет с «Монцей», «Интер» – с «Удинезе»

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«Наполи» сыграет с «Сассуоло» в гостях в стартовом матче 23-го тура Серии А.

В субботу «Милан» проведет гостевой матч с «Монцей», «Интер» примет «Удинезе». 

В воскресенье «Ювентус» сыграет со «Специей» на выезде. 

Завершится тур в понедельник матчем «Торино» Алексея Миранчука с «Кремонезе». 

Чемпионат Италии

23-й тур

Сассуоло – Наполи
Дата проведения
17 февраля, 22.45, «Читта-дель-Триколоре»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Сампдория – Болонья
Дата проведения
18 февраля, 17.00, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Монца – Милан
Дата проведения
18 февраля, 20.00, «Stadio Comunale Brianteo»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Интер – Удинезе
Дата проведения
18 февраля, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Аталанта – Лечче
Дата проведения
19 февраля, 14.30, «Адзурри д′Италия»
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Салернитана – Лацио
Дата проведения
19 февраля, 17.00, «Ареки»
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Фиорентина – Эмполи
Дата проведения
19 февраля, 17.00, «Артемио Франки»
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Специя – Ювентус
Дата проведения
19 февраля, 20.00, «Альберто Пикко»
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Рома – Верона
Дата проведения
19 февраля, 22.45, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Торино – Кремонезе
Дата проведения
20 февраля, 22.45, «Олимпико ди Торино»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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2 комментария

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Direct free kick
Вперёд Милан! С братской Монцой нельзя церемониться, а то старик Берл снова подгонит им искорт (болельщиков интера)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Altyn Asyr
вотэтодаа...
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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