Чемпионат Италии. «Наполи» в гостях у «Сассуоло», «Милан» завтра сыграет с «Монцей», «Интер» – с «Удинезе»
«Наполи» сыграет с «Сассуоло» в гостях в стартовом матче 23-го тура Серии А.
В субботу «Милан» проведет гостевой матч с «Монцей», «Интер» примет «Удинезе».
В воскресенье «Ювентус» сыграет со «Специей» на выезде.
Завершится тур в понедельник матчем «Торино» Алексея Миранчука с «Кремонезе».
23-й тур
- Дата проведения
- 17 февраля, 22.45, «Читта-дель-Триколоре»
- Дата проведения
- 18 февраля, 17.00, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 18 февраля, 20.00, «Stadio Comunale Brianteo»
- Дата проведения
- 18 февраля, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 19 февраля, 14.30, «Адзурри д′Италия»
- Дата проведения
- 19 февраля, 17.00, «Ареки»
- Дата проведения
- 19 февраля, 17.00, «Артемио Франки»
- Дата проведения
- 19 февраля, 20.00, «Альберто Пикко»
- Дата проведения
- 19 февраля, 22.45, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 20 февраля, 22.45, «Олимпико ди Торино»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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