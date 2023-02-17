Чемпионат Италии. «Наполи» в гостях у «Сассуоло», «Милан» завтра сыграет с «Монцей», «Интер» – с «Удинезе»

« » сыграет с « » в гостях в стартовом матче 23-го тура Серии А.

В субботу « » проведет гостевой матч с «Монцей», « » примет «Удинезе».

В воскресенье « » сыграет со «Специей» на выезде.

Завершится тур в понедельник матчем « » Алексея Миранчука с «Кремонезе».

Чемпионат Италии

23-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!