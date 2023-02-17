За «МЮ» катарский шейх предложил 4,5 млрд евро. Глейзеры хотели 5 млрд фунтов

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бизнес Глейзеры высшая лига Катар Сборная Катара по футболу деньги Футбол

Стало известно, сколько шейх Хамад бин Джасим бин Джабер Аль Тани предложил за «МЮ».

По сведениям журналиста L’Equipe Лоика Танзи, речь идет о 4,5 млрд евро.

Никаких кредитов на сделку по выкупу клуба в полном объеме консорциум бывшего премьер-министра Катара брать не будет.

Ранее сообщалось, что семья Глейзеров, владеющая «Манчестер Юнайтед», хочет получить 5 млрд фунтов.

Катарский шейх сделал предложение о покупке 100% «МЮ»: «Планируем вернуть клубу былую славу»

Материалы по теме

34 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MihuS
и тут спортс начал повышать ставки😃
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Forza
А как же те сообщения об оценке МЮ от 6 до 8 ярдов? Как то на этом фоне, четыре с половиной миллиарда как то уже копейками кажутся)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Любезный Коссутий
Ответ Febos_
ты же понимаешь что псж идёт на ххх если катарцы выкупят клуб из апл?) слухи о том что шейхам надоел псж кажется был правдой
похоже, он им был нужен только до ЧМ в Катаре
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Flavius
Я вчера видел футбольный клуб за 4 млрд.
Но Челси. Но вчера.

А сегодня был МЮ. Но по 5 млрд. Но зато МЮ. Но сегодня.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Джони Две Куртки
не 4,5 млрд, а 4,5 млрд+ бонусы. спортс старайся пожалуйста новости польностью выкладывать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Ерофеенков
4,5 миллиарда🙀🙀🙀 Это ж сколько девочек можно снять, главное чтобы сил хватило
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
psa.1207
Эмир Бурухтании Бурухтан Второй Второй 🙂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
bodasik
Ответ anastasia Krugova
кто говорит что шейхи плохие ??? пусть люди делают со своей командой что хотят )) это их собственность..хотят тратить сотни миллионов на игроков ,пусть делают так ..кому от этого хуже ??? маленькие клубы получают выплату за воспитания футболиста , капитализация футбола растёт.... все эти фанаты ,которые орут о мешках...Это смешно ! 99.99% людей в своей жизни не потратили на одного евро на свою любимую зарубежную команду ...
я это понимаю, речь о том, что вполне вероятно что те же люди которые с желчью у рта доказывали какие сити и псж мешки, сейчас же буду плясать от радости, что мю купят такие же шейхи и сделают такой же мешок)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Febos_
Ответ che kaif
Помню как тут фэны маню усмехались когда была игра ПСЖ мю в лч)) шейхи шейхи писали)) выходите где вы))
ты же понимаешь что псж идёт на ххх если катарцы выкупят клуб из апл?) слухи о том что шейхам надоел псж кажется был правдой
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Febos_
и чем же шейхам так нравится город Манчестер ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Акира_1
Ответ Любезный Коссутий
Сити - это ОАЭ. ваш КО 😎
Честно все равно, ибо все их деньги нефтяные.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
che kaif
Помню как тут фэны маню усмехались когда была игра ПСЖ мю в лч)) шейхи шейхи писали)) выходите где вы))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
F@n@tik
Ответ Акира_1
Теперь будет катарское Эль-Классико прямо в АПЛ, если Сити не вышлют в низшие лиги. 👍
Владельцы Сити из ОАЭ. Катар и ОАЭ два разных государства
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Любезный Коссутий
Ответ Акира_1
Теперь будет катарское Эль-Классико прямо в АПЛ, если Сити не вышлют в низшие лиги. 👍
Сити - это ОАЭ.
ваш КО 😎
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Храмкин
Ответ Sergey Mikhaylenko
Но тут не цент, а полмиллиарда евро)
Глейзеры 5 миллиардов фунтов хотели, а тут 4,5 в евро, так что разница немного больше миллиарда выходит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дядя Серёжа
Ответ Sergey Mikhaylenko
Но тут не цент, а полмиллиарда евро)
даже больше, учитывая что фунты стерлингов стоят больше
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MironSM84
Нужно срочно собраться всем радужным дьяволам и скинуться.Иначе опа)Ну или в опу)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dvapyatdesyat
"давайте за 5, но без Магуайера"
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Любезный Коссутий
Ответ Максим Маслов
да-да))) И отдать клуб в лапы банков.
собственно, как и сейчас. ничего не меняется.
а "эффективность" катарцев видна на примере ПСЖ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
psa.1207
Похоже, верблюжья лига скоро будет не в Саудовской Аравии.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Акира_1
Теперь будет катарское Эль-Классико прямо в АПЛ, если Сити не вышлют в низшие лиги. 👍
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
НеБрат
Никаких кредитов брать не будут.. Всё что есть, последнее отдают.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Маслов
Ответ Любезный Коссутий
дедушка Рэдклиф должен перебить
да-да))) И отдать клуб в лапы банков.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Great ManUtd
Так это же не тот шейх, тот шейх, который Катаром рулит немного по другому зовётся.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Любезный Коссутий
дедушка Рэдклиф должен перебить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий