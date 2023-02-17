За «МЮ» катарский шейх предложил 4,5 млрд евро. Глейзеры хотели 5 млрд фунтов

Стало известно, сколько шейх Хамад бин Джасим бин Джабер Аль Тани предложил за «МЮ».

По сведениям журналиста L’Equipe Лоика Танзи, речь идет о 4,5 млрд евро.

Никаких кредитов на сделку по выкупу клуба в полном объеме консорциум бывшего премьер-министра Катара брать не будет.

Ранее сообщалось, что семья Глейзеров, владеющая « », хочет получить 5 млрд фунтов.

Катарский шейх сделал предложение о покупке 100% «МЮ»: «Планируем вернуть клубу былую славу»