За «МЮ» катарский шейх предложил 4,5 млрд евро. Глейзеры хотели 5 млрд фунтов
Стало известно, сколько шейх Хамад бин Джасим бин Джабер Аль Тани предложил за «МЮ».
По сведениям журналиста L’Equipe Лоика Танзи, речь идет о 4,5 млрд евро.
Никаких кредитов на сделку по выкупу клуба в полном объеме консорциум бывшего премьер-министра Катара брать не будет.
Ранее сообщалось, что семья Глейзеров, владеющая «Манчестер Юнайтед», хочет получить 5 млрд фунтов.
Катарский шейх сделал предложение о покупке 100% «МЮ»: «Планируем вернуть клубу былую славу»
Но Челси. Но вчера.
А сегодня был МЮ. Но по 5 млрд. Но зато МЮ. Но сегодня.
ваш КО 😎
а "эффективность" катарцев видна на примере ПСЖ