Порнозвезда обвиняет Брина Форбса в нанесении побоев

Теги происшествия Миннесота НБА фото Брин Форбс Баскетбол

Недавно отчисленный из «Миннесоты» Брин Форбс был арестован в среду за избиение своей невесты, бывшей порнозвезды Эльзы Джин, пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в День святого Валентина. По информации источников, 29-лений баскетболист несколько раз ударил девушку во время ссоры, в результате чего у нее появились синяки на лице и по всему телу. Для оказания помощи Джин была вызвана скорая помощь.

Отмечается, Форбс и Джин были помолвлены и жили вместе около года. Игрок НБА якобы завидовал успеху 26-летней невесты, которая вела популярный аккаунт в сервисе Only Fans и запустила подкаст Heartbreakers вместе со своим другом и менеджером Джеймсом Маасом.

После инцидента Джин разорвала помолвку, но еще не решила, будет ли официально выдвигать обвинения. Форбса отпустили под залог в размере 2 500 долларов, слушание по его делу назначено на 20 марта.

Фото: Daily Mail

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22 комментария

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Verhovn
Ответ Jesse Boy
порнозвезды бывшими не бывают
Мне кажется, нужно быть куколдом, чтобы жить с порноактрисой. Может он такой?))
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Jesse Boy
есть видео, где она опускается к писке Форбс?
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El Fenomeno 9️⃣
Наверное надоело в парадный захотел в шоколадный, но Эльза за всю карьеру так и не решилась на это. Это как алкоголик который не курит😄
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Jesse Boy
порнозвезды бывшими не бывают
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Tim Timson
день святого Валентина хоть запомнился)
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Arti Astakhov
Ответ Bashibuzuck
Почему так мало её фото? Хочется оценить уровень таланта😁
В интернете столько фото и видео с ее талантом, что устанешь оценивать)
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Tim Timson
Ну как то же Деду раскрасить сезон надо было. стараются его пацаны. Примо, Форбс..))
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pulyalke
ее не узнать прям)) грудь, губы - куда катится этот мир
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Дмитрий Шарапов
Эльза легенда.
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Misunderstood
Что в голове у людей, которые себе таких невест выбирают?😂😂😂
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Verhovn
Ответ Андрей Абрамов
я чет не понял малец. то есть чувак знал что его деваха снимается на ОФ и думаю там она редко бывала в кадре и его это не смущало. а стало смущать то что она успешнее чем он как спортсмен....? то есть до успеха его все утсраивало и там была помолвка? така помню нйоз мс (иноагет) пел про актрису и баскетболиста получается... ( дальше очень много смайликов фейспалм)
Ну можно в барделе поискать.
А впрочем, я знаю одного человека, кто нашёл свою любовь таким способом. Все его знают. 😄
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Павел Нестеров
Самое интересное, что порнозвезду я знаю, а вот этого спортсмена...
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Konstantin Meerov
Ответ Гекдениз Кардениз
хаха помолвлен )) он до этого не был ознакомлен с творческой деятельностью о которой мне мой друг расказывал где ее толпы по всякому оприходывовали
был поэтому и захотел жениться
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Bashibuzuck
Почему так мало её фото? Хочется оценить уровень таланта😁
+1
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Андрей Абрамов
я чет не понял малец. то есть чувак знал что его деваха снимается на ОФ и думаю там она редко бывала в кадре и его это не смущало. а стало смущать то что она успешнее чем он как спортсмен....? то есть до успеха его все утсраивало и там была помолвка? така помню нйоз мс (иноагет) пел про актрису и баскетболиста получается... ( дальше очень много смайликов фейспалм)
+2
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Гекдениз Кардениз
хаха помолвлен )) он до этого не был ознакомлен с творческой деятельностью о которой мне мой друг расказывал где ее толпы по всякому оприходывовали
+1
-1
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Dinamik1
Слава богу не изнасиловал героиню постельного фронта.
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-2
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Marlo Van-Buuren
Ответ Алекс 777
за синяк в сша сажают??? я конечно все понимаю, но это перебор.
перебор-поднимать руку на женщину
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-1
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maryat
Наверно, узнал чем она занимается
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Алекс 777
за синяк в сша сажают??? я конечно все понимаю, но это перебор.
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-5
-5
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Verhovn
Ну точно! Ни дня без порно 😄
0
-1
-1
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Райли Карри
как ты посмел?!
талантливая актриса. скорейшего выздоровления
+19
0
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