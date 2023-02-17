Порнозвезда обвиняет Брина Форбса в нанесении побоев

Недавно отчисленный из «Миннесоты» был арестован в среду за избиение своей невесты, бывшей порнозвезды Эльзы Джин, пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в День святого Валентина. По информации источников, 29-лений баскетболист несколько раз ударил девушку во время ссоры, в результате чего у нее появились синяки на лице и по всему телу. Для оказания помощи Джин была вызвана скорая помощь.

Отмечается, Форбс и Джин были помолвлены и жили вместе около года. Игрок НБА якобы завидовал успеху 26-летней невесты, которая вела популярный аккаунт в сервисе Only Fans и запустила подкаст Heartbreakers вместе со своим другом и менеджером Джеймсом Маасом.

После инцидента Джин разорвала помолвку, но еще не решила, будет ли официально выдвигать обвинения. Форбса отпустили под залог в размере 2 500 долларов, слушание по его делу назначено на 20 марта.

Фото: Daily Mail

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