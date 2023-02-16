PARI Кубок России. Спринт. Гараничев стартует 4-м, Бабиков – 25-м, Елисеев – 30-м, Серохвостов – 40-м, Халили – 43-м, Цветков – 57-м, Латыпов – 62-м

17 февраля в финале Кубка России по биатлону в Чайковском пройдет мужская спринтерская гонка.

PARI Кубок России-2022/23 по биатлону

Финал

Чайковский

Мужчины

Спринт

Начало – 9.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист

2.

4.

9.

17. Алексей Вагин

25.

30.

31. Семен Сучилов

36. Андрей Вьюхин

39. Кирилл Стрельцов

40. Даниил Серохвостов

42. Александр Корнев

43. Карим Халили

46. Петр Пащенко

49. Александр Поварницын

52. Никита Поршнев

57. Максим Цветков

62. Эдуард Латыпов

63. Ильназ Мухамедзянов

66. Василий Томшин

Полный старт-лист – на сайте СБР.

Расписание трансляций финала Кубка России по биатлону в Чайковском