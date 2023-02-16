PARI Кубок России. Спринт. Гараничев стартует 4-м, Бабиков – 25-м, Елисеев – 30-м, Серохвостов – 40-м, Халили – 43-м, Цветков – 57-м, Латыпов – 62-м

Теги сборная России результаты Кубок России Евгений Гараничев Антон Бабиков Максим Цветков Семен Сучилов Эдуард Латыпов Петр Пащенко Александр Поварницын Кирилл Стрельцов Матвей Елисеев Ильназ Мухамедзянов Никита Поршнев Василий Томшин Роман Еремин Карим Халили Андрей Вьюхин Даниил Серохвостов Евгений Емерхонов Алексей Вагин Александр Корнев Биатлон

17 февраля в финале Кубка России по биатлону в Чайковском пройдет мужская спринтерская гонка. 

PARI Кубок России-2022/23 по биатлону

Финал

Чайковский

Мужчины

Спринт

Начало – 9.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист

2. Евгений Емерхонов

4. Евгений Гараничев

9. Роман Еремин

17. Алексей Вагин

25. Антон Бабиков

30. Матвей Елисеев

31. Семен Сучилов

36. Андрей Вьюхин

39. Кирилл Стрельцов

40. Даниил Серохвостов

42. Александр Корнев

43. Карим Халили

46. Петр Пащенко

49. Александр Поварницын

52. Никита Поршнев

57. Максим Цветков

62. Эдуард Латыпов

63. Ильназ Мухамедзянов

66. Василий Томшин

Полный старт-лист – на сайте СБР. 

Расписание трансляций финала Кубка России по биатлону в Чайковском

2 комментария

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Любовь Гончарова
Логинов готовится к очередным летним тренировкам ?
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Мустафа Моисеич Дупло
Вот он настоящий биатлон. Это вам не унылые оберхофские разборки, как поудачнее лечь под норвежцев.
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