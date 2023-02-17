Официально: Волков подерется с Романовым на UFC Fight Night 221

UFC анонсировал поединок в тяжелом весе между и .

Бой пройдет в ночь на 12 марта в Лас-Вегасе (Невада) в мейн-карде турнира UFC Fight Night 221.

Волков последний раз дрался в июне 2022 года, когда нокаутировал .

Романов до августа 2022 года шел на серии из 16 побед, но проиграл Марчину Тыбуре.

Менеджер Волкова – о бое с Романовым: «Просили кого-то выше в рейтинге, но они получили бои раньше»