Официально: Волков подерется с Романовым на UFC Fight Night 221

Теги UFC тяжелый вес (MMA) Александр Волков Марчин Тыбура Жаирзиньо Розенстрайк Александр Романов Бокс/MMA/UFC

UFC анонсировал поединок в тяжелом весе между Александром Волковым и Александром Романовым.

Бой пройдет в ночь на 12 марта в Лас-Вегасе (Невада) в мейн-карде турнира UFC Fight Night 221.

Волков последний раз дрался в июне 2022 года, когда нокаутировал Жаирзиньо Розенстрайка.

Романов до августа 2022 года шел на серии из 16 побед, но проиграл Марчину Тыбуре.

Менеджер Волкова – о бое с Романовым: «Просили кого-то выше в рейтинге, но они получили бои раньше»

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10 комментариев

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Давид Кочинян
Велика вероятность, что Романов сабнет а-ля Аспинэлл, тут вольная борьба на уровне 🔝
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Bosniec
Ответ inmotion
У Блейдса Павлович на апрель планируется. А у Туйвасы, вроде как, последствия Павловича ещё не рассосались.
Ну Туйваса же не будет восстанавливаться полгода, тем более, что с момента боя против Павловича уже прошло более двух месяцев. Бой Павловича против Блейдса пока что еще писан вилами по воде, вполне допускаю, что кто то из них будет драться с проигравшим из пары Нганну-Джонс
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evil
Саша победит, думаю
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КИРИЛЛ УСТИНОВ
Ответ Комнатный Герой💪
Сколько я писал что Волков мешок, а мне отвечали: Саня машина!!! Ему надо было в баскетбол идти, а не в ММА. Он же же деревянный. Не накаутёр, не борец, передвигается как старый дед. Когда он кое-как старого ветерана Вердума победил, все заорали - Саня машина! Русский богатырь! Драго!!! И с каждым боем Я вам твердил что он так и будет болтаться вверх вниз вместо Оверима а потом и вовсе скатится. Вот он катится. А вы умывайтесь)))
Вам бы к специалисту, батенька.
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Комнатный Герой💪
Сколько я писал что Волков мешок, а мне отвечали: Саня машина!!! Ему надо было в баскетбол идти, а не в ММА. Он же же деревянный. Не накаутёр, не борец, передвигается как старый дед. Когда он кое-как старого ветерана Вердума победил, все заорали - Саня машина! Русский богатырь! Драго!!! И с каждым боем Я вам твердил что он так и будет болтаться вверх вниз вместо Оверима а потом и вовсе скатится. Вот он катится. А вы умывайтесь)))
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Борис _____
3 раунда - это плохо. Романов может распределить силы получше, чем с Тыбурой, и завалять нашего чудо-богатыря.
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Vlad Cojocaru
Надо в топ 10 пробиваться 🇲🇩🇲🇩🇲🇩
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inmotion
Ответ Bosniec
Все ясно, агент Волкова в очередной раз обоср.лся, подсунув очередной ненужный бой (привет Харрис и Харди), вместо того, чтобы организовать реванш с Блейдсом или бой с Туйвасой и продвинуть Александра вперед в рейтинге.
У Блейдса Павлович на апрель планируется. А у Туйвасы, вроде как, последствия Павловича ещё не рассосались.
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Пайзулах Юсупов
Ответ Bosniec
Все ясно, агент Волкова в очередной раз обоср.лся, подсунув очередной ненужный бой (привет Харрис и Харди), вместо того, чтобы организовать реванш с Блейдсом или бой с Туйвасой и продвинуть Александра вперед в рейтинге.
По-моему , менеджер просто понял, что Волкову чемпионству не светит и решил подсовывать мешков , чтобы победные гонорары делить.
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Bosniec
Все ясно, агент Волкова в очередной раз обоср.лся, подсунув очередной ненужный бой (привет Харрис и Харди), вместо того, чтобы организовать реванш с Блейдсом или бой с Туйвасой и продвинуть Александра вперед в рейтинге.
+6
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+6
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