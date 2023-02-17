Официально: Волков подерется с Романовым на UFC Fight Night 221
UFC анонсировал поединок в тяжелом весе между Александром Волковым и Александром Романовым.
Бой пройдет в ночь на 12 марта в Лас-Вегасе (Невада) в мейн-карде турнира UFC Fight Night 221.
Волков последний раз дрался в июне 2022 года, когда нокаутировал Жаирзиньо Розенстрайка.
Романов до августа 2022 года шел на серии из 16 побед, но проиграл Марчину Тыбуре.
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