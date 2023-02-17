Олле Далин: «Я не вижу ни одной причины, чтобы думать о возвращении российских и белорусских биатлонистов»
Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин выступил против допуска россиян и белорусов к соревнованиям под эгидой IBU.
«Я не вижу ни одной причины, чтобы думать о возвращении российских и белорусских биатлонистов.
Боевые действия на Украине продолжаются», – сказал Далин.
«Мне будет стыдно за свою страну, если русских не пустят на Олимпиаду». Фуркад за возвращение наших – многие недовольны
1)полная поддержка российскимми спортсменами СВО и главного по рюмочками (пример: большуновы, аверины, кацалаповы, карякину в Лужниках, куляки на награждении в Z-форме, российский баскетбольный тренер в Минске и не только в Z-форме).
2)агрессивная риторика в отношении всего мира бывших российских спортсменов ныне депутатов едра и чиновников (пример: высказывания Шипулена, Ишмуратовой и особенно высказывания всероссийской Зайки о том, как бы она сейчас с удовольствием всех рвала на фронте).
Если коротко то так.