Олле Далин: «Я не вижу ни одной причины, чтобы думать о возвращении российских и белорусских биатлонистов»

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин выступил против допуска россиян и белорусов к соревнованиям под эгидой IBU.

«Я не вижу ни одной причины, чтобы думать о возвращении российских и белорусских биатлонистов.

Боевые действия на Украине продолжаются», – сказал Далин.

«Мне будет стыдно за свою страну, если русских не пустят на Олимпиаду». Фуркад за возвращение наших – многие недовольны