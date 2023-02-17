Олле Далин: «Я не вижу ни одной причины, чтобы думать о возвращении российских и белорусских биатлонистов»

Теги сборная России сборная России жен IBU Олле Далин Биатлон

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин выступил против допуска россиян и белорусов к соревнованиям под эгидой IBU.

«Я не вижу ни одной причины, чтобы думать о возвращении российских и белорусских биатлонистов.

Боевые действия на Украине продолжаются», – сказал Далин.

«Мне будет стыдно за свою страну, если русских не пустят на Олимпиаду». Фуркад за возвращение наших – многие недовольны

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Аркаимец
Можно кидаться тапками в Далина, но изначально понятно, что пока конфликт идет в горячей фазе россиян не допустят. Тем паче в федерациях контролируемых европейцами.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Погладь быка
Ответ паби
Назовите конкретные причины по которым ,именно, спортсмены не должны выступать.
Называю именно российские спортсмены:
1)полная поддержка российскимми спортсменами СВО и главного по рюмочками (пример: большуновы, аверины, кацалаповы, карякину в Лужниках, куляки на награждении в Z-форме, российский баскетбольный тренер в Минске и не только в Z-форме).
2)агрессивная риторика в отношении всего мира бывших российских спортсменов ныне депутатов едра и чиновников (пример: высказывания Шипулена, Ишмуратовой и особенно высказывания всероссийской Зайки о том, как бы она сейчас с удовольствием всех рвала на фронте).

Если коротко то так.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
паби
Назовите конкретные причины по которым ,именно, спортсмены не должны выступать.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuasamotu
Олле-оле-оле-олле.. Империализм, не пройдёт
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maxim Vasnechov
Ответ Doctor V
Надо бы у Баха спросить, что у него изменилось, что он из инициатора отстранения превратился в сторонника возвращения.
Виноградник в Краснодарском крае, как у Рене Фазеля? ) Все всё понимают.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Andrey Novikov
Просит вернуть на телевидение РФ показ трансляций соревнований IBU, но не видит оснований пустить туда наших спортсменов. Как всегда, а нас за что?
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Huereka
Умный человек. Пока на замечен в списке зарплат из Кремля.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Погладь быка
Кати Вильхельм и все нормальные люди видят миллион причин для возвращения беларусов. Только вы все не видите, а потом закончите карьеру получаете российское гражданство и едете на тепленькое местечков газпром или роснефть.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Doctor V
Надо бы у Баха спросить, что у него изменилось, что он из инициатора отстранения превратился в сторонника возвращения.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий