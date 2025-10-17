  • Спортс
Аморим перед «Ливерпулем»: «Они борются за титулы, но «МЮ» нужно выиграть. Возможно, когда от нас не ждут побед, футболистам легче играть, однако это надо изменить»

Рубен Аморим дал комментарий перед матчем с «Ливерпулем».

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграют 19 октября в матче 9-го тура АПЛ.

«Я помню, что мы играли очень хорошо в матче с мерсисайдцами в прошлом сезоне, который завершился 2:2. Тогда в конце матча я был расстроен.

Знаю, что это особенный матч для нашего клуба. Знаю, что они борются за множество титулов. Это еще один матч, который нам нужно доказать, что мы прибавляем, играем лучше. Нам нужно быть лучше и в защите, и в атаке. Это еще один матч, который нам нужно выиграть.

Когда играешь в больших клубах, нужно побеждать в каждом матче. Иногда нам сложно играть с такой ответственностью.

Возможно, когда от «Манчестер Юнайтед» не ждут побед, футболистам легче играть, но нам нужно это изменить», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
