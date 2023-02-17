Россия получит очки в таблицу коэффициентов УЕФА по окончании сезона – 4,333 балла

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Россия получит очки в таблицу коэффициентов УЕФА, но по окончании сезона.

Ранее стало известно, что Россия не получила 4,333 балла в таблицу коэффициентов и опустилась с 18-го на 23-е место.

«В связи с отстранением всех российских сборных и клубов от участия в турнирах УЕФА до дальнейшего уведомления, России будет присуждено наименьшее количество очков, заработанных за последние пять сезонов, то есть 4,333 балла, по завершении сезона-2022/23», – сообщается на сайт союза.

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59 комментариев

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Фёдор Кузнецов
Ответ Алексей Мареев
С фига ли?
УЕФА пишет что дают по худшему результату, 4,333 балла, учитывая результаты наших клубов сильно больше бы не набрали, получается если будут давать каждый год 4,333 быдла, то в рейтинге мы окажемся примерно там где и были бы без отстранения(если в АФК не уйдем
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Добрый Ретроград
20 тыс. евро? Это когда хохлы з...пались на мини-футболе?
Ага. И прошло с того матча всего-то чуть больше года.
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Forza
С учётом уровня росс.футбола сейчас, это можно считать первым успехом спецоперации.
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Алексей Мареев
Ответ Фёдор Кузнецов
По сути если вернёмся в УЕФА то в плане квот не потеряем
С фига ли?
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Фёдор Кузнецов
То есть нам теперь каждый сезон пока отстранены будут давать 4,333 балла? А если бы в последние годы не было спада то получали бы по 7-8 баллов?
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Verhovn
Ответ Zenith forever
Это я уже давно понял, вызываю огонь на себя.
😄
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Zenith forever
Ответ Verhovn
Аккуратнее друган, тут этого не любят)
Это я уже давно понял, вызываю огонь на себя.
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Алекс Я
Ответ encaro_one
Слово регламент зачем используешь? Это было отдельное решение УЕФА, что мог бы и обнулить, мог бы поставить и другой коэффициент.
Какая разница что могли ,главное что приняли.повторяю,решение принято еще прошлой осенью.
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Фёдор Кузнецов
По сути если вернёмся в УЕФА то в плане квот не потеряем
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EzioFlava
Ответ Виталий Аросланов
С блэкджеком и...
путлером.
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Verhovn
Ответ Zenith forever
Недорого - несколько ракетных ударов по Окраине.
Аккуратнее друган, тут этого не любят)
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Добрый Ретроград
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Редакторы, просыпаемся и публикуем новость о штрафе для Украины от УЕФА.
20 тыс. евро? Это когда хохлы з...пались на мини-футболе?
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Заблудившийся
Не играя, мы получили ...максимум :)))
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Моутиньо оформляет 40
Ответ frol92
Ну не факт, что, играя в еврокубках, мы бы набрали больше. Поэтому спасибо и на этом😁
это худший результат с массовыми провалами клубов, сто процентов бы набрали, хоть и ненамного больше
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encaro_one
Ответ Алекс Я
*Российские клубы были отстранены от участия в международных турнирах в сезоне-2022/23, но УЕФА решил присудить российским ассоциациям количество баллов, равное наименьшему набранному коэффициенту за 5 последних лет*-это решение принято прошлой осенью.Ни же в другом комменте об этом тоже написано.
Слово регламент зачем используешь?
Это было отдельное решение УЕФА, что мог бы и обнулить, мог бы поставить и другой коэффициент.
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Zenith forever
Ответ Vladimir Gasparian
Интересно, во сколько миллионов обошлись эти 4.3 баллов
Недорого - несколько ракетных ударов по Окраине.
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Алекс Я
Ответ encaro_one
Пункт регламента укажи. По сообщениям и дате регистрации видно, что ботик-врушка.
*Российские клубы были отстранены от участия в международных турнирах в сезоне-2022/23, но УЕФА решил присудить российским ассоциациям количество баллов, равное наименьшему набранному коэффициенту за 5 последних лет*-это решение принято прошлой осенью.Ни же в другом комменте об этом тоже написано.
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Моутиньо оформляет 40
Как я и говорил в предыдущей новости
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encaro_one
Ответ Michael1969
С точки зрения здравого смысла стоило бы добавлять среднее за 5 сезонов, а не минимальное, но здравый смысл во время (замена слов для соблюдения российского законодательства) мертв.
На средний показатель надо заработать, играть, усилия прилагать. На минимальный достаточно числиться. Все как с трудом и заработной платой ..
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Verhovn
Ответ Dorm Dorn
Кого-то еще реально интересует рос футбол?)
Естественно интересует. Какой бы он ни был, но он наш. Я например, не совсем понимаю людей, которые топят только за иностранные клубы и только за них. Не знаю,может просто в городе (регионе) топить не за кого... Мне повезло, в моём городе есть крутой клуб - Зенит. Чего ещё надо) Но, не надо думать, что я не слежу за европейским футболом. Мне симпатичны Ливерпуль и Барселона.. В Бундеслиге Дортмунд.. Сериа А - Интер, Наполи (там Спаллетти).
+1
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Мельников Михаил
Ответ Ростовский
С новым мягким лимитом до 13 легионеров, факт что больше и намного.
Я с тобой не часто согласен. Но вот тут согласен.
С таким лимитом и без бана от УЕФА, у наших клубов были бы совсем другие трансферы летом.
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Ростовский
Ответ Ага Бг
за 3 предыдущих года это как раз наш показатель чуть меньше среднего
В эти годы был слишком жёсткий лимит вообще-то, если забыли.
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Ростовский
Ответ Игорь Замаруев
Опять ты прибежал на ветку про еврокубки, в которых вообще Ростова нет) ты ещё с уверенностью говоришь, что набрали бы, а откуда ты это взял?
От туда, что лимит серьёзно смягчили. А главный барьер в еврокубках последних лет для России был жёсткий лимит.
+2
-4
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Michael1969
С точки зрения здравого смысла стоило бы добавлять среднее за 5 сезонов, а не минимальное, но здравый смысл во время (замена слов для соблюдения российского законодательства) мертв.
+1
0
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Костя Кот
Ответ maks44
Суверенную и православную.
гойда!
+1
0
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