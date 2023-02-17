Россия получит очки в таблицу коэффициентов УЕФА по окончании сезона – 4,333 балла

Россия получит очки в таблицу коэффициентов УЕФА, но по окончании сезона.

Ранее стало известно, что Россия не получила 4,333 балла в таблицу коэффициентов и опустилась с 18-го на 23-е место.

«В связи с отстранением всех российских сборных и клубов от участия в турнирах до дальнейшего уведомления, России будет присуждено наименьшее количество очков, заработанных за последние пять сезонов, то есть 4,333 балла, по завершении сезона-2022/23», – сообщается на сайт союза.