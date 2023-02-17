Тони Кроос: «Интерес к футболу угасает – Суперлига может изменить ситуацию. Разве вам надоедало снова и снова смотреть матчи Федерера с Надалем? Мне нет»

считает, что может быть полезна для футбола.

«Хотя мы уже говорили о потере страсти к футболу, я считаю, что Суперлига может изменить эту ситуацию. От матчей, которые станут возможны, будет больше восторга и эмоций.

Многие говорят: «Кто хочет каждую неделю смотреть матч « » против «Манчестер Сити»?» Но разве вам надоедало снова и снова смотреть игру Федерера против Надаля? Мне нет. У меня такое мнение.

Думаю, [с помощью Суперлиги] мы сможем привлечь болельщиков и вернуть их в футбол, а также вызвать у нейтрального болельщика совершенно другие эмоции. Потому что такие матчи будут смотреть не только фанаты клубов, но и нейтральные зрители.

Есть ощущение, что интерес к футболу угасает. Думаю, у нас появится возможность его разжечь, если мы серьезно займемся этим», – сказал хавбек «Реала» в подкасте Einfach mal Luppen.

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