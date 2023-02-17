Тони Кроос: «Интерес к футболу угасает – Суперлига может изменить ситуацию. Разве вам надоедало снова и снова смотреть матчи Федерера с Надалем? Мне нет»
Тони Кроос считает, что Суперлига Европы может быть полезна для футбола.
«Хотя мы уже говорили о потере страсти к футболу, я считаю, что Суперлига может изменить эту ситуацию. От матчей, которые станут возможны, будет больше восторга и эмоций.
Многие говорят: «Кто хочет каждую неделю смотреть матч «Мадрида» против «Манчестер Сити»?» Но разве вам надоедало снова и снова смотреть игру Федерера против Надаля? Мне нет. У меня такое мнение.
Думаю, [с помощью Суперлиги] мы сможем привлечь болельщиков и вернуть их в футбол, а также вызвать у нейтрального болельщика совершенно другие эмоции. Потому что такие матчи будут смотреть не только фанаты клубов, но и нейтральные зрители.
Есть ощущение, что интерес к футболу угасает. Думаю, у нас появится возможность его разжечь, если мы серьезно займемся этим», – сказал хавбек «Реала» в подкасте Einfach mal Luppen.
Очередное восстание Суперлиги! Берут от 60 до 80 клубов, сформировали уже 10 лозунгов
Испанцы, итальянцы и немцы пусть что хотят там создают
Смотреть по кругу матчи только грандов. А твой клуб в их число не может попасть по определению. В существующей системе любой клуб может выйти на условную Барселону и выиграть (привет, Курбан Бекиевич)
Хотя сама Суперлига не провальная идея, но она убьет национальный колорит лиг(какую лигу не включи, в каждой есть какая-то изюминка
я бы скорее хотел бы увидеть финансовую реформу
Она создаётся для привлечения внимания колеблющейся публики вроде меня. Если у меня стоит выбор в свободный вечер посмотреть Реал - Эльче или кино, то я выберу Ди Каприо. Но если в противовес будет Реал - Манчестер Сити - я с удовольствием гляну. И мне совершенно неважно первый это их матч за 5 лет или за месяц.
Угасает интерес к нынешнему формату футбола. Все лиги кроме АПЛ теряют интерес, по сути Суперлига уже есть и это АПЛ