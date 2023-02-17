Тони Кроос: «Интерес к футболу угасает – Суперлига может изменить ситуацию. Разве вам надоедало снова и снова смотреть матчи Федерера с Надалем? Мне нет»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Роджер Федерер Рафаэль Надаль Тони Кроос Суперлига Европы Футбол

Тони Кроос считает, что Суперлига Европы может быть полезна для футбола.

«Хотя мы уже говорили о потере страсти к футболу, я считаю, что Суперлига может изменить эту ситуацию. От матчей, которые станут возможны, будет больше восторга и эмоций.

Многие говорят: «Кто хочет каждую неделю смотреть матч «Мадрида» против «Манчестер Сити»?» Но разве вам надоедало снова и снова смотреть игру Федерера против Надаля? Мне нет. У меня такое мнение.

Думаю, [с помощью Суперлиги] мы сможем привлечь болельщиков и вернуть их в футбол, а также вызвать у нейтрального болельщика совершенно другие эмоции. Потому что такие матчи будут смотреть не только фанаты клубов, но и нейтральные зрители.

Есть ощущение, что интерес к футболу угасает. Думаю, у нас появится возможность его разжечь, если мы серьезно займемся этим», – сказал хавбек «Реала» в подкасте Einfach mal Luppen.

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44 комментария

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&_Bishep_&
Очень сильно все изменилось последние 15-20 лет. Сейчас даже матчи больших клубов многие смотрят отвлеченно, лишь иногда поглядывая на экран. Я застал времена когда футбол смотрели жадно, не отрываясь от экрана. Даже матчи Локомотив-Спартак превращались в большой праздник, который никто не хотел пропускать. Или Валенсия-Лидс. А теперь : играют Бавария-ПСЖ, кто в айфонах, кто на ставках, кто то болтает отвернувшись: о войне, о бабках, о девочках.....Должен болельщик вечно испытывать чувство голода по футбола.
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HCBV
У АПЛ есть своя Суперлига, другая и не нужна.
Испанцы, итальянцы и немцы пусть что хотят там создают
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Pavel Fedorov
Тебе не надоедало смотреть, потому что они за 15 лет между собой 40 матчей сыграли. Если бы таких матчей было 200-300, то они превратились бы в рядовые.
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Нефанатик
Ответ Владислав Кизиляев
Вот только Федерер, Надаль и Джокович пересекались на последних стадиях турниров, поэтому за ними все и смотрели. А до этого они проходили (или нет) более слабых теннисистов. И их путь по сетке тоже приносил бабла. Если бы они играли каждую неделю-месяц, то хайпа было бы намного меньше. Так что эти слова Переса, засунутые в рот Крооса, могут подействовать только на особо одаренных личностей.
Получается, сойдись они на ранней стадии, люди бы не смотрели?
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mevlut
Сам факт существования идеи суперлиги уже дает и даст еще много плюсов, чем больше о нем будут говорить, тем лояльнее и заинтересованнее в улучшении системы буде Чефир
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Крыло советов
Интерес к футболу угасает? Наверное трансферный рынок так раздулся из за того что больше ни кто не смотрит футбол да? Тем более смешно слышать что супер лига нужна потому что интерес к футболу угасает… если бы он угасал, то суперлига не нужна бы была ни одному толстосуму которые задумал весь этот движ
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Alex1104
Ответ Дима Зезуль
Молодец, дядя Перес будет доволен
Печеньку даст
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Алекс Я
Ответ Hennady
Мне бы интереснее формат как бывшего кубка чемпионов. И ввести ограничение на легионеров.
Согласен на вме 100%
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Alex1104
Ответ Alex Serpen
Я просто напомню, что создание Суперлиги рассчитано не на фанатов клубов, которые и так смотрят все 38 туров даже против Эльче и Кадиса. Она создаётся для привлечения внимания колеблющейся публики вроде меня. Если у меня стоит выбор в свободный вечер посмотреть Реал - Эльче или кино, то я выберу Ди Каприо. Но если в противовес будет Реал - Манчестер Сити - я с удовольствием гляну. И мне совершенно неважно первый это их матч за 5 лет или за месяц.
Ты один раз в год посмотришь и всё, а настоящим любителям футбола (а их миллионы) оно надо?
Смотреть по кругу матчи только грандов. А твой клуб в их число не может попасть по определению. В существующей системе любой клуб может выйти на условную Барселону и выиграть (привет, Курбан Бекиевич)
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dimamak10
Я не понимаю что получим мы - болельщики. Юве барса реал понятно что хотят заработать, не скажу за каждого , но мне лично уже стал не интересен групповой этап ЛЧ если даже там встречаются такие команды как барса и Бавария , а вот плэй офф смотрю с большим удовольствием стараюсь не пропускать каждый игровой день. Как я понимаю Суперлига это просто турнирная таблица где будут лучшие клубы и клубы с богатым прошлым. Не думаю что это будет интересно любителям футбола , Суперлига больше привлечет тех, которые только смотрят большие матчи
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Николай Чижов
Ответ Юрий Чехов
Интерес так пропадает, что клубы тратят с каждым годом все больше денег на трансферы, зарплаты и т.д. Хотя сама Суперлига не провальная идея, но она убьет национальный колорит лиг(какую лигу не включи, в каждой есть какая-то изюминка я бы скорее хотел бы увидеть финансовую реформу
В каждой кроме Англии максимум по 4 матча в год. Унылое зрелище
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Милан. Тонали. 8.
Всем очень быстро надоест смотреть по 10 матчей за сезон Реал - Барселона ....
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Islam5550
Не знаю , мне нравилось смотреть матчи Надаля и Федерера только на большим шлемах , как и игру топ клубов между собой в ЛЧ
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Алекс Я
Сомневаюсь что в ведущих странах есть проблемы с посещаемостью.а вот в других ,за счет того ,что их клубы лишатся возможности играть с ведущими клубами Европы,посещаемость упадет еще больше.
+1
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apossym
Федерер с Надалем играли по спортивному принципу, а не раз в месяц по расписанию.
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Tille
Надоедало, конечно. Просто невозможно уже смотреть одно и то же, если честно. Как и класико по 4 раза в год.
+1
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Burel
Ответ Владислав Кизиляев
Вот только Федерер, Надаль и Джокович пересекались на последних стадиях турниров, поэтому за ними все и смотрели. А до этого они проходили (или нет) более слабых теннисистов. И их путь по сетке тоже приносил бабла. Если бы они играли каждую неделю-месяц, то хайпа было бы намного меньше. Так что эти слова Переса, засунутые в рот Крооса, могут подействовать только на особо одаренных личностей.
мафиозу переса круто нагнули с суперлигой.. по всем фронтам унижают
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-4
-4
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Андрей Хенто
Ответ Сергей Никитин
Смешно, у Кросса видимо что то плохо с логикой. Если интерес к футболу угасает тогда зачем Супер лига, ведь там будут играть в футбол? Или Кросс считает что там будут играть в тенис(отсыл к Федереру и Надалю)?
Боюсь, Вас разочаровать, но с логикой именно проблемы у Вас.
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GLW
Где хоть одна статистика ,которая показывает снижение популярности футбола по сравнению с остальным видам спорта?
0
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Юрий Чехов
Интерес так пропадает, что клубы тратят с каждым годом все больше денег на трансферы, зарплаты и т.д.
Хотя сама Суперлига не провальная идея, но она убьет национальный колорит лиг(какую лигу не включи, в каждой есть какая-то изюминка
я бы скорее хотел бы увидеть финансовую реформу
+3
-1
+2
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Alex Serpen
Я просто напомню, что создание Суперлиги рассчитано не на фанатов клубов, которые и так смотрят все 38 туров даже против Эльче и Кадиса.
Она создаётся для привлечения внимания колеблющейся публики вроде меня. Если у меня стоит выбор в свободный вечер посмотреть Реал - Эльче или кино, то я выберу Ди Каприо. Но если в противовес будет Реал - Манчестер Сити - я с удовольствием гляну. И мне совершенно неважно первый это их матч за 5 лет или за месяц.
+5
-3
+2
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Altyn Asyr
этодаа..
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dr. cage
Ответ Иван Иванов
Ема что, Кроос этим летом хочет завершить карьеру и устроиться на работу в администрацию Реала? Не то как объяснить последние его интервью?! 🤔
Да, именно доя этого он говорит эти вещи в ноунеймовых подкастах для немецкой аудитории..
+2
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people people
Ответ Сергей Никитин
Смешно, у Кросса видимо что то плохо с логикой. Если интерес к футболу угасает тогда зачем Супер лига, ведь там будут играть в футбол? Или Кросс считает что там будут играть в тенис(отсыл к Федереру и Надалю)?
Чел ты...
Угасает интерес к нынешнему формату футбола. Все лиги кроме АПЛ теряют интерес, по сути Суперлига уже есть и это АПЛ
+7
-3
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Redmurza
Ответ Владислав Кизиляев
Вот только Федерер, Надаль и Джокович пересекались на последних стадиях турниров, поэтому за ними все и смотрели. А до этого они проходили (или нет) более слабых теннисистов. И их путь по сетке тоже приносил бабла. Если бы они играли каждую неделю-месяц, то хайпа было бы намного меньше. Так что эти слова Переса, засунутые в рот Крооса, могут подействовать только на особо одаренных личностей.
Конец Переса в устах Крооса (с)
+5
-1
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