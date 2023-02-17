Моуринью интересен «ПСЖ». Кампуш обсуждал с Жозе возможный переход (Foot Mercato)

Теги ПСЖ Рома Жозе Моуринью лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Кристоф Гальтье Луиш Кампуш Нассер Аль-Хелайфи Дэн Фридкин Футбол

Луиш Кампуш обсуждал с Жозе Моуринью переход в «ПСЖ».

По данным Foot Mercato, советник «ПСЖ» по футбольным вопросам контактировал с тренером «Ромы» по поводу возможного будущего сотрудничества.

Ранее сообщалось, что часть футболистов парижского клуба сомневается в уровне Кристофа Гальтье. В связи с этим в руководстве задумались о том, что делать в случае ухудшения ситуации.

Имя Моуринью часто упоминалось при каждой смене тренера в «ПСЖ». Кампуш является большим поклонником Жозе, между ними хорошие отношения.

Отмечается, что между «ПСЖ» и «Ромой» еще не было контактов, но у президента парижан Нассера Аль-Хелайфи и владельца «джаллоросси» Дэна Фридкина теплые отношения. Контракт Моуринью с итальянским клубом рассчитан до 2024 года.

Материалы по теме

66 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vallabaza
Ответ Street Fighter
Моуру нужен последний супер клуб в карьере. Как и Анчелотти после Эвертона
Значит надо суперклуб и искать, а не псж
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрюха с района
Для Жозе это понижение)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
brt202
Моуриньо интересен новый вызов в зарплате ( особенно отступные)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Noob Saibot
Моур сбитый летчик
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
S H A R K
С его убогой стилью ПСЖ даже в тройку в лиге не войдёт
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Лапин
Давно пора
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мадрид наказывает!
Ответ error505
Моуриньо и Месси... Будет интересно, интересно
вышвырнет дармоеда на мороз
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Усатый КозлоБык ©
Ответ Homelender_666
Это ничем хорошим не закончится, но очень хочется на это посмотреть.
Рофлянский знатный будет под закат карьеры толмача 😂😂😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Yri Yrov
Ответ Homelender_666
Это ничем хорошим не закончится, но очень хочется на это посмотреть.
С. Чего это ничем хорошим не закончится, дай Моуру стока бабла и тех игроков кого он предпочитает, будет результат
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Растиньяк
соболезную рамосу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pb-SE
Ответ Figo710
А причём тут ПСЖ)))
Справедливости ради, Интер до Моуринью был таким же посмешищем, как ПСЖ, без конкурентов во внутреннем чемпе и без шансов на выход в 1/4 ЛЧ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Homelender_666
Ответ Зизуха
Шейхи решили добить ПСЖ
То, что мертво - умереть не может
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Зизуха
Ответ Homelender_666
Это ничем хорошим не закончится, но очень хочется на это посмотреть.
Шейхи решили добить ПСЖ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Joey Ramone
Из Ромы всё что возможно он выжал, можно опять какой-то топ-клуб брать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dimonty
Ответ Homelender_666
Это ничем хорошим не закончится, но очень хочется на это посмотреть.
плюсую!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tiestorzn17
Моуриньо не сможет играть в таким количеством атакующих игроков. Он сразу найден крайнего (Неймар) и заставит их в 10 человек сзади стоять, оставив впереди реактивного Мбаппе.
При это все равно нихрена не выиграет, ибо как тренер он уже лет 5 как кончился.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ZamoRano
Ответ Universal1000
Гоату надо конечно поскорее отчаливать из этого цирка.)
Обратно в Катар! Обратно в Катар, обратно в Катар, моська, какой ты перец? Тар-твр! Обратно в Катар, обратно в Катар, куда же обратно? Конечно в Катар!!!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Кусков
если в псж придёт моур, сохранит мбаппе и скинет 2 пешеходов - лч в одну калитку (надеюсь этого не случится) скринте
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Can
Ответ Homelender_666
Это ничем хорошим не закончится, но очень хочется на это посмотреть.
легко догадаться почему, звезды сразу полетят. оставят только мбаппе и то чисто из за символизма
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ноно Гомес
Это было бы круто...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман
Этот ПСЖ уже ничто не спасёт.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Universal1000
Гоату надо конечно поскорее отчаливать из этого цирка.)
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex1104
Ответ omsk1716
Без Гатальского, Прокопенко и Абелардо ничего не получится
Тогда точно ффп нарушат...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
zer
я думаю многие на эту авантюру глянули бы)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Homelender_666
Ответ Petr Tcoi
Конкуренция во Франции для ПСЖ на низком уровне. А в ЛЧ на отдельные матчи команду он вполне способен подготовить.
Только к старту плей-офф он уже со всеми разругается)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий