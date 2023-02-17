Моуринью интересен «ПСЖ». Кампуш обсуждал с Жозе возможный переход (Foot Mercato)

обсуждал с Жозе Моуринью переход в «ПСЖ».

По данным Foot Mercato, советник «ПСЖ» по футбольным вопросам контактировал с тренером «Ромы» по поводу возможного будущего сотрудничества.

Ранее сообщалось, что часть футболистов парижского клуба сомневается в уровне . В связи с этим в руководстве задумались о том, что делать в случае ухудшения ситуации.

Имя Моуринью часто упоминалось при каждой смене тренера в « ». Кампуш является большим поклонником Жозе, между ними хорошие отношения.

Отмечается, что между «ПСЖ» и «Ромой» еще не было контактов, но у президента парижан и владельца «джаллоросси» теплые отношения. Контракт Моуринью с итальянским клубом рассчитан до 2024 года.