Моуринью интересен «ПСЖ». Кампуш обсуждал с Жозе возможный переход (Foot Mercato)
Луиш Кампуш обсуждал с Жозе Моуринью переход в «ПСЖ».
По данным Foot Mercato, советник «ПСЖ» по футбольным вопросам контактировал с тренером «Ромы» по поводу возможного будущего сотрудничества.
Ранее сообщалось, что часть футболистов парижского клуба сомневается в уровне Кристофа Гальтье. В связи с этим в руководстве задумались о том, что делать в случае ухудшения ситуации.
Имя Моуринью часто упоминалось при каждой смене тренера в «ПСЖ». Кампуш является большим поклонником Жозе, между ними хорошие отношения.
Отмечается, что между «ПСЖ» и «Ромой» еще не было контактов, но у президента парижан Нассера Аль-Хелайфи и владельца «джаллоросси» Дэна Фридкина теплые отношения. Контракт Моуринью с итальянским клубом рассчитан до 2024 года.
При это все равно нихрена не выиграет, ибо как тренер он уже лет 5 как кончился.