«Спартак» предложил Ивичу 2,2 млн евро в год и контракт по схеме «2+1» через посредников, но Кахигао «саботирует» переговоры (Иван Карпов)

«Спартак» контактирует с Владимиром Ивичем.

Инсайдер Иван Карпов сообщает, что красно-белые через посредников предложили 48-летнему специалисту 2,2 млн евро в год и контракт на два сезона с опцией продления. Также московский клуб готов выделить до 1,5 млн на помощников тренера и установить существенные премии за медали Мир РПЛ и FONBET Кубка России.

Спортивный директор Франсис Кахигао получил задание обсудить с представителями Ивича условия работы в «Спартаке ». 55-летний менеджер хотел организовать видеозвонок, но ему было отказано – для этого необходимо сделать официальное предложение «Аль-Айну », где серб сейчас работает.

Кахигао воспринял это как отказ от ведения переговоров и «дезинформировал руководство, что Ивич не хочет работать в «Спартаке».

Руководство красно-белых связалось с агентом Владимира и выяснило, что отказа как такового не было, просто для прямого разговора с тренером сперва нужно направить документы в «Аль-Айн».

Подчеркивается, что Кахигао хочет привести в «Спартак» экс-тренера «Алавеса» Луиса Гарсию, а переговоры с Ивичем «саботирует».