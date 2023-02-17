Осимхен забил в 5-м матче подряд. У форварда «Наполи» 18 голов в Серии А – лишь у Холанда больше в топ-лигах

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Наполи Сассуоло Виктор Осимхен Эрлинг Холанд Футбол

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен забил в пятом матче подряд.

На 33-й минуте форвард «Наполи» ударом с острого угла довел счет в игре 23-го тура Серии А с «Сассуоло» до 2:0.

Всего у нигерийца 18 голов за 19 матчей в текущем чемпионате Италии. В топ-лигах Европы больше забил лишь форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд – у норвежца 26 голов за 22 игры.

Подробно со статистикой Осимхена можно ознакомиться здесь.

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14 комментариев

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Shuller18
Ох и охота будет летом на Хвичу и Виктора.
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Сергей Фомичев
Ответ ubAA
Ясен пень, Хвича + Осимен были бы в Челси, то ЛЧ бы взяли на изи
Челси даже эти не помогут.
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Фанат Лионеля Месси
зверь
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ubAA
Ответ Игорь Новиков
Забил как Рэшфорд Барсе.
Ага, то-же подумал, 1 в 1 )))
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Игорь Новиков
Забил как Рэшфорд Барсе.
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Zidan GOAT
Кто мог предположить, что когда нибудь грузино-нигерийская связка будет одной из лучших в Европе?)
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MyGerodot
Наполи играет здорово, но на нерве для болел - слишком часто допускает соперников в штрафную.
+2
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леннорыч-абрамович
Остановите. Вите надо выйти!
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ubAA
Осимен просто монстр, лучшая 9ка в мире
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MyGerodot
Гол Осимхена - блеск!
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ubAA
Ответ Алекс 777
челси надо было купить эту парочку за 300кк. толку больше было бы чем от их трат за 600кк
Ясен пень, Хвича + Осимен были бы в Челси, то ЛЧ бы взяли на изи
+2
0
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Алекс 777
челси надо было купить эту парочку за 300кк. толку больше было бы чем от их трат за 600кк
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Ученик Пепа
Две машины
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cektor
Наполи в этом сезоне божит
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