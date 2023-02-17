Осимхен забил в 5-м матче подряд. У форварда «Наполи» 18 голов в Серии А – лишь у Холанда больше в топ-лигах
Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен забил в пятом матче подряд.
На 33-й минуте форвард «Наполи» ударом с острого угла довел счет в игре 23-го тура Серии А с «Сассуоло» до 2:0.
Всего у нигерийца 18 голов за 19 матчей в текущем чемпионате Италии. В топ-лигах Европы больше забил лишь форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд – у норвежца 26 голов за 22 игры.
Подробно со статистикой Осимхена можно ознакомиться здесь.
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