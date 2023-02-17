Ари: «Бразильцы и россияне – братья. Лула поддерживает Путина. Бразилия точно согласилась бы сыграть с Россией»

Теги Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Россия Сборная России по футболу Владимир Путин Луис Инасио Лула да Силва Ари Политика Футбол

Ари считает россиян и бразильцев братьями.

Такую мысль бывший нападающий «Спартака», «Краснодара», «Локомотива» выразил, говоря о возможном товарищеском матче между сборными Бразилии и России.

«Сборная Бразилии точно согласилась бы сыграть с Россией. В Бразилии хорошее отношение к россиянам, никакого негатива нет, все в основном любят вашу страну.

Я много раз видел высказывания [президента Бразилии] Лулы да Силвы, он поддерживает российский народ и вашего президента. У наших стран хорошие отношения.

Бразильцы и россияне похожи – русские, правда, чуть закрытый народ, а мы более открытый. Я вообще согласен с мнением, что бразильцы и россияне – братья.

Если состоится матч между сборными Бразилии и России, у команды Карпина будут хорошие шансы на победу, я думаю», – заявил бывший игрок сборной России.

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53 комментария

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Виталий Пучков
Как бесит когда иностранцы приравнивают русский народ и Путина
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Ovsyankin
Ответ Питекантроп
Разговоры о всех братских народах заканчиваются одним - "Дайте грошей"
Великая фраза одного «великого» народа ))), на века
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Алекс Я
Ответ Deutsche Fan
Кто у этого дурачка интервью берет?
Ну он то поумнее тебя точно.
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tatar-fcdm
Не очень доверяю бразилам, пока не доказали своё братство. Вот Эритрея-точно братушки. С ними надо играть
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Алекс Я
Ответ MaxBridge
Быть Братским народом с нашей страной опасно как показывает практика. Смотри, Арт, чтобы через пару лет наши ястребы не предложили еб..ударить (превентивно конечно) по Рио де Женейру
Бредишь?
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Vladimir Frolov
Ответ Алексей Тарлыков
У меня Рожерио Федерико Родригес Лима Феррейра да Кошта Сильва Зе Карвальо - один брат получается
🤣🤣🤣🤣🤣
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DpeMa111
Ответ Иван Лапин
Лупа и Пупа
Пупа за Лупу, а Лупа за Пупу
+2
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armen_ner
У парня совсем с баблом плохо
+1
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red hikkikomori
Лула za Пупу🤣
+3
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петрович сектор1
Ответ Циник Петербургский
Ждем появления данных об Ари на украинском сайте "миротворец" ;) P.S. Там, кстати, Роджер Уотерс из "Пинк Флойд", вродь как, есть. Так что компания неплохая.
Уотерс гениальный человек, но он что то забыл, что у него еще была «Get Your Filthy Hands Off My Desert»
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MaxBridge
Быть Братским народом с нашей страной опасно как показывает практика. Смотри, Арт, чтобы через пару лет наши ястребы не предложили еб..ударить (превентивно конечно) по Рио де Женейру
+2
-2
0
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Иван Лапин
Лупа и Пупа
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maks44
А бразилонацисты у вас есть? А если найдем?
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Demyan Grachev
срочно нужно провести референдум в штате Рио де Жанейро))
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Deutsche Fan
Кто у этого дурачка интервью берет?
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Константин Эсперов
Если за бабки с ними играть то только плюс . Команды в Бразилии ничем не уступают Таджикистану и Киргизии .
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Bulat89
Все правильно,наверное,но последнее высказывание не то.
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Gustav Forsberg
Ответ Циник Петербургский
Ждем появления данных об Ари на украинском сайте "миротворец" ;) P.S. Там, кстати, Роджер Уотерс из "Пинк Флойд", вродь как, есть. Так что компания неплохая.
Уотерс давно поехавший социалист, респектующий Альенде, например
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-2
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YOKODZUMA
Дружить с путиным вообще лучше из за океана. Вблизи уж больно переедать хочется
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Gustav Forsberg
Лупа и Пупа
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Altyn Asyr
Ответ cektor
загорелые только
нет
0
-5
-5
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Alex Tiruk
Срочно в гос думу этого мыслителя, там таких блаженных любят, да и граждане у нас любят когда им в уши заливают жидкости жёлтого цвета
+1
-3
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Алексей Барсуков
А путин за Лулу
0
-3
-3
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Alex Tiruk
Ответ Yoko Hoteru
у бразильцев нет предвзятого мнения к России, они в основном всегда позитивно относятся к стране -члену БРИКС. но они читают в основном, сми на американской зарплате. Поэтому бразильцы могут быть настроены негативно к россиянам за их "преступления на Украине". А по большому счету им всё равно и сути конфликта не понимают
Ты кавычки зря повесил, говорю тебе не как СМИ на американской зарплате, а как адекватный человек с Урала.
+1
-5
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FNT
Ответ Hardy
не согласились бы те, кто играет в европейских клубах, может только какой-нибудь десятый состав резервистов
Да, согласен. Проблемы с болелами никому не нужны.
0
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