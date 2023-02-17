Ари: «Бразильцы и россияне – братья. Лула поддерживает Путина. Бразилия точно согласилась бы сыграть с Россией»

Ари считает россиян и бразильцев братьями.

Такую мысль бывший нападающий «Спартака», «Краснодара», «Локомотива» выразил, говоря о возможном товарищеском матче между сборными Бразилии и России.

« точно согласилась бы сыграть с Россией. В Бразилии хорошее отношение к россиянам, никакого негатива нет, все в основном любят вашу страну.

Я много раз видел высказывания [президента Бразилии] да Силвы, он поддерживает российский народ и вашего президента. У наших стран хорошие отношения.

Бразильцы и россияне похожи – русские, правда, чуть закрытый народ, а мы более открытый. Я вообще согласен с мнением, что бразильцы и россияне – братья.

Если состоится матч между сборными Бразилии и России, у команды Карпина будут хорошие шансы на победу, я думаю», – заявил бывший игрок сборной России.