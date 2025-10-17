«Локомотив» летом сможет выкупить Пруцева за 6,5 млн евро – такая сумма прописана в контракте (Иван Карпов)
«Локомотив» получит возможность выкупить Данила Пруцева менее чем за 7 млн евро.
25-летний полузащитник в конце августа продлил контракт со «Спартаком» и ушел в состав железнодорожников на правах аренды.
Инсайдер Иван Карпов утверждает, что летом приобрести хавбека можно будет за 6,5 млн евро. Это не одно из условий арендного соглашения, а пункт в договоре Пруцева.
Если Данил продолжит выступать так же, как в первой трети сезона, велика вероятность, что «Локомотив» его выкупит, пишет Карпов.
Пруцев провел 5 игр в Мир РПЛ за новую команду в этом сезоне и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Тимур Гурцкая: «Пруцев будет в ЦСКА уже зимой с большой вероятностью, договорились с его агентами. Есть условная небольшая сумма отступных, и его просто выкупят»
Кто победит в главном матче Бундеслиги?1028 голосов
Бавария
Будет ничья
Боруссия
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости