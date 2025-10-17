«Локомотив» летом сможет выкупить Пруцева за 6,5 млн евро – такая сумма прописана в контракте (Иван Карпов)

«Локомотив» получит возможность выкупить Данила Пруцева менее чем за 7 млн евро.

25-летний полузащитник в конце августа продлил контракт со «Спартаком » и ушел в состав железнодорожников на правах аренды.

Инсайдер Иван Карпов утверждает, что летом приобрести хавбека можно будет за 6,5 млн евро. Это не одно из условий арендного соглашения, а пункт в договоре Пруцева .

Если Данил продолжит выступать так же, как в первой трети сезона, велика вероятность, что «Локомотив » его выкупит, пишет Карпов.

Пруцев провел 5 игр в Мир РПЛ за новую команду в этом сезоне и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

Тимур Гурцкая: «Пруцев будет в ЦСКА уже зимой с большой вероятностью, договорились с его агентами. Есть условная небольшая сумма отступных, и его просто выкупят»