«Сити» прихлопнул «Арсенал», умер отец Овечкина, «Челси» проиграл «Боруссии», СКА взял Кубок Континента, 4:0 от «Реала», новый болид «Мерседеса» и другие новости

1. В главном матче среды «Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» в Лондоне (3:1), а Эрлинг Холанд забил 26-й гол в этом сезоне АПЛ. «Арсенал» с 2015-го не побеждает «Сити» в лиге, проиграв 11 раз подряд, а Пеп выиграл у Артеты 6 из 6 матчей в чемпионате.

Благодаря этой победе «Сити» догнал «Арсенал» по очкам в АПЛ и опередил в таблице из-за лучшей разницы забитых и пропущенных, впрочем, у лондонцев есть матч в запасе.

2. В Лиге чемпионов «Боруссия» победила «Челси» (1:0) благодаря чумовому голу Адейеми на 63-й минуте, а «Бенфика» была сильнее «Брюгге» (2:0). «Челси» не выигрывает 4 матча подряд, у команды Поттера 1 победа в 9 последних играх.

3. Скончался отец капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. Хоккеист сообщил об этом в соцсетях. Михаилу Овечкину был 71 год. Писали, что у него выявили злокачественное новообразование на фоне расслаивающей аневризмы.

4. Шведская биатлонистка Ханна Оберг выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира-2023 в Оберхофе. Перссон – 2-я, Виттоцци – 3-я.

5. В КХЛ «Локомотив» победил ЦСКА, «Металлург» уступил «Нефтехимику», «Авангард» проиграл «Салавату». СКА выиграл Кубок Континента в 3-й раз в истории лиги, а «Барыс» потерял шансы на выход в плей-офф.

6. «Реал» разгромил «Эльче» со счетом 4:0, а Карим Бензема реализовал два пенальти. Французский форвард обошел Рауля по голам за «Реал» в Ла Лиге, у него 230 мячей – впереди только Роналду.

7. «Барселона» заплатила вице-президенту испанского судейского комитета 1,4 млн евро с 2016 по 2018 год. Он заявил, что оказывал клубу консультационные услуги. Каталонцев могут лишить очков или даже понизить в классе, если эти действия признают коррупционными (впрочем, пока до этого далеко, по всей видимости).

8. Антидопинговое агентство США (USADA) сделало заявление по поводу ситуации с Исламом Махачевым, отметив, что «внутривенные вливания более 100 мл за 12 часов до боя считаются нарушением». Ранее новозеландский боец Дэн Хукер обвинил россиянина в возможном нарушении антидопинговых правил. Разбираемся, в чем дело.

9. «Мерседес» представил болид 2023 года – команда вернулась к полностью черной ливрее.

10. Гол хавбека «Монако» Александра Головина «Бресту» признан лучшим во французской Лиге 1 в январе.

11. Отношения Эдена Азара и Карло Анчелотти испорчены – они почти не разговаривают. Игрок считает, что тренер не выполнил обещания.

12. «Торино» хочет выкупить Алексея Миранчука у «Аталанты» за 12 млн евро. Это желание тренера команды Ивана Юрича.

13. Полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко помог шести украинским беженцам попасть в академию «Манчестер Сити».

14. В Бразилии будут снимать очки за расизм. Меры одобрили 20 клубов высшей лиги.

Цитаты дня.

Мбаппе о «Баварии»: «ПСЖ» должен показать яйца и завоевать проход дальше. Выездного гола больше нет – забьем один, и это уже ничья»

Загитова о пении с Zivert: «Я знаю и чувствую, как мне ПРОЯВЛЯТЬСЯ. Не страшно ошибаться. Не страшно даже иногда выглядеть смешной😇»

МОК: «История покажет, кто больше делает для мира – тот, кто старается поддерживать связи, или те, кто выступает за изоляцию»

Адебайор об Аршавине и порно во время матча «Арсенала»: «Он не мастурбировал, а просто смотрел, я видел»

Игрок «Миная» о драке с «Шинником»: «Как можно заставить петь гимн Украины, если человек даже слов не знает? Схватка была в равных составах»

Чалов о переходе в Азию: «Никому это неинтересно. Ни один человек не смотрит Лигу чемпионов АФК»

Игорь Корнелюк: «Не вижу смысла серьезно говорить о пении Загитовой как о профессиональном достижении. Три нотки в нижней тесситуре – ни о чем»

Джо Коул: «Месси – величайший игрок всех времен, только у Пеле есть аргументы против. Лео выше Роналду и Марадоны»

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!