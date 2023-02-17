Роттердам (ATP). 1/4 финала, Димитров играет с де Минауром, Медведев встретится с Оже-Альяссимом, Синнер – с Вавринкой

Даниил Медведев сыграет с Феликсом Оже-Альяссимом в четвертьфинале в Роттердаме.

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ABN Amro World Tennis Tournament

Роттердам, Нидерланды

13 – 19 февраля 2023

ATP 500

Призовой фонд – 2 074 505 евро

Крытые корты, хард

Четвертьфинал