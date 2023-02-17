Роттердам (ATP). 1/4 финала, Димитров играет с де Минауром, Медведев встретится с Оже-Альяссимом, Синнер – с Вавринкой
Даниил Медведев сыграет с Феликсом Оже-Альяссимом в четвертьфинале в Роттердаме.
Cетка турнира здесь.
ABN Amro World Tennis Tournament
Роттердам, Нидерланды
13 – 19 февраля 2023
ATP 500
Призовой фонд – 2 074 505 евро
Крытые корты, хард
Четвертьфинал
- Дата проведения
- 17 февраля, 16.30
- Дата проведения
- 17 февраля, 15.10
- Дата проведения
- 17 февраля, 21.30
- Дата проведения
- 17 февраля, 23.00
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