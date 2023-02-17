Роттердам (ATP). 1/4 финала, Димитров играет с де Минауром, Медведев встретится с Оже-Альяссимом, Синнер – с Вавринкой

Теги результаты ATP ABN AMRO World Tennis Tournament Теннис

Даниил Медведев сыграет с Феликсом Оже-Альяссимом в четвертьфинале в Роттердаме.

Cетка турнира здесь.

ABN Amro World Tennis Tournament

Роттердам, Нидерланды

13 – 19 февраля 2023

ATP 500

Призовой фонд – 2 074 505 евро

Крытые корты, хард

Четвертьфинал

Даниил Медведев (Россия) Феликс Оже-Альяссим (Канада)
Дата проведения
17 февраля, 16.30
Онлайн матча

 

Григор Димитров (Болгария) Алекс де Минаур (Австралия)
Дата проведения
17 февраля, 15.10
Онлайн матча

 

Янник Синнер (Италия) Стэн Вавринка (Швейцария)
Дата проведения
17 февраля, 21.30
Онлайн матча

 

Гейс Брауэр (Нидерланды) Тэллон Грикспор (Нидерланды)
Дата проведения
17 февраля, 23.00
Онлайн матча

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1 комментарий

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ROBINZON
Медведь :" Победу над Альясси посвящу Алисе !!!!!"
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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