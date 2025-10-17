Пенальти в ворота «Зенита» в конце игры с «Акроном» назначен правильно, решила ЭСК: «Рука Сантоса находится в неестественном положении, увеличивая площадь тела»
ЭСК считает, что пенальти в ворота «Зенита» был назначен правильно.
Форвард «Акрона» Артем Дзюба не реализовал одиннадцатиметровый, назначенный за игру Дугласа Сантоса рукой, в конце матча 11-го тура Мир РПЛ.
Петербуржцы просили комиссию рассмотреть вопрос о правильности решения главного судьи Сергея Цыганка. Большинством голосов решено, что рефери действовал корректно.
«Контакт мяча с рукой защитника «Зенита» Дугласа Сантоса в собственной штрафной площади является наказуемым, так как его рука находится в неестественном положении, увеличивая площадь тела», – говорится в публикации на сайте РФС.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт РФС
