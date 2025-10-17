Пенальти в ворота «Зенита» в конце игры с «Акроном» назначен правильно, решила ЭСК: «Рука Сантоса находится в неестественном положении, увеличивая площадь тела»

ЭСК считает, что пенальти в ворота «Зенита» был назначен правильно.

Форвард «Акрона » Артем Дзюба не реализовал одиннадцатиметровый, назначенный за игру Дугласа Сантоса рукой, в конце матча 11-го тура Мир РПЛ .

Петербуржцы просили комиссию рассмотреть вопрос о правильности решения главного судьи Сергея Цыганка. Большинством голосов решено, что рефери действовал корректно.

«Контакт мяча с рукой защитника «Зенита » Дугласа Сантоса в собственной штрафной площади является наказуемым, так как его рука находится в неестественном положении, увеличивая площадь тела», – говорится в публикации на сайте РФС.