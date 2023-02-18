Макдэвид – 4-й игрок в истории НХЛ, первым набравший 100 очков в 5+ сезонах. Трое других – Гретцки, Лемье и Эспозито

– 4-й игрок в истории , первым набравший 100 очков в 5 или более сезонах.

Капитан « » достиг этой отметки, сделав 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (4:4, третий период).

В активе канадца 101 (42+59) балл в 56 играх. Макдэвид достиг отметки 100 очков в 6 сезонах в лиге из 8. Один раз ему удалось сделать это за меньшее количество матчей (53 игры в сокращенном сезоне-2020/21).

При этом в 5 сезонах Макдэвид первым добирался до отметки 100 очков. Ранее в истории лиги это удавалось только трем игрокам – (всего 9 раз за карьеру), (6) и Филу Эспозито (6).

Графика: официальный сайт НХЛ.