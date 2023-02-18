Макдэвид – 4-й игрок в истории НХЛ, первым набравший 100 очков в 5+ сезонах. Трое других – Гретцки, Лемье и Эспозито

Теги рейтинги Эдмонтон Марио Лемье Уэйн Гретцки НХЛ Фил Эспозито Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид – 4-й игрок в истории НХЛ, первым набравший 100 очков в 5 или более сезонах.

Капитан «Эдмонтона» достиг этой отметки, сделав 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (4:4, третий период). 

В активе канадца 101 (42+59) балл в 56 играх. Макдэвид достиг отметки 100 очков в 6 сезонах в лиге из 8. Один раз ему удалось сделать это за меньшее количество матчей (53 игры в сокращенном сезоне-2020/21). 

При этом в 5 сезонах Макдэвид первым добирался до отметки 100 очков. Ранее в истории лиги это удавалось только трем игрокам – Уэйну Гретцки (всего 9 раз за карьеру), Марио Лемье (6) и Филу Эспозито (6). 

Графика: официальный сайт НХЛ.

3 комментария

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гилберт
Этот парень может и побить рекорд Уэйна.
+1
0
+1
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Владислав Никонов
Гений.
+7
0
+7
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Тёма Тёма
Отличная компания для лучшего игрока современности. Коннор - молодец, а его скромность только украшает.
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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