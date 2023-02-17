НХЛ. «Питтсбург» против «Айлендерс», «Миннесота» примет «Даллас», «Эдмонтон» – «Рейнджерс»
«Айлендерс» и «Питтсбург» сыграют в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В других играх дня «Оттава» встретится с «Чикаго», «Миннесота» – с «Далласом», «Анахайм» примет «Лос-Анджелес», а «Эдмонтон» будет играть против «Рейнджерс».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 18 февраля, 03.00, «Canadian Tire Centre»
- Дата проведения
- 18 февраля, 03.00, «UBS Arena»
- Дата проведения
- 18 февраля, 04.00, «Xcel Energy Center»
- Дата проведения
- 18 февраля, 05.00, «Honda Center»
- Дата проведения
- 18 февраля, 05.00, «Rogers Place»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Lets go Islanders!
Let’s go Ducks!
Планомерно готовимся к плей-офф..
И тут вопрос, а не рано ли тренер Ламберт решил ускорится..
По мойму к 70 игре лучше войти в нужный режим, и уже тогда рвать всё, что встаёт на пути..
А встанут или Гризли из Бостона, или Каролина с Бринд Амором..
64-66 игра..
Не забывай об этом..
(знаю, что у тебя хорошая память - просто решил напомнить, на всякий случай).
У них есть Сид Легенда..
Но.. Болелы и фанатье Питтсбурга - у вас нет шансов..
Их просто нет..
Мы собрались выкинуть Вашингтонских из зоны комфорта (плей-офф)..
Поэтому настроены серьезно!
Верю в Бо, вратарский тандем, защиту и схемы тренера Ламберта!
Айлендерс!