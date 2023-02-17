НХЛ. «Питтсбург» против «Айлендерс», «Миннесота» примет «Даллас», «Эдмонтон» – «Рейнджерс»

Теги результаты Питтсбург Рейнджерс Айлендерс Чикаго Миннесота Эдмонтон Анахайм Даллас Лос-Анджелес НХЛ Хоккей

«Айлендерс» и «Питтсбург» сыграют в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В других играх дня «Оттава» встретится с «Чикаго», «Миннесота» – с «Далласом», «Анахайм» примет «Лос-Анджелес», а «Эдмонтон» будет играть против «Рейнджерс».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Оттава – Чикаго
Дата проведения
18 февраля, 03.00, «Canadian Tire Centre»
Онлайн матча Видео

 

Айлендерс – Питтсбург
Дата проведения
18 февраля, 03.00, «UBS Arena»
Онлайн матча Видео

 

Миннесота – Даллас
Дата проведения
18 февраля, 04.00, «Xcel Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

Анахайм – Лос-Анджелес
Дата проведения
18 февраля, 05.00, «Honda Center»
Онлайн матча Видео

 

Эдмонтон – Рейнджерс
Дата проведения
18 февраля, 05.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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20 комментариев

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Фанат Ференцвароша
Схемы Ламберта! Династия!

Lets go Islanders!
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Anamarija Lampič
Калифорнийское дерби!
Let’s go Ducks!
+1
0
+1
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hhlg
Ответ e1ther - e1ther
ну если бы он был ставочником,то жил бы в коробке)
Он итак миньон осетина который сам знаешь где и как живёт ;)
0
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hhlg
Да у нас тут сегодня на манеже все те же смотрю ;)
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e1ther - e1ther
Ответ забил на оборону
https://postimg.cc/n9cHxPXH
по колено в пингвинах,каюсь,но они почти родные,а это безобразие из Нью-Йорка мне теперь чуждо,благодаря двум персоналиям)))
+1
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e1ther - e1ther
Ответ hhlg
Это прогнозы миньона осетина имеют свойства промахиваться на миллиард. Деда Лу всё-таки по-опытнее будет ;)
ну если бы он был ставочником,то жил бы в коробке)
+1
0
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hhlg
Ответ e1ther - e1ther
ну,я так и понял,что это не ты промахнулся с прогнозом,а задумка на миллиард от династии
Это прогнозы миньона осетина имеют свойства промахиваться на миллиард. Деда Лу всё-таки по-опытнее будет ;)
+1
0
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забил на оборону
Ответ e1ther - e1ther
Да простит меня тот ,кто всем прощает) let’s go Pen’s!
https://postimg.cc/n9cHxPXH
+1
-1
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hhlg
Ответ Суворов Антон
Где-то вздрогнул Яша Калифорнийский.. После 58 игры Айлендерс выкинут Вашингтонских из зоны комфорта.. И тут вопрос, а не рано ли тренер Ламберт решил ускорится.. По мойму к 70 игре лучше войти в нужный режим, и уже тогда рвать всё, что встаёт на пути.. А встанут или Гризли из Бостона, или Каролина с Бринд Амором..
К 70 игре Деда Лу будет к пикам примеряться, хотя с другой стороны, будет забавно посмотреть, как Бостон отчихвостит Бо, хотя нет, Бостон должен по классике отчихвостить Торонту. Вообще запутался. Надо идти step by step и сначала разобраться с Пулоком и Пелеком ;)
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hhlg
Ответ Суворов Антон
Сегодня Пингвины.. Сильный тренер и достойная команда.. У них есть Сид Легенда.. Но.. Болелы и фанатье Питтсбурга - у вас нет шансов.. Их просто нет.. Мы собрались выкинуть Вашингтонских из зоны комфорта (плей-офф).. Поэтому настроены серьезно! Верю в Бо, вратарский тандем, защиту и схемы тренера Ламберта! Айлендерс!
Антошка, помоги разобраться. Пулок и Пелек. Это разные люди или один человек, но в зависимости от настроения?
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e1ther - e1ther
Ответ Суворов Антон
Не форсируем события.. Планомерно готовимся к плей-офф..
ну,я так и понял,что это не ты промахнулся с прогнозом,а задумка на миллиард от династии
+1
-1
0
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Суворов Антон
Ответ e1ther - e1ther
примерно,как вы Оттаву размотали на изиче,хотя стоп....)
Не форсируем события..

Планомерно готовимся к плей-офф..
+1
-3
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e1ther - e1ther
Ответ Суворов Антон
Ну как у вас? 64-66 игра.. Не забывай об этом.. (знаю, что у тебя хорошая память - просто решил напомнить, на всякий случай).
примерно,как вы Оттаву размотали на изиче,хотя стоп....)
+4
0
+4
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Суворов Антон
Где-то вздрогнул Яша Калифорнийский.. После 58 игры Айлендерс выкинут Вашингтонских из зоны комфорта..

И тут вопрос, а не рано ли тренер Ламберт решил ускорится..

По мойму к 70 игре лучше войти в нужный режим, и уже тогда рвать всё, что встаёт на пути..

А встанут или Гризли из Бостона, или Каролина с Бринд Амором..
+2
-3
-1
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Суворов Антон
Ответ e1ther - e1ther
Да простит меня тот ,кто всем прощает) let’s go Pen’s!
Ну как у вас?

64-66 игра..

Не забывай об этом..

(знаю, что у тебя хорошая память - просто решил напомнить, на всякий случай).
+1
-4
-3
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e1ther - e1ther
Да простит меня тот ,кто всем прощает) let’s go Pen’s!
+2
-1
+1
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Суворов Антон
Сегодня Пингвины.. Сильный тренер и достойная команда..

У них есть Сид Легенда..

Но.. Болелы и фанатье Питтсбурга - у вас нет шансов..

Их просто нет..

Мы собрались выкинуть Вашингтонских из зоны комфорта (плей-офф)..

Поэтому настроены серьезно!

Верю в Бо, вратарский тандем, защиту и схемы тренера Ламберта!

Айлендерс!
+3
-2
+1
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hhlg
Ответ Rialto
Вперёд Пингвины! Схемы Ламберта не пройдут!
Не пройдут иБо что? Пусть это будет звёздная игра Малыча
+1
-1
0
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Rialto
Вперёд Пингвины! Схемы Ламберта не пройдут!
+3
-1
+2
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hhlg
Айлендерс против Питтсбурга это прямо жаба гадюку. Антошка, ты у нас с лапками или с клыками? Великодушно даю тебе право выбора ;)
+2
-3
-1
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