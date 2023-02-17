НХЛ. «Питтсбург» против «Айлендерс», «Миннесота» примет «Даллас», «Эдмонтон» – «Рейнджерс»

« » и « » сыграют в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В других играх дня «Оттава» встретится с « », « » – с «Далласом», «Анахайм» примет «Лос-Анджелес», а «Эдмонтон» будет играть против « ».

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ