Группа ЛГБТ-фанатов «МЮ» «Радужные дьяволы» обеспокоена желанием саудовцев и катарцев приобрести клуб: «Покупатель должен быть привержен превращению футбола в спорт для всех»
Группа ЛГБТ-фанатов «Манчестер Юнайтед» обеспокоена возможными покупателями клуба.
Сообщалось, что на приобретение манкунианцев, помимо прочих, претендуют саудовские и катарские инвесторы.
«Радужные дьяволы» считают, что любой претендент на покупку «МЮ» должен быть привержен превращению футбола в спорт для всех, включая представителей ЛГБТ из числа болельщиков, игроков и тренеров.
В связи с этим мы выражаем глубокую озабоченность некоторыми предложениями. Мы внимательно следим за процессом, держа это в уме», – сказано в заявлении.
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