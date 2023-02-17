Группа ЛГБТ-фанатов «МЮ» «Радужные дьяволы» обеспокоена желанием саудовцев и катарцев приобрести клуб: «Покупатель должен быть привержен превращению футбола в спорт для всех»

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Группа ЛГБТ-фанатов «Манчестер Юнайтед» обеспокоена возможными покупателями клуба.

Сообщалось, что на приобретение манкунианцев, помимо прочих, претендуют саудовские и катарские инвесторы.

«Радужные дьяволы» считают, что любой претендент на покупку «МЮ» должен быть привержен превращению футбола в спорт для всех, включая представителей ЛГБТ из числа болельщиков, игроков и тренеров.

В связи с этим мы выражаем глубокую озабоченность некоторыми предложениями. Мы внимательно следим за процессом, держа это в уме», – сказано в заявлении.

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125 комментариев

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Михаил Максаков
уааааахахахаааааааааа
как же они уход Криштиану пережили?
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brt202
охренительное название!!!
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Пробивной вратарь
это саудовцы должны брезговать, но деньги не пахнут.
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RSM-1930
новости из прогрессивной европы
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Роман
Педуголок. Катарцы расформируют.
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Добрыня Пермский
Задергались заднеприводные.
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red hikkikomori
Ответ #SharkTeam
такое себе. Если больше нечего предъявить, то вообще ерунда
Это я к тому что у всех клубов такая группа болельщиков имеется, в том числе и Сити, Canal Street Blues называются
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Мукунку хороший
Куда катится этот мир..
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kokakoka
Радужные дьяволы - это очень смешно 😂😂😂
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Bakhytzhan Babashev
"Тысяча чертей!"- подумал дьявол, прочитав новость.
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Last Dragon
Капец;)
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помню джанашия
Ответ Венгерский ветеринар Мацал Кошек
Никто к вам не будет прислушиваться. Успокойтесь, "радужные дьяволы")) Оксимирон какой-то))
Он тоже радужный?
+1
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Bekhzod Sidikov
Ответ Михо
Радужные дьяволы🤣🤣🤣
жду на спросте кого-то с таким ником
+3
0
+3
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Вадим Симонов
Ответ Михо
Радужные дьяволы🤣🤣🤣
Вообще никак не переплюнуть название организации:)
+2
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+2
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Verhovn
Ответ Aibek Zhaparov
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Бесишь. Ты наверное глор Роналду)
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Zidan GOAT
Винни Джонса из фильма «Евротур» на таких радужных фанатов не хватает ))
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#SharkTeam
Ответ red hikkikomori
https://www.google.com/amp/s/www.sports.ru/amp/news/1100610677-manchester-siti-podderzhal-gorodskoj-lgbt-festival-u-etixada-podnyali-/
такое себе. Если больше нечего предъявить, то вообще ерунда
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Crestbook
В свете современных тенденций уже не в чем не уверен. А вдруг "красные дьяволы" = "розовые дьяволы в квадрате" = ультра-лесбиянки?
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Pb-SE
Ответ Aibek Zhaparov
С чего ты взял что Роналу гей? У него жена и дети
С чего ты взял, что у геев не может быть жен и детей? И, кстати, гомосексуальность самого Роналду необязательна, чтобы стать кумиром для радужных.
+1
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Aibek Zhaparov
Ответ Pb-SE
Я думал, эта группа в Саудовскую Аравию переехала, вслед за кумиром.
С чего ты взял что Роналу гей? У него жена и дети
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Aibek Zhaparov
Ответ Verhovn
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Dead88 Poets
отправлю другу ярому фанату мю
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-2
-2
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red hikkikomori
Ответ #SharkTeam
у них еще и сайт есть) https://rainbowdevils.com/
Ну логотип кстати топ)
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mancunian82
25 лет болею за МЮ, до этого не дня даже не знал что есть группа радужных фанатов 😁😁😁
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Verhovn
Ответ Aibek Zhaparov
Ну, давай скинь локацию.
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