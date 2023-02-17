Группа ЛГБТ-фанатов «МЮ» «Радужные дьяволы» обеспокоена желанием саудовцев и катарцев приобрести клуб: «Покупатель должен быть привержен превращению футбола в спорт для всех»

Группа ЛГБТ-фанатов « » обеспокоена возможными покупателями клуба.

Сообщалось, что на приобретение манкунианцев, помимо прочих, претендуют саудовские и катарские инвесторы.

«Радужные дьяволы» считают, что любой претендент на покупку «МЮ» должен быть привержен превращению футбола в спорт для всех, включая представителей ЛГБТ из числа болельщиков, игроков и тренеров.

В связи с этим мы выражаем глубокую озабоченность некоторыми предложениями. Мы внимательно следим за процессом, держа это в уме», – сказано в заявлении.

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