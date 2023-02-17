Джордану – 60 лет. НБА представила топ-60 моментов в его исполнении

Легендарный баскетболист « », ныне владелец « » сегодня празднует 60-летний юбилей.

За время выступления в НБА Джордан 6 раз становился чемпионом и MVP финальной серии (1991-1993, 1996-1998), 5 раз выигрывал нагграду MVP регулярного чемпионата, 14 раз принимал участие в Матчах всех звезд, был признан Лучшим оборонительным игроком (1988).

В составе сборной США прославленный игрок дважды становился Олимпийским чемпионом (1984, 1992).

В честь юбилея Джордана НБА представила видеоподборку 60 лучших моментов в его исполнении.

33 года назад Джордан сыграл под 12-м номером – его майку украли: искали всем стадионом, вор пролез в раздевалку через натяжной потолок!

Вся карьера Майкла Джордана прошла под Sirius. Полторы минуты мурашек от навсегда связанного с ней величия

Трофей MVP НБА наконец-то переименовали – в честь Майкла Джордана. А вместе с ним – и еще полдесятка наград