Хвича забил «Сассуоло», пробежав полполя с мячом. У вингера «Наполи» 10 голов и 9 ассистов за 19 игр в Серии А

Теги серия А Италия Наполи Сассуоло Хвича Кварацхелия Футбол

Вингер Хвича Кварацхелия открыл счет в матче «Наполи» с «Сассуоло» в 23-м туре Серии А.

Грузинский футболист на 12-й минуте получил мяч в центре поля, добежал до штрафной площади и с ее линии точно пробил правой ногой в левый от себя угол ворот.

За 19 матчей в чемпионате Италии экс-футболист «Рубина» забил 10 голов и отдал 9 голевых пасов. Он лучший ассистент лиги, а по системе «гол+пас» на одно очко отстает от партнера по команде Виктора Осимхена.

Подробно со статистикой Хвичи можно ознакомиться здесь.

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59 комментариев

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Александр Бялт
Ответ Alex Rhea
Хвича в АПЛ вполне мог бы потеряться, лиги разного уровня, особенно команды нижней половины таблицы.
хоть ты и прав, твой коммент заминусуют, ведь на этом сайте модно флеймить Мудрика. думаю ~70% из этих людей делают это только из-за его национальности.
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red hikkikomori
Ответ TravenS
Все же выступления в серии А не показатель) тут старички типа Куальяреллы были лучшими бомбардирами. Хвича конечно возможно и крут (скорее всего), но не факт. Тот же Лукаку царил тут, в АПЛ дно. Да даже гол этот — он добежал с центра до штрафной почти без сопротивления, защитники с моего двора действуют организованнее
Интересно что раньше серия а славилась защитой, а сейчас больше всех голов из лиг топ 5, в защите вообще проходной двор у всех
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BeRKuT_RUS
Хвича крут, но там не было никакого прессинга от слова совсем…
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Can
Ответ Sanan1908
Просто интересно мнение, если Челси за мудрика, который играл в Украине заплатил 100 Лямов, сколько стоит Хвича?)) 200??)
хвича стоит 100, мудрик 20-25
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Экспертное мнение
Ответ TravenS
Все же выступления в серии А не показатель) тут старички типа Куальяреллы были лучшими бомбардирами. Хвича конечно возможно и крут (скорее всего), но не факт. Тот же Лукаку царил тут, в АПЛ дно. Да даже гол этот — он добежал с центра до штрафной почти без сопротивления, защитники с моего двора действуют организованнее
А то, как он повозил Трента конечно же тоже не считается? Ведь он "не умеет" обороняться, ну и то что он финалиста ЛЧ возил тоже не считается, ведь они на спаде? Как видишь я наперед читаю все отмазки. Из области: что не делай - всё не так)) Чушь полная, голы Холанда в Бундеслиге были "не показателем"? У него в АПЛ стата лучше даже, выходит ему и АПЛ не показатель.
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Nika13
вот так и потухнет апл, если за любого среднего игрока с парой удачных игр переплачивать несколько десятков миллионов, пока топовые клубы из других лиг будут разбирать по-настоящему стоящих футболистов
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CherenkovF
Правы были те, кто считал - ВАР убьет футбол.
Выключил матч, после отмененого гола Сассуоло.
Это пипец. Это конец футбола.
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TravenS
Ответ Андрей Бандалак
Во втором голе вратарь вообще красавчик!!)))
Согласен)
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Алекс 777
Ответ Dinamik1
Мне вот интересно в Грузии такие же оды поют Головину или.это только наши выслуживаются.
интересно в норвегии поют оды головину или только наши выслуживаются перед Холландом?
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nick-basil
Сасуоло имели три отличных момента. В атаке оч прилично против Наполи.
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Вова Паскаянц
Ответ ВладимирНеПутин
500 тогда Хвича стоит.
Это была Гуманитарка 🇺🇦, 20 максимум ему цена
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Dinamik1
Мне вот интересно в Грузии такие же оды поют Головину или.это только наши выслуживаются.
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nick-basil
Судейске прибили Сасуоло. Гол красивый отменили
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Палоски с детства за СПАЛ
Как Юра Никифоров торпедовцам
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Андрей Бандалак
Ответ TravenS
Защита в этом эпизоде отыграла просто ужасно)
Во втором голе вратарь вообще красавчик!!)))
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nick-basil
Шоу с голешниками .Наполи феерически в нападении и легкомысленно в защите
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TravenS
Все же выступления в серии А не показатель) тут старички типа Куальяреллы были лучшими бомбардирами. Хвича конечно возможно и крут (скорее всего), но не факт. Тот же Лукаку царил тут, в АПЛ дно. Да даже гол этот — он добежал с центра до штрафной почти без сопротивления, защитники с моего двора действуют организованнее
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mancity111
Ответ Winbreaker
та не
Как раз да. Он уже восьмой в претендентах на ЗМ
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sabur
После Марадоны тяжело, но надо ему там оставаться и будут боготворить. Лучше публики и города не найти. Это лучшее место, что будет у него в карьере
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Sanan1908
Все кто отвечает мне, сорри . Я не могу отвечать людям , плюсовать или минусовать(( 🤷🏻‍♂️ почему
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Алексей Матыгин
Хвича харош!
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Андрей Кастуев
Ответ Махкамов Бехруз
что у футболистов на лице
Стандартная ежегодная акция. Символизирует протест против насилия в отношении женщин.
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&_Bishep_&
Хвича-Осимхен. Господа шейхи, не тормозите!!!!
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Связка с Осимхеном шикарная конечно, хочется их увидеть хотя бы в 1/2 ЛЧ
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xqystfsf7s
А что за красные пятна у игроков на щёках?
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