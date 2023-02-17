Хвича забил «Сассуоло», пробежав полполя с мячом. У вингера «Наполи» 10 голов и 9 ассистов за 19 игр в Серии А
Вингер Хвича Кварацхелия открыл счет в матче «Наполи» с «Сассуоло» в 23-м туре Серии А.
Грузинский футболист на 12-й минуте получил мяч в центре поля, добежал до штрафной площади и с ее линии точно пробил правой ногой в левый от себя угол ворот.
За 19 матчей в чемпионате Италии экс-футболист «Рубина» забил 10 голов и отдал 9 голевых пасов. Он лучший ассистент лиги, а по системе «гол+пас» на одно очко отстает от партнера по команде Виктора Осимхена.
Подробно со статистикой Хвичи можно ознакомиться здесь.
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Выключил матч, после отмененого гола Сассуоло.
Это пипец. Это конец футбола.