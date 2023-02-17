Савина за дискредитацию российской армии оштрафовали на 50 тысяч рублей

Теги Евгений Савин премьер-лига Россия происшествия высшая лига Кипр Политика Р-Спорт деньги Красава Футбол

Евгений Савин наказан за дискредитацию ВС РФ.

Ранее на экс-футболиста и блогера завели дело за совершение публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы 17 февраля Савин Евгений Леонидович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Назначено наказание в виде административного штрафа в 50 тысяч рублей», – сообщила пресс-секретарь суда Ксения Розина.

В 2022 году блогер сделал видео с участием украинских футболистов Андрея Ярмоленко, Дарио Срны, Андрея Воронина, Виталия Миколенко, Александра Алиева.

На следующий день клубу Евгения Савина «Красава» запретили тренироваться в Красногорске. Ситуацию обсудили в шоу «Есть тема!» с названием «Иуда из ютуба». Вскоре Савин покинул Россию, а команду перевез на Кипр.

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41 комментарий

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Никита Давыдкин
Ответ Flavius
После землетрясения тектонические плиты сдвинулись на 3 метра, в результате чего российская армия потеряла все занятые за последние три месяца украинские территории.
Что-то не припомню потери Соледара, например. Не просветите?
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Dan Kennedy
Ответ S1rAlex
Знаю я одного человека, который дискредитировал армию РФ донельзя. Но фамилию его я писать, конечно же, не стану;)
Там большой список наберется, если не ограничиваться одним Путиным.
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амкар
Программу "Культ тура", получается, вели только иноагенты у нас
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Gustav Forsberg
Ответ lekaf
На сво поезжай. Там таких "любят"
"любят"? Это вы на что намекаете?
по лезвию ножа ходите, однако: дискредитируете и вдобавок пропагандируете нетрадиционные ценности
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Alex Titov
Ответ lekaf
На сво поезжай. Там таких "любят"
А Вы почему не там?
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Alex Titov
Ответ Andrew_tep
Всего за последний год президент России расширил НАТО, возобновил военное производство на западе, сделал россиян изгоями, заставил умных людей уехать из страны, уничтожил российскую армию и скоро уничтожить экономику. Поразительно, как продуктивно) на следующих выборах (если доживёте) обязательно за него проголосуйте)
Это многоходовочки, ты не понимаешь!
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Alex Titov
Ответ Flavius
После землетрясения тектонические плиты сдвинулись на 3 метра, в результате чего российская армия потеряла все занятые за последние три месяца украинские территории.
🤣🤣🤣🤣
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Andrew_tep
Всего за последний год президент России расширил НАТО, возобновил военное производство на западе, сделал россиян изгоями, заставил умных людей уехать из страны, уничтожил российскую армию и скоро уничтожить экономику. Поразительно, как продуктивно) на следующих выборах (если доживёте) обязательно за него проголосуйте)
+3
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Alex Titov
Армия такая нежная, беззащитная. Каждый обидит. Это не армия, а сборище девочек ПТУшниц
+2
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Назар Игорь
А как насчёт дискредитации армии России бывшим министром обороны Сердюковым? Наворовал миллиарды, ему бы на нары лет на 15, а он председатель совета директоров Роствертпол, председатель совета директоров Ростех, действительный государственный советник РФ 1класса.
+3
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Flavius
После землетрясения тектонические плиты сдвинулись на 3 метра, в результате чего российская армия потеряла все занятые за последние три месяца украинские территории.
+3
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Lavinka
Он в другой стране . Что вы ему сделаете .
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lekaf
Ответ Gustav Forsberg
какая же нежная и беспомощная армия получается, раз ее может дискредитировать словами угол головы
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cukken
Лавешка мутится
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artyloko@icloud.com
Ответ Alda
Удобные законы, если ты против всего этого и высказываешься - ты дискредитируешь армию.
Удобная позиция. Вместо того, чтобы провести адекватное независимое журналистское расследование по конкретной теме чувак слепил однобокую передачку.
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Виктор Киров
Кому-то 7 лет дали за толчок, а этот искренне там пылесосит всех и ему штраф.
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Красный чай
Ответ proiski_vragov
сейчас вороньё сбежится диванные борцы с режимом и такие же недалекие, как савин
А еще сбегаются домашние борцы с нато и Украиной.
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artyloko@icloud.com
Лучше бы его официально послали.
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atomio
у нас накопительную часть пенсии морозят с 2014 года. почему за это никого не дискредитируют?
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Игорь Южный
Силён штраф🤦‍♂️ Может спокойно и дальше вылизывать окраинские пердаки.
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frol92
Ответ proiski_vragov
сейчас вороньё сбежится диванные борцы с режимом и такие же недалекие, как савин
Ну ты то далёкий не диванный боец, наверняка, из окопов пишешь, защищая свою точку зрения и жизненные ценности. А если нет, то чем ты отличается от диванных бойцов, которых ты недалекими называешь?
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FilinMD
Все по делу, либо менее категорично высказываться, либо больше фактов предоставлять
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Andy Trendy
Ответ Павел Ларичев
Пригожин?
догадливый
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S1rAlex
Ответ Павел Ларичев
Пригожин?
Муж Валерии?!)))
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pybkir_kiliin
Так кто конкретно чег фаевы?
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