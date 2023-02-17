Евгений Плющенко: «Когда говорят, что выступление спортсменов под нейтральным флагом – это предательство, мне просто смешно»

Теги Евгений Плющенко сборная России МОК Олимпийская сборная России Фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, как относится к идее допуска россиян на международные старты в нейтральном статусе.

«Слежу даже за многочисленными комментариями наших экспертов. Когда говорят, что выступление спортсменов под нейтральным флагом – это предательство, мне просто смешно.

Спортивный век очень короток, если есть возможность выступить на соревнованиях, ею нужно воспользоваться. Все и так прекрасно будут знать, какую страну представляют российские спортсмены», – сказал Плющенко.

Нейтральный статус для спортсменов – не предательство России. Надо возвращаться, пока дают

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43 комментария

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missis-Zima
Ответ Туц
Не надо вот этого вот, про то что все будут знать какую страну ты представляешь... Нет. Все будут знать какую страну ты предал если выступать в нынешних ситуациях за другую страну.
сколько волнений(
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missis-Zima
Ответ and-ratnik
В принципе можно согласиться. ТОЛЬКО верни все деньги, затраченные государством на твою подготовку как спортсмена. И выступай под любым флагом. Или используй собственные средства с самого начала.
Видно много на его подготовку затратило,если он жил у тренера Мишина,который ему и помогал. А мама бутылки пустые собирала на сдачу..Изучайте историю российского ФК,пригодится для развития.
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Mishar Plus
Ответ Леди Брэкнелл
наши уже много лет выступают под белым флагом и все в восторге. А как Плющенко высказался, сразу обиделись)) Я кстати с ним не согласна.
для перезапуска мирового спорта надо отменить презентацию спортсмена как "носителя флага", отвязав спортсмена от "национальных федераций". Сейчас именно "национальные федерации" главный тормоз развития спорта в мире.
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Фут.Боль
Ответ Ярик01
Почему они должны за свой счет выступать, когда нет их вины в цвете флага. Может лучше так: защищающие дупу президента должны за свой счёт воевать, а не за счет государства?
Вина в цвете флага??? Это что еще за словосочетание такое? Спортсмен не может быть ниоткуда, это бред. Я не знаю страны под названием "нейтральная страна".
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Mishar Plus
Ответ Леди Брэкнелл
наши уже много лет выступают под белым флагом и все в восторге. А как Плющенко высказался, сразу обиделись)) Я кстати с ним не согласна.
вообще пора закрывать навсегда эту спортивную тему и МОК. Скандалы и неспортивные сюжеты давно перевесили спортивную составляющую. Мировому спорту необходима перезагрузка. Российское участие/неучастие в этом всем по политическим каким то мотивам не столько большая тема по сравнению с темой что спорт в своем нынешнем виде себя полностью изжил.
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Вечно в бане
Ответ Vladimir Arutin
Последние Олимпиады были без флага и гимна .Но все понимали что спортсмены представляли Россию.
Это же «патриот»-подпивас из тех, кто половину трансляции разбирается, «а в какой форме наши играют?», и которому американец под российским флагом ближе, чем наш без флага.
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TheWitcher
Ответ garovatat
Евген совсем сорвался. И решил сменить риторику на 180. Теперь ему все норм - нейтральный или чужой флаг, чужая страна, чужое гражданство. А про цели СВО скажет что нить, нет? Там наверное тоже новое видение. Давай же, Плю, не сдерживайся! Жду когда на иноагента наболтаешь)) вчера как мне кажется уже наболтал на существенные последствия)) включая отлучение от бюджета
«Дело в том, что у этих замечательных вождей имеется по несколько "принципов" в кармане, и когда какой понадобится, тот они и извлекают.»
© И.В. Сталин

("Коротко о партийных разногласиях" т.1 стр.126.)
Сталин И.В. Собрание сочинений в 13 томах

Наверху много таких же, как Плю. Некоторые за провалы получают максимум перевод на другую должность. У Евгения наверняка там есть какая-то крыша и подельники по распилам. Отсюда самые жирные гранты и такая смелость с наглостью 😉
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Вячеслав Пустохин
Двуличие?
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Annros
вот хамелеон чистой воды или, проще говоря, спортивная прости...ка
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Летняя снежинка
Разве не сам Евгений ещё летом -2022 патриотично бил себя в грудь, заявляя, что никто из спортсменов его Академии не намерен менять спортивное гражданство?
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Леди Брэкнелл
наши уже много лет выступают под белым флагом и все в восторге. А как Плющенко высказался, сразу обиделись)) Я кстати с ним не согласна.
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svaz
Ответ Ярик01
Чтобы спорт стал спонсорским, не должно быть участие государства в экономики страны в крупных компаниях далеко за 50% от экономики. Раз экономика государственная, да еще иностранные компании покинули страну и прекратили контракты, откуда спонсоры возьмутся? Сейчас почти только чиновники могут определять "спонсоров" вида спорта, от Ростелекома да Газпрома.
я и не говорю про сейчас, это надо было 20 лет назад делать.
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Дим Димыч
Ответ 4AIKA
А мне смешно от его переобуваний, то он патриот, то уже и нет
что жена скажет,то и трындит
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Mishar Plus
С середины декабря 22 наши деятели, некоторые даже прямо на спортс, хвастались что все уже договорено для международных соревнований и никто ничего не прочухает, а оно вона как уперлись англо-саксы с острова и прочие пшеки. Угрожают бойкотом, а на самом деле началом процесса роспуска МОК.

И похоже Плющ усиленно изображает "оппозицию" федерации чтобы протащили на международные именно под эгидой МОК. Типо "жертва спортивного сговора внутрироссийского режима")).

Хрустальные же обложились разными грузинами и договорились с итальянцами, потому что подстелили соломку заранее.

Но этот балаган пора закрывать весь и сразу. и российский и грузинский и итальянский. Начиная с МОК. Навсегда.

Главное для кого-то, как я понимаю, перекрыть все транзакции через Швейцарию. А потом пусть проводят что хотят и где хотят. хоть в грузии хоть в италии.
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Олег Кузнецов
Ответ garovatat
Евген совсем сорвался. И решил сменить риторику на 180. Теперь ему все норм - нейтральный или чужой флаг, чужая страна, чужое гражданство. А про цели СВО скажет что нить, нет? Там наверное тоже новое видение. Давай же, Плю, не сдерживайся! Жду когда на иноагента наболтаешь)) вчера как мне кажется уже наболтал на существенные последствия)) включая отлучение от бюджета
Про предательство обычно вещают депутаты, которые сами давно предали интересы избирателей и работают на правящую верхушку....Когда открываю список иноагентов и список депутатов думы, впечатление, что списки должны наоборот выглядеть.
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haymaker
Ответ Iuasamotu
Выступление под нейтральным флагом, это демонстративная капитуляция перед западным миром, пусть и цивилизованным. Стоило затевать такое разрушительное противостояние, чтобы при первом же "цыц" со стороны недружественных сообществ поднять послушно лапки и беспрекословно подчиниться им? Кто ж в мире будет уважать такую беспринципную и слабохарактерную страну?
Как кто? Те же, кто и сейчас. Эритрея, Вануату. В этом плане нейтральный статус не изменит ничего.
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Ярик01
Ответ svaz
просто надо было, чтобы всегда за свой счёт ездил, искали спонсоров и жили за счёт контрактов, а не за счёт денег налогоплательщиков. и это касается абсолютно всех видов спорта. государство должно развивать детский спорт и массовый спорт для поддержки здоровья нации. а все остальное спорт высоких достижений должен быть спонсорским.
Чтобы спорт стал спонсорским, не должно быть участие государства в экономики страны в крупных компаниях далеко за 50% от экономики.
Раз экономика государственная, да еще иностранные компании покинули страну и прекратили контракты, откуда спонсоры возьмутся?

Сейчас почти только чиновники могут определять "спонсоров" вида спорта, от Ростелекома да Газпрома.
0
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-3
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Григ77
во как заговорил !
а некоторое время назад совсем о другом пел вроде ))))
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papadok
Все просто. Спортсмены меняют спортивное гражданство, Плющенко остается тренером, спортсмены зарабатывают призовые, Плющенко имеет свой гешефт. Есть люди с финансовой булимией, они деньгами не наедаются.
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Ann83
Это какие-то разные Плющенко?
"Как мы можем следовать такому решению и дистанцироваться от защиты наших территорий, нашего государства. Мои спортсмены никогда этого не сделают, в том числе и я."
"Слежу даже за многочисленными комментариями наших экспертов. Когда говорят, что выступление спортсменов под нейтральным флагом – это предательство, мне просто смешно."
+17
0
+17
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and-ratnik
В принципе можно согласиться. ТОЛЬКО верни все деньги, затраченные государством на твою подготовку как спортсмена. И выступай под любым флагом. Или используй собственные средства с самого начала.
+6
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Vladimir Arutin
Ответ Jesse Boy
ну да, действительно, что такое флаг и гимн, ну нет и нет, главное, чтобы бабки были, правильно?
Последние Олимпиады были без флага и гимна .Но все понимали что спортсмены представляли Россию.
+4
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Туц
Не надо вот этого вот, про то что все будут знать какую страну ты представляешь... Нет. Все будут знать какую страну ты предал если выступать в нынешних ситуациях за другую страну.
+6
-5
+1
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Iuasamotu
Выступление под нейтральным флагом, это демонстративная капитуляция перед западным миром, пусть и цивилизованным. Стоило затевать такое разрушительное противостояние, чтобы при первом же "цыц" со стороны недружественных сообществ поднять послушно лапки и беспрекословно подчиниться им? Кто ж в мире будет уважать такую беспринципную и слабохарактерную страну?
+9
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0
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svaz
Ответ Ярик01
Почему они должны за свой счет выступать, когда нет их вины в цвете флага. Может лучше так: защищающие дупу президента должны за свой счёт воевать, а не за счет государства?
просто надо было, чтобы всегда за свой счёт ездил, искали спонсоров и жили за счёт контрактов, а не за счёт денег налогоплательщиков. и это касается абсолютно всех видов спорта. государство должно развивать детский спорт и массовый спорт для поддержки здоровья нации. а все остальное спорт высоких достижений должен быть спонсорским.
+3
-1
+2
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