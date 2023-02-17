Евгений Плющенко: «Когда говорят, что выступление спортсменов под нейтральным флагом – это предательство, мне просто смешно»
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, как относится к идее допуска россиян на международные старты в нейтральном статусе.
«Слежу даже за многочисленными комментариями наших экспертов. Когда говорят, что выступление спортсменов под нейтральным флагом – это предательство, мне просто смешно.
Спортивный век очень короток, если есть возможность выступить на соревнованиях, ею нужно воспользоваться. Все и так прекрасно будут знать, какую страну представляют российские спортсмены», – сказал Плющенко.
Нейтральный статус для спортсменов – не предательство России. Надо возвращаться, пока дают
© И.В. Сталин
("Коротко о партийных разногласиях" т.1 стр.126.)
Сталин И.В. Собрание сочинений в 13 томах
Наверху много таких же, как Плю. Некоторые за провалы получают максимум перевод на другую должность. У Евгения наверняка там есть какая-то крыша и подельники по распилам. Отсюда самые жирные гранты и такая смелость с наглостью 😉
И похоже Плющ усиленно изображает "оппозицию" федерации чтобы протащили на международные именно под эгидой МОК. Типо "жертва спортивного сговора внутрироссийского режима")).
Хрустальные же обложились разными грузинами и договорились с итальянцами, потому что подстелили соломку заранее.
Но этот балаган пора закрывать весь и сразу. и российский и грузинский и итальянский. Начиная с МОК. Навсегда.
Главное для кого-то, как я понимаю, перекрыть все транзакции через Швейцарию. А потом пусть проводят что хотят и где хотят. хоть в грузии хоть в италии.
Раз экономика государственная, да еще иностранные компании покинули страну и прекратили контракты, откуда спонсоры возьмутся?
Сейчас почти только чиновники могут определять "спонсоров" вида спорта, от Ростелекома да Газпрома.
а некоторое время назад совсем о другом пел вроде ))))
"Как мы можем следовать такому решению и дистанцироваться от защиты наших территорий, нашего государства. Мои спортсмены никогда этого не сделают, в том числе и я."
"Слежу даже за многочисленными комментариями наших экспертов. Когда говорят, что выступление спортсменов под нейтральным флагом – это предательство, мне просто смешно."