Евгений Плющенко: «Когда говорят, что выступление спортсменов под нейтральным флагом – это предательство, мне просто смешно»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию рассказал, как относится к идее допуска россиян на международные старты в нейтральном статусе.

«Слежу даже за многочисленными комментариями наших экспертов. Когда говорят, что выступление спортсменов под нейтральным флагом – это предательство, мне просто смешно.

Спортивный век очень короток, если есть возможность выступить на соревнованиях, ею нужно воспользоваться. Все и так прекрасно будут знать, какую страну представляют российские спортсмены», – сказал Плющенко.

Нейтральный статус для спортсменов – не предательство России. Надо возвращаться, пока дают