Уход тер Стегена из «Барселоны» зимой не исключен. Вратарь рискует не попасть на ЧМ-2026

Марк-Андре тер Стеген может покинуть «Барселону» зимой.

Инсайдер Флориан Плеттенберг сообщает, что такой вариант теперь не исключается. Вратарь пока не решил, стоит ли уходить в январе.

Немец, которому в апреле исполнится 34 года, рискует стать в «блаугране» запасным и не попасть на чемпионат мира.

Сейчас тер Стеген восстанавливается от травмы, в этом сезоне он еще не играл.