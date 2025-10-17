Уход тер Стегена из «Барселоны» зимой не исключен. Вратарь рискует не попасть на ЧМ-2026
Марк-Андре тер Стеген может покинуть «Барселону» зимой.
Инсайдер Флориан Плеттенберг сообщает, что такой вариант теперь не исключается. Вратарь пока не решил, стоит ли уходить в январе.
Немец, которому в апреле исполнится 34 года, рискует стать в «блаугране» запасным и не попасть на чемпионат мира.
Сейчас тер Стеген восстанавливается от травмы, в этом сезоне он еще не играл.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
