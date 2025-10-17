Мусаев о Сафонове: «Доннарумма увидел, что у него такой сильный конкурент, и провел лучший сезон в карьере. Когда Матвей шел в «ПСЖ», он был уверен, что может выиграть эту конкуренцию»

Мурад Мусаев считает, что Матвей Сафонов не жалеет о переходе в «ПСЖ».

– У вас вызывает сожаление то, в какой ситуации оказался Матвей Сафонов? Все-таки наш лучший вратарь не играет уже около года в «ПСЖ». Или эта ситуация про то, что в такой клуб надо идти пешком?

– Матвей понимал, куда он идет. И его приход, думаю, сподвиг Доннарумму к такому сезону – он увидел, что у него очень сильный конкурент. И вы видели, что 16-17 матчей Матвей провел – и это заставило Доннарумму провести свой лучший сезон в карьере, стать лучшим вратарем мира в этом сезоне.

Когда Матвей шел в «ПСЖ», он был уверен, что может выиграть эту конкуренцию. Но, к сожалению, не получилось. Но 16-17 матчей – очень хороший результат, Матвей выиграл практически все. Конечно, мы ждали на ЧМ среди клубов больше времени для него, но это отличный опыт.

Он счастлив, был летом в Краснодаре, на базе, мы общались, он много рассказывал – про тренировочный процесс, про менталитет футболистов. Для него это отличный опыт. Не думаю, что он что-то потерял – только приобрел, – сказал главный тренер «Краснодара ».