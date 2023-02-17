Товарищеские матчи. «Зенит» против иранского «Сепахана», «Химки» сыграли вничью с «Кайсаром» и встретятся с «Астаной»

Теги Зенит Химки премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) Ахмат Сепахан Кайсар Нефтехимик Астана Футбол

«Зенит» проведет товарищеский матч с иранским «Сепаханом». 

Товарищеские матчи

Белек, Турция

Химки Россия – Кайсар Казахстан – 2:2 (1:1, 1:1)

«Химки»: Митрюшкин, Ышык, Дзантиев, Малентиевич, Скворцов, Идову, Дибиров, Главчич, Мирзов, Долгов, Садыгов.

Исфахан, Иран

Сепахан Иран – Зенит Россия – 15:00

Белек, Турция

Химки Россия – Астана Казахстан – 16:00

Ахмат Россия – Нефтехимик Россия – 17:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

 

2 комментария

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Zenith forever
Сообщают, что на матч Зенита продано 40 000 билетов. Вот что значит уважаемый в мире клуб. А вы дальше продолжайте рассказывать про свой самый популярный и самый народный.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Altyn Asyr
контрольные матчи
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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