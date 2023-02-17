Товарищеские матчи. «Зенит» против иранского «Сепахана», «Химки» сыграли вничью с «Кайсаром» и встретятся с «Астаной»
«Зенит» проведет товарищеский матч с иранским «Сепаханом».
Товарищеские матчи
Белек, Турция
Химки Россия – Кайсар Казахстан – 2:2 (1:1, 1:1)
«Химки»: Митрюшкин, Ышык, Дзантиев, Малентиевич, Скворцов, Идову, Дибиров, Главчич, Мирзов, Долгов, Садыгов.
Исфахан, Иран
Сепахан Иран – Зенит Россия – 15:00
Белек, Турция
Химки Россия – Астана Казахстан – 16:00
Ахмат Россия – Нефтехимик Россия – 17:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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