«Дортмунд» представил угольно-черную форму со стальными элементами для матча с «Гертой»: «Уголь и сталь исчезли, но город не забудет людей того времени»

« » Дортмунд представила форму, посвященную промышленной истории города.

Игроки команды выйдут в специальной экипировке на матч Бундеслиги с «Гертой», который состоится 19 февраля.

Форма выполнена в угольно-черном цвете, на футболку нанесен принт, напоминающий уголь. Номера, эмблема клуба и логотипы спонсоров на форме стилизованы под сталь.

«Уголь и сталь исчезли. Но этот город никогда не забудет людей того времени. Огонь, который разжег их энтузиазм в отношении «Боруссии», разгорается снова», – говорится в сообщении клуба.

С середины XIX века в Дортмунде активно развивалась угледобыча и сталеплавильная индустрия, что превратило его в один из главных индустриальных центров Германии. В 1987 году в городе была закрыта последняя угольная шахта.

Фото: www.bvb.de