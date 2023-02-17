«Дортмунд» представил угольно-черную форму со стальными элементами для матча с «Гертой»: «Уголь и сталь исчезли, но город не забудет людей того времени»
«Боруссия» Дортмунд представила форму, посвященную промышленной истории города.
Игроки команды выйдут в специальной экипировке на матч Бундеслиги с «Гертой», который состоится 19 февраля.
Форма выполнена в угольно-черном цвете, на футболку нанесен принт, напоминающий уголь. Номера, эмблема клуба и логотипы спонсоров на форме стилизованы под сталь.
«Уголь и сталь исчезли. Но этот город никогда не забудет людей того времени. Огонь, который разжег их энтузиазм в отношении «Боруссии», разгорается снова», – говорится в сообщении клуба.
С середины XIX века в Дортмунде активно развивалась угледобыча и сталеплавильная индустрия, что превратило его в один из главных индустриальных центров Германии. В 1987 году в городе была закрыта последняя угольная шахта.
Фото: www.bvb.de
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