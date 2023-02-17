«Дортмунд» представил угольно-черную форму со стальными элементами для матча с «Гертой»: «Уголь и сталь исчезли, но город не забудет людей того времени»

Теги Боруссия Дортмунд Герта бундеслига Германия Марко Ройс игровая форма стиль Футбол

«Боруссия» Дортмунд представила форму, посвященную промышленной истории города.

Игроки команды выйдут в специальной экипировке на матч Бундеслиги с «Гертой», который состоится 19 февраля.

Форма выполнена в угольно-черном цвете, на футболку нанесен принт, напоминающий уголь. Номера, эмблема клуба и логотипы спонсоров на форме стилизованы под сталь.

«Уголь и сталь исчезли. Но этот город никогда не забудет людей того времени. Огонь, который разжег их энтузиазм в отношении «Боруссии», разгорается снова», – говорится в сообщении клуба.

С середины XIX века в Дортмунде активно развивалась угледобыча и сталеплавильная индустрия, что превратило его в один из главных индустриальных центров Германии. В 1987 году в городе была закрыта последняя угольная шахта.

Фото: www.bvb.de

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32 комментария

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Kazbek Ilyassovskiy
Что означают две звезды?
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tolstiy
Ответ ɔculpa
Не помню ни одной некрасивой чёрной формы) В худшем случае чёрная будет неплохой)
по мне у аякса и арсенала убогие были....
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Моутиньо оформляет 40
Ответ Ярик01
Не пора, здоровье людей выше временных потребностей извлечения мусора из земли. Метал пусть индусы плавят, их не жалко, им уголь и нужен.
Без добычи ресурсов из земли "нормальная" жизнь невозможна
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S H A R K
Ответ Ruslan Drake
У Дортумнда всегда максимально крутые и стильные формы😍
Это одна из причин, из-за которых я влюбился Дортмунду)
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S H A R K
Неплохо
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Эрик Оганезов
Puma молодцы как всегда
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Ярик01
Ответ Моутиньо оформляет 40
А не пора ли углю снова появиться, раз с газом проблемы, а аэс запускать не хотят?
Не пора, здоровье людей выше временных потребностей извлечения мусора из земли. Метал пусть индусы плавят, их не жалко, им уголь и нужен.
0
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Андрей Хенто
Шикарный комплект формы, с этим у Дортмунда всегда был полный порядок.
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porosenochek
Black jersey matters!
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aidos_1979
Ройс как будто с 90 годов играет)
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DM.Man
Офигенно!!!
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Контрольный выстрел
Огонь!
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Плеймейкер87
Зачетно
0
-1
-1
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Моутиньо оформляет 40
А не пора ли углю снова появиться, раз с газом проблемы, а аэс запускать не хотят?
0
-2
-2
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SexyCow
Ответ evil
Красивое
Вы продаете рыбов?
+1
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ɔculpa
Ответ Аброськин Филипп
Очень классно!!!
Не помню ни одной некрасивой чёрной формы) В худшем случае чёрная будет неплохой)
+7
-1
+6
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cektor
Прикольная
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Altyn Asyr
Ответ Аброськин Филипп
Очень классно!!!
да
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-1
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Breadslicer88
а про африканских рабом в этих шахтах они что нибудь сказали?
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-4
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iGu
В прямом смысле ОГОНЬ!!!
0
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Ruslan Drake
У Дортумнда всегда максимально крутые и стильные формы😍
+9
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Sevuska
« Шахтёр « Дортмунд 👍
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Altyn Asyr
Ответ evil
Красивое
приятное
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kaimussen
Ответ коп84
Вы продаёте? Я б такую взял!
Нет, только показываем
+57
-1
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onegin2007
Как всегда, на загляденье.
0
-1
-1
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