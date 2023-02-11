35 стран за недопуск России, «Спартак» взял трофей в ОАЭ, сперму Алвеса нашли в теле жертвы, «Милан» прервал серию без побед, пожертвование Месси Турции и другие новости

1. 35 стран потребуют недопуска России и Беларуси к Олимпийским играм-2024, заявила Министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене. Великобритания проведет саммит с участием 30 стран для координации позиции по возможному допуску россиян и белорусов. Министр спорта Польши вообще предлагает создать «сборную беженцев» из российских и белорусских атлетов. Татьяна Тарасова не понимаем, в чем виноваты наши спортсмены, а по мнению Ирины Родниной, 35 стран – это «не страшная цифра».

2. «Спартак» досрочно обеспечил себе победу в Winline Зимнем кубке РПЛ, обыграв «Сочи» в 3-м туре. Абаскалю понравилась отдача игроков, но праздновать победу в команде не планируют, такой титул у футболистов не котируется.

3. Дани Алвесу, видимо, уже не отвертеться: судмедэкспертиза подтвердила, что сперма в теле изнасилованной девушки и на ее одежде принадлежит футболисту.

4. Гол Оливье Жиру принес «Милану» победу над «Торино». Команда Стефано Пиоли наконец-то выиграла, прервав безвыигрышную серию из семи матчей.

5. Месси пожертвовал футболку с автографом на благотворительный аукцион в помощь Турции после землетрясения.

6. ФИФА представила финальную тройку претендентов на приз The Best – в нее включены Мбаппе, Бензема и, конечно же, Месси. Лео, к слову, почти восстановился и сыграет с «Баварией» в Лиге чемпионов.

7. Дениз Херманн-Вик выиграла спринтерскую гонку на чемпионате мира по биатлону в Оберхофе. Для 34-летней немки это второе золото чемпионатов мира.

8. НХЛ. Тарасенко забил в первом же матче за «Рейнджерс» - против «Сиэтла» (6:3), с передачи Панарина, конечно. «Торонто» обыграл «Коламбус», Самсонов сыграл на ноль, отразив 30 бросков. Все результаты дня – здесь.

9. Пеп Гвардиола убежден, что все клубы АПЛ сговорились против «Манчестер Сити». Но при этом тренер не сомневается, что его команду признают невиновной, а сам он никуда уходить не собирается.

10. НБА. 41 очко Тейтума помогло «Бостону» обыграть «Шарлотт» и другие результаты.

11. ESPN Brasil сообщает, что Карло Анчелотти согласился принять сборную Бразилии летом этого года. Сам итальянец деликатно опроверг слухи, бразильская федерация тоже выпустила официальное заявление.

12. Зенит» и Кузяев не могут договориться о новом контракте. Далер по-прежнему хочет уехать в топ-5 лиг Европы.

13. 81-летний Ноэль Ле Гре предлагал секс втроем сотрудницам FFF. Следователи считают, что он больше не может руководить федерацией.

14. Роман Костомаров дал согласие на ампутацию пальцев рук в случае угрозы его жизни.

15. В КХЛ в единственном матче дня «Локомотив» победил «Динамо» – 3:0. Ярославцы выиграли 4 из 5 последних матчей, Исаев сделал 5-й шатаут в сезоне.

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