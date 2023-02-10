Министр спорта Польши предложил создать «сборную беженцев», в составе которой на Олимпиаде смогут выступить атлеты из России и Беларуси
Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук предложил включить спортсменов из России и Беларуси в состав «сборной беженцев» на Олимпиаде-2024.
«Я обращаю внимание на то, что нейтральность российского спорта является фикцией, что в России нет институтов, независимых от авторитарной или тоталитарной власти, что российский олимпийский комитет точно не является таким независимым институтом.
Мы предложили, чтобы избежать обвинений в том, что мы руководствуемся национальностью, что происходит какая-либо дискриминация из-за имеющегося паспорта, создать сборную беженцев.
Не нейтральную сборную, а сборную беженцев, в которой могли бы выступать россияне и белорусы, которые являются диссидентами в отношении соответственно режимов Путина и Лукашенко.
Я считаю, что это может быть интересной основой для переговоров с Международным олимпийским комитетом и позволит МОК сохранить лицо в этой ситуации», – сказал Бортничук.
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А в целом хороший признак:видимо, принципиальное решение о допуске принято и грозящий бойкотом альянс теперь ищет способ и на олимпиаду поехать и лицо сохранить.
Не знаю, как вы, а я собираюсь с попкорном наблюдать, как бойкотирующий "альянс государств" переобуваться прямо в воздухе
А жить сборная беженцев будет где и на чьи деньги? В Польше, я так понимаю?) Дома у этого министра?
Это никакая не капитуляция, не поражение.
Конечно, со стороны поляков "сборная беженцев" - это перебор, оскорбление, такого никто не примет, в том числе МОК. Поляк или кто-то ещё могут высказать своё мнение, но решать будут другие люди.
А в статусе нейтральных спортсменов большинство россиян и белорусов согласятся поехать. При условии, что не будет никаких дополнительных требований.
Боже, сколько ж от некоторых вони.