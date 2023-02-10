Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук предложил включить спортсменов из России и Беларуси в состав «сборной беженцев» на Олимпиаде-2024.

«Я обращаю внимание на то, что нейтральность российского спорта является фикцией, что в России нет институтов, независимых от авторитарной или тоталитарной власти, что российский олимпийский комитет точно не является таким независимым институтом.

Мы предложили, чтобы избежать обвинений в том, что мы руководствуемся национальностью, что происходит какая-либо дискриминация из-за имеющегося паспорта, создать сборную беженцев.

Не нейтральную сборную, а сборную беженцев, в которой могли бы выступать россияне и белорусы, которые являются диссидентами в отношении соответственно режимов Путина и Лукашенко.

Я считаю, что это может быть интересной основой для переговоров с Международным олимпийским комитетом и позволит МОК сохранить лицо в этой ситуации», – сказал Бортничук.

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