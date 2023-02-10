Министр спорта Польши предложил создать «сборную беженцев», в составе которой на Олимпиаде смогут выступить атлеты из России и Беларуси

Теги МОК Париж-2024 Политика Камиль Бортничук Легкая атлетика

Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук предложил включить спортсменов из России и Беларуси в состав «сборной беженцев» на Олимпиаде-2024.

«Я обращаю внимание на то, что нейтральность российского спорта является фикцией, что в России нет институтов, независимых от авторитарной или тоталитарной власти, что российский олимпийский комитет точно не является таким независимым институтом.

Мы предложили, чтобы избежать обвинений в том, что мы руководствуемся национальностью, что происходит какая-либо дискриминация из-за имеющегося паспорта, создать сборную беженцев.

Не нейтральную сборную, а сборную беженцев, в которой могли бы выступать россияне и белорусы, которые являются диссидентами в отношении соответственно режимов Путина и Лукашенко.

Я считаю, что это может быть интересной основой для переговоров с Международным олимпийским комитетом и позволит МОК сохранить лицо в этой ситуации», – сказал Бортничук.

МОК разъяснил ситуацию с Россией по пунктам: кого допустят, будут ли бойкоты и что с допинг-контролем?

«Нельзя отстранять из-за паспорта». Чемпионка из Норвегии заикнулась о возвращении наших – и ей срочно пришлось извиняться

Вот это разворот от мэра Парижа! 10 дней назад звала наших на Олимпиаду, теперь – «немыслимо, чтобы они приехали»

88 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ирина Иванова
Изуверские предложения становятся всё изощреннее и требуют жертвоприношения со стороны российских и белорусских спортсменов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sav187
Ответ Регион-36
Можете смеяться, но в принципе к ОИ, так и будет. Или выступаете под белым флагом (беженцами, нейтральными спортсменами, или как угодно), или никак. И вот посмотрим, кто выступит ) Но почему то, опять уверен, выступить захотят, практически все, ну может кроме сбитых летчиков, окончательно )
Захотеть-то они захотят, да кто ж им позволит "изменить родине".
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pushkin Sasha
Не-не-не, ребят, обещали бойкотировать - держите слово. Кто ж с таким неуважением относится к собственным заявлениям?
А в целом хороший признак:видимо, принципиальное решение о допуске принято и грозящий бойкотом альянс теперь ищет способ и на олимпиаду поехать и лицо сохранить.
Не знаю, как вы, а я собираюсь с попкорном наблюдать, как бойкотирующий "альянс государств" переобуваться прямо в воздухе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
FC_Chelsea1
XA
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
justbored
Ответ kezmann
Мы скоро все станем беженцами.
И не мечтайте. Так до конца своих дней в посёлке Нарышкино и просидете ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sav187
Ответ Алиса80
Люди,как раньше не будет,забудьте.Все эти олимпиады и чм в современных реалиях-это площадка для унижения -как по национальному,так и по-любому другому надуманному поводу не тот пол ,цвет,мировоззрение и т.д. Кончился спорт,осталась пропаганда и политика.
Это у вас всё кончилось сплошными унижениями во всём. Благодарите бледную моль. А мир будет смотреть олимпиаду.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sav187
Ответ Ирина С
В России не беженцы, в России - россияне. А тех, кто с вытаращенными глазами рванул за бугор за лучшей жизнью, пусть обзывают как хотят: хоть гастарбайтерами, хоть приживалами, хоть беженцами. Без разницы - потому что к России они уже не имеют отношения.
А не быстро ли вы отказываетесь от своих сограждан? А те, кто дворцы скупил сначала в Лондоне и Майами, а теперь в Дубаях и Абу-Даби скупает, они тоже не имеют к России никакого отношения? Так они нами правят, вообще-то.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tanzoli*
Совсем кукуха съехала🙄
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Валерий З.
У Тимановской отберите польское гражданство и предложите выступать за сборную беженцев.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Третий подход к снаряду
Ответ Погладь быка
Россияне пусть беженцами будут. Беларусы ничего не нарушали, чтобы какими-то бежецами быть.
Расскажи это "мировому сообществу", выкинувшему Белоруссию ))) Им там, на западе, видней. Раз отстранили, значит нарушали )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ирина С
Ответ d3fstqd
Главное, что ты, Ирочка, имеешь к России отношение.
А ты что-то имеешь против?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
justbored
Ответ San4ig_73
Комментарий удален модератором
Охохо. Хоть кому-то весело живётся.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Другая_
😂😂😂

А жить сборная беженцев будет где и на чьи деньги? В Польше, я так понимаю?) Дома у этого министра?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений Соболев
Ответ Boris Valshonok
Комментарий удален модератором
Mudak))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
d3fstqd
Ответ Ирина С
В России не беженцы, в России - россияне. А тех, кто с вытаращенными глазами рванул за бугор за лучшей жизнью, пусть обзывают как хотят: хоть гастарбайтерами, хоть приживалами, хоть беженцами. Без разницы - потому что к России они уже не имеют отношения.
Главное, что ты, Ирочка, имеешь к России отношение.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vadim235
Ответ Timur_A
У Польши богатый опыт исчезновения с политической карты мира. Пусть создают. Вполне возможно, что самим полякам пригодится.
И как она исчезнет? Кто захочет с ними жить? Больше половины украинцев уже не лучше них
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sav187
Ответ Антон Киселёв
Подумай немного головушкой
Ответьте на вопрос, если есть чем отвечать.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
сервисник
Ответ Регион-36
Комментарий удален модератором
Не буди лихо, пока оно тихо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Olga.t
Ответ Doctor of Philosophy
Как я понимаю, камень преткновения сейчас будет в том, войдёт ли в критерии допуска активное диссидентство, или же будет возможно дистанцирование от любых политических сил. Если первое, то представителей России будет совсем немного, а некоторые виды, где всё держится на национальном отборе, останутся за бортом. Если второе - ну, это можно будет вообще считать максимальным результатом.
Я почти уверена, что будет второй вариант.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bogdashka Pofigist
Ответ timur055
Недаром Польшу назвали гиеной Европы
*гноем европы
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
San4ig_73
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Boris Valshonok
Ответ Евгений Соболев
Вот ведь полячье отродие.. Путирашку уже и за страну не считают?)))
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Olga.t
Ответ Регион-36
Можете смеяться, но в принципе к ОИ, так и будет. Или выступаете под белым флагом (беженцами, нейтральными спортсменами, или как угодно), или никак. И вот посмотрим, кто выступит ) Но почему то, опять уверен, выступить захотят, практически все, ну может кроме сбитых летчиков, окончательно )
Белый флаг - это официальный флаг МОК, признанный всеми НОКами, в том числе и российским.
Это никакая не капитуляция, не поражение.
Конечно, со стороны поляков "сборная беженцев" - это перебор, оскорбление, такого никто не примет, в том числе МОК. Поляк или кто-то ещё могут высказать своё мнение, но решать будут другие люди.
А в статусе нейтральных спортсменов большинство россиян и белорусов согласятся поехать. При условии, что не будет никаких дополнительных требований.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wasilij Petrow
Судя по последним новостям, этим и кончится. Практический результат будет тот, что Олимпиаду нам не покажут, как в 1984-м.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
justbored
Изящно так обозвал. Чтоб сами отказались ))

Боже, сколько ж от некоторых вони.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий