«Инициативы оголтелых русофобски настроенных стран – попытка давления на МОК и настрой на раскол в олимпийском движении». Мария Захарова о недопуске россиян

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о странах, выступающих против допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

«Мы расцениваем подобные инициативы оголтелых русофобски настроенных стран не только как попытку оказать давление на главную международную спортивную организацию (Международный олимпийский комитет – Sports.ru), но настрой на внесение раскола в международное олимпийское движение.

Все это является грубым нарушением общепризнанных норм международного права в сфере спорта и в корне противоречит принципиальной позиции РФ, которая традиционно выступает за равноправное развитие спортивного сотрудничества», – заявила Захарова.

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