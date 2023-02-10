«Инициативы оголтелых русофобски настроенных стран – попытка давления на МОК и настрой на раскол в олимпийском движении». Мария Захарова о недопуске россиян

Теги МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Мария Захарова Биатлон

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о странах, выступающих против допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

«Мы расцениваем подобные инициативы оголтелых русофобски настроенных стран не только как попытку оказать давление на главную международную спортивную организацию (Международный олимпийский комитет – Sports.ru), но настрой на внесение раскола в международное олимпийское движение.

Все это является грубым нарушением общепризнанных норм международного права в сфере спорта и в корне противоречит принципиальной позиции РФ, которая традиционно выступает за равноправное развитие спортивного сотрудничества», – заявила Захарова.

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63 комментария

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Валерий Питерский
Ответ DpeMa111
Машка еще не вся страна
Не страна, конечно. Но, в данном, конкретном моменте, я с ней согласен. Хотя, далеко не всегда наши точки зрения совпадают.
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expertmer2020
Маша - девушка-пропаганда.

Это Оскар.
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Валерий Питерский
Ответ expertmer2020
Это Фема - голландочка.
Уу.. Понятно 😄
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DpeMa111
Ответ Валерий Питерский
Ох, сколько тут русофобов. Давайте, лейти помои и дальше на страну. Вы это хорошо умеете.
Машка еще не вся страна
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expertmer2020
Ответ Валерий Питерский
С бабой на аве) Но это сейчас приветствуется. Всё хорошо 😄
Это Фема - голландочка.
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Валерий Питерский
Ответ expertmer2020
Боюсь оголтелых русофобов, хотя еврей.
С бабой на аве) Но это сейчас приветствуется. Всё хорошо 😄
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kvint(ksk)
Ответ supepper
Плохой у МИД официальный представитель. Во-первых, для работника МИД она недостаточно эмоционально стабильна. Во-вторых, почему когда видишь ее выступление, кажется, что она с похмелья?
Потому что она реально с похмелья . Что поделать … отрицательная селекция, она такая .
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Валерий Питерский
Ох, сколько тут русофобов.
Давайте, лейти помои и дальше на страну. Вы это хорошо умеете.
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expertmer2020
Боюсь оголтелых русофобов, хотя еврей.
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SadButTrue
Ответ Валерий Питерский
Глупости. Это тут причём? Не надо наводить тень на плетень.
Да, все черные, которые сидят в тюрьмах сидят там из-за расизма. Ну или на захаровский манер, русских спортсменов отстранили, потому что русофобия.
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Валерий Питерский
Ответ SadButTrue
Захарова очень напоминает самых убогих африканских популистов и леваков, которые любую проблему объясняют расизмом белых.
Глупости. Это тут причём? Не надо наводить тень на плетень.
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SadButTrue
Ответ supepper
Плохой у МИД официальный представитель. Во-первых, для работника МИД она недостаточно эмоционально стабильна. Во-вторых, почему когда видишь ее выступление, кажется, что она с похмелья?
А разве у нас есть МИД? Вся деятельность этой конторы не отличается от Russia Today. Можно даже спутать кто руководит Симонян или Калантарян.
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Сим Сим
СВО нарушила ВСЁ и нам ПРИДЁТСЯ как-то под это тупое "мероприятие" подстраиваться.
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expertmer2020
Маша, ты можешь лучше - не сдерживай себя!
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SadButTrue
Ответ Лжетрофеич
всегда говорил: те, у кого в лексиконе есть слово "русофобия" и его производные, обычно умом не блещут. Да по нашим тутошним комментаторам даже видно
Захарова очень напоминает самых убогих африканских популистов и леваков, которые любую проблему объясняют расизмом белых.
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Денис Давыдов
Ответ sfrrrR
ахаха, на тег "Мария Захарова" подписаны 5 человек. Кто эти фанаты?
муж и 4 собутыльника из МИДа 😄
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Viks
"является грубым нарушением общепризнанных норм международного права в сфере спорта" --- Она знаток норм международного права в сфере спорта? А что тогда иностранных юристов нанимают для КАС? - пусть Машу привлекут: она им там всем покажет!
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Валерий Питерский
Ответ Моё Моя
А нет, смотрю, канадские фанаты в чате))
🤣👍
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Моё Моя
Ответ Моё Моя
Что-то мало комментов под новостью. Все фанаты Захаровой сегодня без электричества остались?
А нет, смотрю, канадские фанаты в чате))
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Валерий Питерский
Ответ Берни Парент
Комментарий удален пользователем
Не зашло. Параллели неуместны.
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Денис Давыдов
Ответ Лжетрофеич
всегда говорил: те, у кого в лексиконе есть слово "русофобия" и его производные, обычно умом не блещут. Да по нашим тутошним комментаторам даже видно
ну так всю жизнь скидывали на кого-то или оправдывали кем-то/чем-то свои проблемы, не начинать же сейчас что-то менять 😂
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Viks
Вряд ли есть кто-нибудь оголтелее Маши - за неё даже Путин официально извинялся.
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Берни Парент
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Моё Моя
Что-то мало комментов под новостью. Все фанаты Захаровой сегодня без электричества остались?
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-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
expertmer2020
Москва - второй МОК.
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