«Зенит» и Кузяев не могут договориться о новом контракте. Нынешний истекает летом

Будущее Далера Кузяева в « » остается неопределенным.

Стороны не могут достичь договоренности о новом контракте, утверждает «РБ Спорт». Клуб и игрок продолжают переговоры.

Нынешний контракт 30-летнего игрока рассчитан до лета этого года.

В нынешнем сезоне Мир РПЛ Кузяев забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи в 13 матчах. Его статистика – здесь.

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