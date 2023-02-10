«Зенит» и Кузяев не могут договориться о новом контракте. Нынешний истекает летом

Теги Зенит премьер-лига Россия Далер Кузяев Футбол

Будущее Далера Кузяева в «Зените» остается неопределенным.

Стороны не могут достичь договоренности о новом контракте, утверждает «РБ Спорт». Клуб и игрок продолжают переговоры.

Нынешний контракт 30-летнего игрока рассчитан до лета этого года.

В нынешнем сезоне Мир РПЛ Кузяев забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи в 13 матчах. Его статистика – здесь.

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56 комментариев

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Doctor of Philosophy
Ответ AlexZhano__
Так там известно - он хотел миллион евро в год, ему предлагали максимум полмиллиона.
Ну а разве это завышенные ожидания по зарплате для спортсмена его уровня и опыта? По-моему, вполне адекватные. Как я понимаю, по сравнению с его российской зарплатой это существенное понижение, раза в два.
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Alex1005
В Монако, вместо Головина
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мистер бин
По меркам Европы игрок ниже среднего, возростной, да еще с завышенными требования. Такой только в нашем колхозе нужен.
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Дмитрий9779
РБ Спорт последнее время не очень инсайдер.Скоро будет опровержение.Надо продлевать.
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Ковид 07.10.52
Ответ Jovana Jovičić
Это самый сильный российский полузащитник в РПЛ, и в тройке сильнейших россиян вообще, наравне с Головиным и Миранчуком. Странно, что Зенит даже допускает возможность его непродления.
Смешно, а Захарян, Фомин, Глебов, Баринов конечно не котируются...
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Дмитрий9779
Ответ Gestor_36
бразильцы летом уйдут, другие не продлевают контракты, таким образом перевод газпрома в пфл был бы самым логичным и правильным решением
Это все влажные фантазии.
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Вальтер Пандиани
Легенда Алавеса
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Ришад Хайруллин
Ответ Александр Жердин
Из русских игроков Кузяев пожалуй самый умелый. Да и выполняет как правило, сумасшедший объём работы. Так что, однозначно надо перезаключать контракт.
Российских
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AlexZhano__
Ответ Doctor of Philosophy
А я вообще не очень понял, почему он тогда не уехал. На неадекватного, который выставит завышенные требования по зарплате, он не похож. Послужной список и опыт международных матчей отличный. Возраст - самый OK, особенно на тот момент. Казалось бы, на такого игрока должен был быть спрос - не у грандов, но у клубов второго эшелона - а вон оно как вышло.
Так там известно - он хотел миллион евро в год, ему предлагали максимум полмиллиона.
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Олег Мохов
Ответ Magomedshamilevich
Когда он туда ездил🤦‍♂️
два года назад на просмотр
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Моё Моя
Ответ savik-A.M.
Уже был Широков , который в Спартак в итоге не играть приехал , а только за денюжкой
Тот Широков уже с ярмарки ехал. Далер сейчас один из сильнейших плз в РПЛ.
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Михаил Хромаков
Ответ Поцелуй Оздоева
А Кузяеву это зачем?
новый вызов, в составе Зенита он уже все выиграл что возможно на данный момент
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savik-A.M.
Ответ Поцелуй Оздоева
А Кузяеву это зачем?
А Кузяеву 30 и это последний "большой" контракт
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Mifsud's Drugstore
Сейчас будут снова "сватать" в испанские клубы🤭
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Поцелуй Оздоева
Ответ </c/>
Спартак на зло зениту предложи контракт и подпиши на 2+1, сейчас это был бы очень полезный трансфер в центр поля...
А Кузяеву это зачем?
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Zenith forever
Ответ savik-A.M.
Уже был Широков , который в Спартак в итоге не играть приехал , а только за денюжкой
И Кокорин
+1
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Gestor_36
бразильцы летом уйдут, другие не продлевают контракты, таким образом перевод газпрома в пфл был бы самым логичным и правильным решением
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kokakoka
Надеюсь, спокойно переподпишут. А не как в прошлый раз
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Ковид 07.10.52
Кузяев возомнил себя бразильцем...требует повышения контракта и пугает, что воспользуется разрешением УЕФА приостанавливать контракт с российскими клубами? Не получится, газовые уберут лимит на легионеров через Дюкова и закупят еще бразильцев...им же в лиге чемпионов Азии выступать скоро...
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madflava
опять Кузяев клянчит бабло у родного клуба
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Magomedshamilevich
Ответ Олег Мохов
он уж ездил а Алавес,даже там не нужен
Когда он туда ездил🤦‍♂️
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гилберт
Шо, опять?
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В Питере Пять
Ответ </c/>
Спартак на зло зениту предложи контракт и подпиши на 2+1, сейчас это был бы очень полезный трансфер в центр поля...
То есть не на пользу себе, а именно на зло Зениту? Комплексы небывалых масштабов у вас конечно.
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kk.abb
Ответ Doctor of Philosophy
А я вообще не очень понял, почему он тогда не уехал. На неадекватного, который выставит завышенные требования по зарплате, он не похож. Послужной список и опыт международных матчей отличный. Возраст - самый OK, особенно на тот момент. Казалось бы, на такого игрока должен был быть спрос - не у грандов, но у клубов второго эшелона - а вон оно как вышло.
Они себя переоценивают. Кузяев обычный игрок, каких сотни в топ5, а тут он одинз из лучших паспортистов.
+4
-1
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Jovana Jovičić
Это самый сильный российский полузащитник в РПЛ, и в тройке сильнейших россиян вообще, наравне с Головиным и Миранчуком. Странно, что Зенит даже допускает возможность его непродления.
+4
-2
+2
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