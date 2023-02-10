«Зенит» и Кузяев не могут договориться о новом контракте. Нынешний истекает летом
Будущее Далера Кузяева в «Зените» остается неопределенным.
Стороны не могут достичь договоренности о новом контракте, утверждает «РБ Спорт». Клуб и игрок продолжают переговоры.
Нынешний контракт 30-летнего игрока рассчитан до лета этого года.
В нынешнем сезоне Мир РПЛ Кузяев забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи в 13 матчах. Его статистика – здесь.
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