Борис Майоров: «Овечкин – замечательный физкультурник, но зачем о нем столько писать? Не понимаю, почему у нас про НХЛ пишут больше, чем про российский хоккей»

Теги Северсталь Трактор Сборная России по хоккею Вашингтон Сент-Луис Колорадо Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Борис Майоров КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Борис Майоров не понимает, почему российская пресса намного больше пишет про НХЛ.

– Вам действительно до фонаря погоня Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки, как обмолвились в недавнем интервью? Вообще не следите?

– Да как не следить, если у нас все спортивные издания реагируют на каждый чих Овечкина! Он замечательный физкультурник, я снимаю перед ним шляпу.

Но зачем о нем столько писать? Вчера Овечкин установил рекорд по заброшенным шайбам в пустые ворота, сегодня – по голам на первой минуте матча, завтра – еще какое-то высосанное из пальца достижение... Ребята, перебор!

Я не понимаю, почему у нас про НХЛ пишут намного больше, чем про российский хоккей.

Отчет о матче с участием «Северстали» или «Трактора» в газете не найдешь, зато о каком-нибудь «Колорадо» и «Сент-Луисе» – миллион подробностей.

Вот в 90-е я работал в Финляндии. Так местные газеты ежедневно отдавали кучу полос под материалы о национальном чемпионате. Про НХЛ – на предпоследней странице. Скромненько – счет да авторы голов. И это в то время, когда за океаном блистали Курри, Тикканен, Нумминен, Селянне. Глыбы!

А у нас все наоборот. Да, сегодня в НХЛ 70 игроков из России. Из них десять – вратари.

Плюс звезды – тот же Овечкин, Малкин, Кучеров... Им нужно уделять внимание. Но и о своем хоккее давайте не будем забывать, – считает двукратный олимпийский чемпион.

37-летний капитан «Вашингтона» занимает второе место среди лучших снайперов в истории НХЛ (812 шайб). Рекордом владеет Уэйн Гретцки (894).

15 комментариев

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Ильнур Хасанов
А я с ним согласен, мало того что мало что пишут про КХЛ , так ещё и трансляции только на КХЛ тв.
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banchik1
"Я не понимаю, почему у нас про НХЛ пишут намного больше, чем про российский хоккей" - при всем уважении к мэтру, мне, например, куда интереснее хоккей нхловский, нежели нынешний российский. А, возможно, и не только мне.
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Crestbook
С одной стороны за Овечкиным следят по делу, идет на вечный рекорд спортсмен.
Но правда и то, что спортивные таблоиды вроде Sports ради создания бесконечного числа новостей лепят любую статистику, высосанную не только из пальца, но и откуда похуже
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Atsuktuvas
Какой патриотизм круче - национальнохоккейный или овечкинский?
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e1ther - e1ther
Он ещё газеты покупает,точно странный дед)))
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Andreir888
При всём уважении, зря так Борис и про Саню, и про лучшую хоккейную лигу мира!
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Mephi027
Майоров это хоккеист или футболист?

Он вроде бы не играл в лучшей лиге мира.
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Be1983kot18leta@gmail.com
Интересно это уже начало маразма или просто наброс.
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evil
Ответ filippa
шмурнов укусил ?
Поцеловал
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Георгий Яценко
"Из них 10 вратари." А они не хоккеисты чтоли?? Странный месседж...
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Marky777
Потому что в НХЛ играют лучшие игроки мира
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Effenberg 11
Не завидуй, дед
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filippa
шмурнов укусил ?
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last_guard
Ну физкультурником был Майоров, а Овечкин профессиональный хоккеист.
+7
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Борец на диване
Все таки шлем для хоккеистов очень полезная вещь
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