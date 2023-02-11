Борис Майоров: «Овечкин – замечательный физкультурник, но зачем о нем столько писать? Не понимаю, почему у нас про НХЛ пишут больше, чем про российский хоккей»
Борис Майоров не понимает, почему российская пресса намного больше пишет про НХЛ.
– Вам действительно до фонаря погоня Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки, как обмолвились в недавнем интервью? Вообще не следите?
– Да как не следить, если у нас все спортивные издания реагируют на каждый чих Овечкина! Он замечательный физкультурник, я снимаю перед ним шляпу.
Но зачем о нем столько писать? Вчера Овечкин установил рекорд по заброшенным шайбам в пустые ворота, сегодня – по голам на первой минуте матча, завтра – еще какое-то высосанное из пальца достижение... Ребята, перебор!
Я не понимаю, почему у нас про НХЛ пишут намного больше, чем про российский хоккей.
Отчет о матче с участием «Северстали» или «Трактора» в газете не найдешь, зато о каком-нибудь «Колорадо» и «Сент-Луисе» – миллион подробностей.
Вот в 90-е я работал в Финляндии. Так местные газеты ежедневно отдавали кучу полос под материалы о национальном чемпионате. Про НХЛ – на предпоследней странице. Скромненько – счет да авторы голов. И это в то время, когда за океаном блистали Курри, Тикканен, Нумминен, Селянне. Глыбы!
А у нас все наоборот. Да, сегодня в НХЛ 70 игроков из России. Из них десять – вратари.
Плюс звезды – тот же Овечкин, Малкин, Кучеров... Им нужно уделять внимание. Но и о своем хоккее давайте не будем забывать, – считает двукратный олимпийский чемпион.
37-летний капитан «Вашингтона» занимает второе место среди лучших снайперов в истории НХЛ (812 шайб). Рекордом владеет Уэйн Гретцки (894).
Но правда и то, что спортивные таблоиды вроде Sports ради создания бесконечного числа новостей лепят любую статистику, высосанную не только из пальца, но и откуда похуже
Он вроде бы не играл в лучшей лиге мира.