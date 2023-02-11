Борис Майоров: «Овечкин – замечательный физкультурник, но зачем о нем столько писать? Не понимаю, почему у нас про НХЛ пишут больше, чем про российский хоккей»

не понимает, почему российская пресса намного больше пишет про НХЛ.

– Вам действительно до фонаря погоня за рекордом , как обмолвились в недавнем интервью? Вообще не следите?

– Да как не следить, если у нас все спортивные издания реагируют на каждый чих Овечкина! Он замечательный физкультурник, я снимаю перед ним шляпу.

Но зачем о нем столько писать? Вчера Овечкин установил рекорд по заброшенным шайбам в пустые ворота, сегодня – по голам на первой минуте матча, завтра – еще какое-то высосанное из пальца достижение... Ребята, перебор!

Я не понимаю, почему у нас про НХЛ пишут намного больше, чем про российский хоккей.

Отчет о матче с участием « » или « » в газете не найдешь, зато о каком-нибудь « » и « » – миллион подробностей.

Вот в 90-е я работал в Финляндии. Так местные газеты ежедневно отдавали кучу полос под материалы о национальном чемпионате. Про НХЛ – на предпоследней странице. Скромненько – счет да авторы голов. И это в то время, когда за океаном блистали Курри, Тикканен, Нумминен, Селянне. Глыбы!

А у нас все наоборот. Да, сегодня в НХЛ 70 игроков из России. Из них десять – вратари.

Плюс звезды – тот же Овечкин, Малкин, Кучеров... Им нужно уделять внимание. Но и о своем хоккее давайте не будем забывать, – считает двукратный олимпийский чемпион.

37-летний капитан «Вашингтона» занимает второе место среди лучших снайперов в истории НХЛ (812 шайб). Рекордом владеет Уэйн Гретцки (894).