Татьяна Тарасова: «В чем виноваты наши спортсмены? Ни в чем. Политика не должна касаться спорта»

Теги Татьяна Тарасова МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Политика Камиль Бортничук Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на заявление министра спорта Литвы Юргиты Шюгждинене о том, что 35 стран выступят против допуска российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде-2024 в Париже.

«Не знаю, повлияет ли это на МОК. Я там не работаю. Думаю, что они должны быть заинтересованы, чтобы все страны участвовали в Олимпиаде. Особенно такое заметное государство.

В чем наши спортсмены провинились? В чем они виноваты? Ни в чем, вот именно. Политика, как известно, спорта не должна касаться. Думаю, наши спортсмены ни в чем не виноваты», – сказала Тарасова. 

Также тренер высказалась об идее министра спорта Польши Камиля Бортничука включить российских и белорусских атлетов, которые являются диссидентами, в состав «сборной беженцев».

«Поляков никто не спрашивал, а советы дают тогда, когда их просят дать. Наша страна будет помогать своим», – приводит слова Тарасовой «Р-Спорт».

Министр образования, науки и спорта Литвы заявила, что 35 стран будут требовать недопуска России и Беларуси к Олимпийским играм-2024

Министр спорта Польши предложил создать «сборную беженцев», в составе которой на Олимпиаде смогут выступить атлеты из России и Беларуси

29 комментариев

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Иван_Флягин
Опять "наши мальчики в трусиках".)))
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Skyolker
Кроме тех, кто с буквой зю в Лужниках плясал. Вот скоро новый концерт будет. Посмотрим, кто там появится...
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Инженер-конструктор
Россияне никогда ни в чём не виноваты и никогда не несут ответственность за свою страну!
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Павел Светлов
Значит кто-то в чём-то виноват? Кто и в чём?
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Gregari
Я тут https://www.sports.ru/athletics/1114881735-velikobritaniya-vystupila-protiv-uchastiya-rossijskix-sportsmenov-v-ol.html?comment_id=1722603%C2%A6news%C2%A61114881735 провёл один опрос.
Результат очень интересен. Победила точка, что зрелищность и конкурентноспособность в спорте важнее, чем наказание спортсменов страны, убивающей российских граждан и разрушающих её города.
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Ярик01
22 февраля можно будет увидеть, как спортсмены ни в чем не виноваты, но соучастны как сотрудники госучреждений Минспорта и силовых ведомств.
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Аркус
У нас разве спортсмены не часть общества? Все в ответе за действия власти,прямо или косвенно.
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Gregari
А давайте тогда сразу назовём кто виноват. Там президент, дума, правительство, чиновники на местах или учителя, шахтёры, врачи. Кто-то же всё-таки виноват, если спортсмены не виноваты. Из-за кого они бедные бессловесные, безвольные страдают?
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Максим Фомин
Ответ Вечно в бане
Толсто.
Да нет, там просто клиника...🤪
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Ярослав Веровский
Для начала, уважаемая Татьяна Анатольевна, расскажите про ,,политика не должна касаться спорта’’ Степановой, Куляку, Карякину, сёстрам Авериным, бывшим спортсменам - Тихонову, Валуеву, Журовой и Родниной.
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Девушка Безимени
а себя она НЕ относит к спорту или к политике.
что ее не касается?
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Теннисный абсолют
Ответ Andrew_tep
Комментарий удален модератором
Да-да, для тебя будущее, это когда страной и ее ресурсами владеет Сорос и Блэк Рок, детям промывают мозг ЛГБТ-пропагандой, а нас натравливают на Китай и Индию, чтобы использовать как пушечное мясо как украинцев сейсас.
Спасибо за такое будущее.
+2
-6
-4
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Евгения Гринева
Политика не должна касаться спорта, но участие в провластных митингах добровольно-принудительное)
+6
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Вечно в бане
Ответ Теннисный абсолют
НАТО хочет уничтожить Россию. Это все что надо знать.
Толсто.
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JL JL
А давайте все вместе в голос: ну в чем-же наши спортсмены провинились, в чеем!!! Ну в чеем!!!
Я вас спрашиваю!? В чем?
Не виноватая яя!!!
+4
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Andrew_tep
Ответ Теннисный абсолют
НАТО хочет уничтожить Россию. Это все что надо знать.
Комментарий удален
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Теннисный абсолют
Ответ Igor Vladimirov
Проблема не в том что федерации или МОК в целом сильно жаждет банить российских спортсменов. А в том, что более 30 стран и их спортсменов не хотят соревноваться с россиянами. Почему? Ну этот вопрос задайте себе сами. Важно тут что не хотят. Поэтому выбор прост - допустить несколько десятков россиян и лишиться 1000 топовых спортсменов или наоборот. А как вы хотели? Если ты плюнешь в коллектив - он утрется, а если коллектив в тебя - утонешь. Такова известная советская поговорка и все происходит в соответствии с ней
потому что они колония пиндосов, которые на пару с бритами напали на Россию в 2014-м
+1
-9
-8
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Теннисный абсолют
НАТО хочет уничтожить Россию. Это все что надо знать.
+4
-11
-7
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Mister Zalupa
Ни в чем не виноваты! Ноги сами принесли на митинг-концерт и буквы Z сами материализовались на груди.
+8
-2
+6
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Igor Vladimirov
Проблема не в том что федерации или МОК в целом сильно жаждет банить российских спортсменов. А в том, что более 30 стран и их спортсменов не хотят соревноваться с россиянами. Почему? Ну этот вопрос задайте себе сами. Важно тут что не хотят. Поэтому выбор прост - допустить несколько десятков россиян и лишиться 1000 топовых спортсменов или наоборот. А как вы хотели? Если ты плюнешь в коллектив - он утрется, а если коллектив в тебя - утонешь. Такова известная советская поговорка и все происходит в соответствии с ней
+11
-3
+8
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Andrew_tep
россияне, как Рафик невиновны...не надоело ещё ныть?! мы все так или иначе ответственны за то, что происходит, за то, что гибнут тысячи людей. Чем дальше это затягивается, тем дольше нам потом свою и соседскую страну восстанавливать, где-то материально, где-то нравственно и политически.
+8
-2
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Теннисный абсолют
Виноваты в том, что не хотят прогибаться под НАТО и продавать Родину.
0
-7
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Olga.t
Опять эти причитания, неужели правда не понимает?
+4
-2
+2
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Maturmalai
Так вроде и предлагают без политики, пусть спортсмены скажут, мы вне политики, не поддерживаем войну против Украины, и едут.
Но в ответ вой: как можно не поддерживать страну, без флага, без гимна?
Опять история про крест или штаны?
+20
-2
+18
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fedorbazaykin
На митинг за Путина пойдете? Конечно🤣
+12
-1
+11
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