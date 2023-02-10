Татьяна Тарасова: «В чем виноваты наши спортсмены? Ни в чем. Политика не должна касаться спорта»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на заявление министра спорта Литвы Юргиты Шюгждинене о том, что 35 стран выступят против допуска российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде-2024 в Париже.
«Не знаю, повлияет ли это на МОК. Я там не работаю. Думаю, что они должны быть заинтересованы, чтобы все страны участвовали в Олимпиаде. Особенно такое заметное государство.
В чем наши спортсмены провинились? В чем они виноваты? Ни в чем, вот именно. Политика, как известно, спорта не должна касаться. Думаю, наши спортсмены ни в чем не виноваты», – сказала Тарасова.
Также тренер высказалась об идее министра спорта Польши Камиля Бортничука включить российских и белорусских атлетов, которые являются диссидентами, в состав «сборной беженцев».
«Поляков никто не спрашивал, а советы дают тогда, когда их просят дать. Наша страна будет помогать своим», – приводит слова Тарасовой «Р-Спорт».
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Результат очень интересен. Победила точка, что зрелищность и конкурентноспособность в спорте важнее, чем наказание спортсменов страны, убивающей российских граждан и разрушающих её города.
что ее не касается?
Спасибо за такое будущее.
Я вас спрашиваю!? В чем?
Не виноватая яя!!!
Но в ответ вой: как можно не поддерживать страну, без флага, без гимна?
Опять история про крест или штаны?