Месси пожертвовал футболку с автографом на благотворительный аукцион в помощь Турции после землетрясения

Теги ПСЖ Интер Аталанта Лионель Месси лига 1 Франция серия А Италия высшая лига Турция Хакан Чалханоглу игровая форма Джанлуиджи Доннарумма Мерих Демирал Благотворительность Футбол

Лионель Месси поддержал пострадавших от землетрясения в Турции.

В ночь на 6 февраля мощное землетрясение в Турции и последовавшие за ним эхо-толчки привели к гибели людей и значительному ущербу в стране. По последним данным, число жертв в Турции выросло до 18342 человек, более 74 тысяч пострадали.

Защитник «Аталанты» и сборной Турции Мерих Демирал сообщил, что форвард «ПСЖ» передал на благотворительный аукцион футболку парижского клуба, которую он носил во время матча. Аргентинец оставил на ней автограф. Деньги, вырученные от продажи экипировки, будут использованы в зоне землетрясения.

Демирал отметил, что с Месси связались хавбек «Интера» Хакан Чалханоглу и вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма, объяснившие аргентинцу ситуацию.

Ранее футболки Роналду, Дибалы и Бонуччи, выставленные Демиралом на аукцион ради помощи пострадавшим от землетрясения в Турции, были проданы за 5 млн лир.

Фото: twitter.com/Merihdemiral

После землетрясения «Хатайспор» снимется с чемпионата Турции. Атсу под завалами, его не нашли

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

65 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MK
Это конечно хорошо, почему не дописали, что Месси пожертвовал 3.5 млн евро Турции и Сирий
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AnMe
Ответ Милан Тонали. 8
Месси просто сама щедрость 🤦‍♂️...
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/saintparis/3114986.html?sl=1
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Футбол_это_жизнь
Ответ Вася Васильков
Что за бред?Какая футболка Такие должны переводить свои миллионы на такие случаи.
С чего это? Месси турок? Он играл в Турции? Или как он связан с Турцией? У Турции своих миллиардеров хватает.
И да какие такие? С чего это они должны? Никому ничего не должны Вася!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Altim
Ответ Мимо Ве́рнер
Лео конечно красавчик, но землетрясение же было не только в Турции, Сирия тоже очень сильно пострадала. Надеюсь, что все таки это будет помощь сразу двум странам
Фонд Лео Месси уже в дополнение к футболке перечислил 3.5 миллиона евро пострадавшим, в том числе эти деньги пойдут в Сирию.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александра Александрова
Ответ Феруз Марупов
Телевизор ожил. Обалдеть
Главное , чтобы твой мозг , хоть чуть-чуть ожил , научился думать анализировать , размышлять , а пока в чёрный список , не терплю глупых людей от слова совсем !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Потолковый Лампонюх™
просто вдумайтесь: Чел зарабатывает более 100м Евро в год и пожертвовал только свою грязную и потную футболку. Роналду Непалу переводил по 10м Евро. Вот вся и разница.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Madhamish
Ответ Aleksey Yashin
Как связана смертность при ДТП в России и землетрясение в Турции? Ну можно еще посчитать сколько от СПИДа в России умирают, от рака, от алкоголя. Я переживаю что из-за в целом естественных процессов для планеты, как движение литосферных плит, гибнет такое количество человек. И не важно где это происходит, Турция, Сирия, Армения или Япония
По моему, для погибшего нет большой разницы, от чего погиб человек - автомашина сбила, или крышей придавило.
Что же касается погибших от ДТП, то реально можно уменьшить эту цифру, если постараться. Только всем все равно. А вот от землетрясения вряд ли можно уменьшить.
Насчет движения литосферных плит, ХЗ. Добыча нефти, газа, артезианской воды и прочего ведется миллионами баррелей. Образуются гигантские каверны и пустоты. Природа не терпит пустоты и пласты смещаются. Так что не уверен, что землетрясения вдруг внезапно от движения литосферных плит. Плиты дрейфуют ежеминутно и ежечасно. Однако землетрясения вдруг не везде и не каждый год. Так что может это плиты, а, может, и не плиты.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Parce
Месси и его фонд еще 3,5 млн€ перевел
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Thomas Schaaf
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Президент Аль-Насра наверное отправил миллиарды евро братьям по вере, раз платит пенсионеру 200 миллион в год. А также президенты ПСЖ и МанСити
У Турции с Саудовской Аравией напряженные отношения. Вот президент ПСЖ мог что-то отправить, с катарцами у них дела гораздо лучше
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Феруз Марупов
Ответ Александра Александрова
Конечно продолжит , потому что это либерал фашизм в чистом виде ! Эта та же линия что и гнул Гитлер , абсолютно ничем не отличающиеся , захватить чужие ресурсы и уничтожать население ! Я могу об этом этом написать правду , а не лизать задницу Западу как ты !
Телевизор ожил. Обалдеть
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Валерий Питерский
Ну, футболка это круто конечно.. Можно на аукционе потом продать, но помощь нужна здесь и сейчас. И Сирии тоже, если кто забыл.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гусейн Магомедрасулов
Ответ Алексей Сид
Аукцион неслыханной щедрости. Великий!
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/saintparis/3114986.html?sl=1
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Лабусов
Пожертвовал автограф? Жесть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Имя Фамилия
Ответ Футбол_это_жизнь
Напомни чем там помог Неймар и Мбаппе!
А ты погугли какие бабки они тратят на благотворительность и не пиши чушь.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Altim
Ответ Виталий Желтоусов
пожертвовать футболку с автографом. как то странно звучит.
Они немало стоят для коллекционеров, учитывая что сами игровые футболки стоят больше 100 евро, а тут личная Месси. Неплохую сумму можно получить.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
OnTuMyC
я бы еще понял организации аукциона с действительно редкими вещами всех упомянутых, но банальная футболка от миллиардера...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
savik-A.M.
Ответ Виталий Желтоусов
пожертвовать футболку с автографом. как то странно звучит.
Которую на каждую игру ему дают новую
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Сид
Аукцион неслыханной щедрости. Великий!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Футбол_это_жизнь
Ответ Имя Фамилия
Не для того же он миллиарды из барсы выдаивал, чтобы их на благотворительность тратить. Сейчас 100 евро пожертвует, и на счету будет уже не 1 000 000 000 евро, а всего лишь 999 999 900, а там не за горами уже и 0...
Напомни чем там помог Неймар и Мбаппе!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вася Васильков
Что за бред?Какая футболка Такие должны переводить свои миллионы на такие случаи.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гусейн Магомедрасулов
Президент Аль-Насра наверное отправил миллиарды евро братьям по вере, раз платит пенсионеру 200 миллион в год. А также президенты ПСЖ и МанСити
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александра Александрова
Ответ Футбол_это_жизнь
Ха, на что ты посмотришь? Запад продолжит свою политику, а вам останется только писать о том какой запад плохой. Ничего поделать с этим вы не сможете
Конечно продолжит , потому что это либерал фашизм в чистом виде ! Эта та же линия что и гнул Гитлер , абсолютно ничем не отличающиеся , захватить чужие ресурсы и уничтожать население ! Я могу об этом этом написать правду , а не лизать задницу Западу как ты !
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kirill est. 1978
Прежде чем осуждать, спросите сначала себя - вы то чем помогли?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гусейн Магомедрасулов
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/saintparis/3114986.html?sl=1

А эта информация соответствует действительности?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Футбол_это_жизнь
Ответ Пенс
Какая щедрая душа) Наверное, еле-еле на это решился) Лучше бы пару мультов из обворованной казны бчк закинул.
Ты хоть рубль перевёл?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий