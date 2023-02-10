Месси пожертвовал футболку с автографом на благотворительный аукцион в помощь Турции после землетрясения

поддержал пострадавших от землетрясения в Турции.

В ночь на 6 февраля мощное землетрясение в Турции и последовавшие за ним эхо-толчки привели к гибели людей и значительному ущербу в стране. По последним данным, число жертв в Турции выросло до 18342 человек, более 74 тысяч пострадали.

Защитник «Аталанты» и сборной Турции Мерих Демирал сообщил, что форвард « » передал на благотворительный аукцион футболку парижского клуба, которую он носил во время матча. Аргентинец оставил на ней автограф. Деньги, вырученные от продажи экипировки, будут использованы в зоне землетрясения.

Демирал отметил, что с Месси связались хавбек « » и вратарь «ПСЖ» , объяснившие аргентинцу ситуацию.

Ранее футболки Роналду, Дибалы и Бонуччи, выставленные Демиралом на аукцион ради помощи пострадавшим от землетрясения в Турции, были проданы за 5 млн лир.

Фото: twitter.com/Merihdemiral

После землетрясения «Хатайспор» снимется с чемпионата Турции. Атсу под завалами, его не нашли

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!