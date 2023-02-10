Месси пожертвовал футболку с автографом на благотворительный аукцион в помощь Турции после землетрясения
Лионель Месси поддержал пострадавших от землетрясения в Турции.
В ночь на 6 февраля мощное землетрясение в Турции и последовавшие за ним эхо-толчки привели к гибели людей и значительному ущербу в стране. По последним данным, число жертв в Турции выросло до 18342 человек, более 74 тысяч пострадали.
Защитник «Аталанты» и сборной Турции Мерих Демирал сообщил, что форвард «ПСЖ» передал на благотворительный аукцион футболку парижского клуба, которую он носил во время матча. Аргентинец оставил на ней автограф. Деньги, вырученные от продажи экипировки, будут использованы в зоне землетрясения.
Демирал отметил, что с Месси связались хавбек «Интера» Хакан Чалханоглу и вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма, объяснившие аргентинцу ситуацию.
Ранее футболки Роналду, Дибалы и Бонуччи, выставленные Демиралом на аукцион ради помощи пострадавшим от землетрясения в Турции, были проданы за 5 млн лир.
Фото: twitter.com/Merihdemiral
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И да какие такие? С чего это они должны? Никому ничего не должны Вася!
Что же касается погибших от ДТП, то реально можно уменьшить эту цифру, если постараться. Только всем все равно. А вот от землетрясения вряд ли можно уменьшить.
Насчет движения литосферных плит, ХЗ. Добыча нефти, газа, артезианской воды и прочего ведется миллионами баррелей. Образуются гигантские каверны и пустоты. Природа не терпит пустоты и пласты смещаются. Так что не уверен, что землетрясения вдруг внезапно от движения литосферных плит. Плиты дрейфуют ежеминутно и ежечасно. Однако землетрясения вдруг не везде и не каждый год. Так что может это плиты, а, может, и не плиты.
А эта информация соответствует действительности?