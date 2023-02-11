Малкин разделил 50-е место по очкам в истории НХЛ с Сиссарелли (по 1200)

Теги рейтинги Питтсбург Евгений Малкин Райан Гецлаф НХЛ Дино Сиссарелли Венсан Дамфусс Хоккей

Евгений Малкин разделил 50-е место по очкам в истории НХЛ с Дино Сиссарелли.

На счету обоих игроков по 1200 очков в лиге. 

Форвард «Питтсбурга» достиг юбилейной отметки в матче регулярного чемпионата против «Анахайма» (6:3), сделав 2 результативные передачи. 

На счету 36-летнего россиянина стало 54 (19+35) очка в 51 матче сезона. За карьеру в рамках регулярок – 1200 (463+737) баллов в 1032 играх.

Малкин стал 51-м игроком в истории лиги, набравшим 1200 очков. В списке лучших бомбардиров в истории лиги он разделил 50-е место с Дино Сиссарелли, набравшим 1200 (608+592) баллов в 1232 играх.

На 49-м месте идет Венсан Дамфусс с 1205 (432+773) очками в 1378 играх. 

При этом по общему числу передач Малкин делит 49-е место в истории с Райаном Гецлафом (737 в 1157 матчах). 

Малкин набрал 1200-е очко в НХЛ. У него 2 передачи в матче с «Анахаймом»

7 комментариев

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Sergey Kuznetsov
Вот как NHL не включила его в топ-100 лучших в 2017 году?!
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Илья Цветков
Ответ PatologoanatoM
Джино в топ-50 по очкам в истории лиги, 3хКС, 2хАртРосс ( лучший показатель среди наших и 2ой среди европейцев, больше только у Ягра), Конь, Харт, Пирсон, Колдырь, весь набор короче .Как его можно было не включить в топ-100 НХЛ за всю историю ??? вопиющая не справедливость!?которая исправится на 125летие лиги, вне всяких сомнений
Да этот список ещё обновляться будет каждую четверть века - это точно. Почему не включили в этот раз вопрос конечно дискуссионный
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Evgeny Trifonov
Не включив его в 100 лучших к столетию НХЛ. Лига совершила преступление века
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АРХАТ
В 17 лет Сисарелли получил двойной перелом ноги, который по мнения ряда врачей ставил туманные перспективы касательно будущего.
Возможно поэтому и был таким колючим игроком - поднялся со дна и несколько оскотинился
+1
-1
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VintDV
Стабильная игра на протяжении всей карьеры занесла его уже в 50 лучших бомбардиров за всю Историю НХЛ! Браво Жене! Дальнейших успехов и крепкого здоровья! Ждём новых рекордов!
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PatologoanatoM
Джино в топ-50 по очкам в истории лиги, 3хКС, 2хАртРосс ( лучший показатель среди наших и 2ой среди европейцев, больше только у Ягра), Конь, Харт, Пирсон, Колдырь, весь набор короче .Как его можно было не включить в топ-100 НХЛ за всю историю ??? вопиющая не справедливость!?которая исправится на 125летие лиги, вне всяких сомнений
+7
-2
+5
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Febanacci-88
В Топ-30 по очкам должен попасть, если травм не будет. Ему остается 150-200 очков набрать, а играть еще 3 сезона с хвостиком.
+5
0
+5
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