Малкин разделил 50-е место по очкам в истории НХЛ с Сиссарелли (по 1200)

разделил 50-е место по очкам в истории НХЛ с Дино Сиссарелли.

На счету обоих игроков по 1200 очков в лиге.

Форвард « » достиг юбилейной отметки в матче регулярного чемпионата против «Анахайма» (6:3), сделав 2 результативные передачи.

На счету 36-летнего россиянина стало 54 (19+35) очка в 51 матче сезона. За карьеру в рамках регулярок – 1200 (463+737) баллов в 1032 играх.

Малкин стал 51-м игроком в истории лиги, набравшим 1200 очков. В списке лучших бомбардиров в истории лиги он разделил 50-е место с , набравшим 1200 (608+592) баллов в 1232 играх.

На 49-м месте идет с 1205 (432+773) очками в 1378 играх.

При этом по общему числу передач Малкин делит 49-е место в истории с (737 в 1157 матчах).

Малкин набрал 1200-е очко в НХЛ. У него 2 передачи в матче с «Анахаймом»