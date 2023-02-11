Самсонов сделал 3-й шатаут в сезоне, став 2-й звездой матча с «Коламбусом». Он отбил все 30 бросков
Вратарь «Торонто» Илья Самсонов отразил все 30 бросков в матче с «Коламбусом» (3:0) и был признан второй звездой.
Россиянин сделал 3-й шатаут и одержал 18-ю победу в текущем чемпионате НХЛ. Всего он провел 26 игр.
Подробнее статистика Самсонова – здесь.
59 - Набоков
46 - Хабибулин
38 - Бобровский
37 - Варламов
34 - Брызгалов
29 - Василевский
14 - Сорокин
11 - Худобин
10 - Георгиев
9 - Шестёркин, САМСОНОВ.