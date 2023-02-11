Самсонов сделал 3-й шатаут в сезоне, став 2-й звездой матча с «Коламбусом». Он отбил все 30 бросков

Теги Торонто НХЛ Илья Самсонов Хоккей

Вратарь «Торонто» Илья Самсонов отразил все 30 бросков в матче с «Коламбусом» (3:0) и был признан второй звездой.

Россиянин сделал 3-й шатаут и одержал 18-ю победу в текущем чемпионате НХЛ. Всего он провел 26 игр.

Подробнее статистика Самсонова – здесь.

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3 комментария

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Кино Музыка
Отбился от Марченко.
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0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
86hc6k2gdg
Неплох, очень даже
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stewart - 25
Российские вратари в НХЛ ( матчи на "0" ) :
59 - Набоков
46 - Хабибулин
38 - Бобровский
37 - Варламов
34 - Брызгалов
29 - Василевский
14 - Сорокин
11 - Худобин
10 - Георгиев
9 - Шестёркин, САМСОНОВ.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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