НХЛ. «Рейнджерс» примут «Сиэтл», «Коламбус» сыграет с «Торонто», «Чикаго» – с «Аризоной», «Питтсбург» против «Анахайма»
«Рейнджерс» примут «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Коламбус» сыграет с «Торонто», «Чикаго» – с «Аризоной», «Питтсбург» будет противостоять «Анахайму».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 11 февраля, 03.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 11 февраля, 03.00, «Nationwide Arena»
- Дата проведения
- 11 февраля, 04.30, «United Center (hoc)»
- Дата проведения
- 11 февраля, 06.00, «Honda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
пы.сы
было бы эпично,если бы Динамо Нью-Йорка запустила на кубе тот самый гол Тарасенко,поприветствовать,так сказать)))
https://www.youtube.com/watch?v=3i2s_9vuoK4