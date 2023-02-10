НХЛ. «Рейнджерс» примут «Сиэтл», «Коламбус» сыграет с «Торонто», «Чикаго» – с «Аризоной», «Питтсбург» против «Анахайма»

Теги результаты Питтсбург Рейнджерс Торонто Коламбус Чикаго Анахайм Аризона НХЛ Сиэтл Хоккей

«Рейнджерс» примут «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Коламбус» сыграет с «Торонто», «Чикаго» – с «Аризоной», «Питтсбург» будет противостоять «Анахайму».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Рейнджерс – Сиэтл
Дата проведения
11 февраля, 03.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео

 

Коламбус – Торонто
Дата проведения
11 февраля, 03.00, «Nationwide Arena»
Онлайн матча Видео

 

Чикаго – Аризона
Дата проведения
11 февраля, 04.30, «United Center (hoc)»
Онлайн матча Видео

 

Анахайм – Питтсбург
Дата проведения
11 февраля, 06.00, «Honda Center»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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2 комментария

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e1ther - e1ther
посмотреть как Большой(жирный) Тони идет на 60 шайб?)

пы.сы
было бы эпично,если бы Динамо Нью-Йорка запустила на кубе тот самый гол Тарасенко,поприветствовать,так сказать)))

https://www.youtube.com/watch?v=3i2s_9vuoK4
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
izdaba
Удачи Тарасенко!
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-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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