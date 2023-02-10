НХЛ. «Рейнджерс» примут «Сиэтл», «Коламбус» сыграет с «Торонто», «Чикаго» – с «Аризоной», «Питтсбург» против «Анахайма»

« » примут « » в матче регулярного чемпионата НХЛ.

« » сыграет с « », « » – с «Аризоной», «Питтсбург» будет противостоять «Анахайму».

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица НХЛ

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