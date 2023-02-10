Гвардиола не уйдет из «Ман Сити» на фоне обвинений в финансовых нарушениях: «Не сдвинусь с места. Хочу остаться больше чем когда-либо»

не уйдет из « » на фоне обвинений в финансовых нарушениях.

Об этом тренер заявил на пресс-конференции.

«Я не сдвинусь с этого места, уверяю вас. Я хочу остаться больше чем когда-либо. После многих, многих лет в Премьер-лиге я не хочу уходить.

В прошлом сезоне мы стали чемпионами АПЛ на поле. Будем защищаться от этих обвинений. Если это произойдет, мы примем это. Но, как и в случае с делом УЕФА, мы будем защищаться», – заявил Гвардиола.

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