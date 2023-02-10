Гвардиола не уйдет из «Ман Сити» на фоне обвинений в финансовых нарушениях: «Не сдвинусь с места. Хочу остаться больше чем когда-либо»
Пеп Гвардиола не уйдет из «Манчестер Сити» на фоне обвинений в финансовых нарушениях.
Об этом тренер заявил на пресс-конференции.
«Я не сдвинусь с этого места, уверяю вас. Я хочу остаться больше чем когда-либо. После многих, многих лет в Премьер-лиге я не хочу уходить.
В прошлом сезоне мы стали чемпионами АПЛ на поле. Будем защищаться от этих обвинений. Если это произойдет, мы примем это. Но, как и в случае с делом УЕФА, мы будем защищаться», – заявил Гвардиола.
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Да если Гвардиола уйдёт из Сити ,то вряд ли ему составит труда найти топ клуб с топ зп
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Слово дал, слово взял))
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/odukhevremeni/3114277.html
Не стоит ставить наёмника в один ряд с великими игроками
ну и к чему было кричать что уйдет если узнает что их клуб шарлатан?
МУЖЧИНА!
Если снимут очки или отправят в шип
Он будет первый кто сбежит из этого лохотрона