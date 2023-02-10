Гвардиола не уйдет из «Ман Сити» на фоне обвинений в финансовых нарушениях: «Не сдвинусь с места. Хочу остаться больше чем когда-либо»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола не уйдет из «Манчестер Сити» на фоне обвинений в финансовых нарушениях.

Об этом тренер заявил на пресс-конференции.

«Я не сдвинусь с этого места, уверяю вас. Я хочу остаться больше чем когда-либо. После многих, многих лет в Премьер-лиге я не хочу уходить.

В прошлом сезоне мы стали чемпионами АПЛ на поле. Будем защищаться от этих обвинений. Если это произойдет, мы примем это. Но, как и в случае с делом УЕФА, мы будем защищаться», – заявил Гвардиола.

Гвардиола обещал сразу уйти из «Сити», если от него скроют махинации. И вот новое дело

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42 комментария

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Кино Музыка
Реально крут.
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ выходец из убежища
Когда УЕФА отстранял от ЛЧ, он тоже говорил, что останется в любом случае.
Не, я про другое его высказывание, когда он намекал что не исключено что покинет клуб
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Фанат Лионеля Месси
Ответ Гамарджоба Генацвале
Прав, конечно. Самый высокооплачиваемый тренер в мире. Я бы тоже не захотел никуда уходить.
Самый высокооплачиваемый Симеоне
Да если Гвардиола уйдёт из Сити ,то вряд ли ему составит труда найти топ клуб с топ зп
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-1
-1
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Veld
Учитывая его слова, что он уйдёт, если они нарушали правила....я чего-то перестал понимать o.O
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Оливер Кан удаляет Роберту
Гвардиола обещал сразу уйти из «Сити», если от него скроют махинации.
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Слово дал, слово взял))
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Alxx3xx
Ответ DolJun
что и требовалось доказать: пеп - главный лицемер футбола
А что не так то? Не нравится, что он остаётся? Все тебе не так.
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miguel_diaz
Фуфлогон))
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ Suhrob Bakiev
Вот это настоящий мужчина
ага, настоящий))
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/odukhevremeni/3114277.html
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Константин Малышкин
Мужчины-мужики, не ведитесь, как я, на всякие паблики и каналы по прогнозам – фигня полная. Найдите в яндексе сервис по фразе: ПРОГНОЗ СОТКА. 10 лет ему. На первом месте выходит.
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Оливер Кан удаляет Роберту
Тот который обещал сразу уволиться, если Сити будет пойман)) Слово дал, слово взял, настоящий каталонец.
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Михаил Максаков
Гвардиола: «Хочу ещё бабосов»
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ aidos_1979
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Да да), познакомиться в переписке недавно с этим типом
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REALITY
Ответ RYBvsSAB
будет верен клубу как те Дель Пьеро, Буффон в Серии Б с юве
Это не тот вариант 😂🤷🏻‍♂️
Не стоит ставить наёмника в один ряд с великими игроками
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Alxx3xx
Ответ tyuiop tyuiop
вот же балабол ну и к чему было кричать что уйдет если узнает что их клуб шарлатан?
Да вам не угодишь. Уйдёт - крыса. Останется - балабол. Все не так
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tyuiop tyuiop
вот же балабол
ну и к чему было кричать что уйдет если узнает что их клуб шарлатан?
+3
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Sergey Troshin
Сейчас Бенджамин Менди даст какие нибудь показания, его оправдают.... вот это поворот)
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RYBvsSAB
Ответ sersan
Ага, храбрится, пока нет итогов)
да уже не первый раз показывает свою преданность
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Kanan Jarrus
с такими деньгами он и в 5 дивизион пойдет с мс
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Ильнур Хасанов
Хочу ещё больше денег чем когда либо
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RYBvsSAB
Ответ REALITY
Это он сейчас говорит 🤷🏻‍♂️ Если снимут очки или отправят в шип Он будет первый кто сбежит из этого лохотрона
будет верен клубу как те Дель Пьеро, Буффон в Серии Б с юве
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aidos_1979
Ответ Пошлю любого, кто против футбола!
"Я не сдвинусь с этого места" хмм, раньше он такого не говорил🤔, может осмыслил что вряд ли кто кроме шейхов дадут такие условия, покупать дорогих игроков, зп и т.д.
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Пако
Упрямство заслуживающее уважения.
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выходец из убежища
Ответ Пошлю любого, кто против футбола!
"Я не сдвинусь с этого места" хмм, раньше он такого не говорил🤔, может осмыслил что вряд ли кто кроме шейхов дадут такие условия, покупать дорогих игроков, зп и т.д.
Когда УЕФА отстранял от ЛЧ, он тоже говорил, что останется в любом случае.
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-1
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RYBvsSAB
не будет как Чиро Феррара? выбрасываться из окна офиса клуба

МУЖЧИНА!
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REALITY
Это он сейчас говорит 🤷🏻‍♂️
Если снимут очки или отправят в шип
Он будет первый кто сбежит из этого лохотрона
+2
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