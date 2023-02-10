Зобнин о Winline Зимнем кубке РПЛ: «Спартак» не придает большого значения титулу. Он особо ничего не значит»

прокомментировал победу « » в Winline Зимнем кубке .

«Большого значения титулу не придаем. Это товарищеские игры. С точки зрения того, что мы победили, в плане психологии это хорошо. Но это товарищеский турнир, он особо ничего не значит.

Мы работаем, отдаемся на каждой тренировке. А результат увидим на старте сезона. Все ребята очень стараются. С большим желанием работают», – сказал хавбек «Спартака».

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