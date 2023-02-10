Зобнин о Winline Зимнем кубке РПЛ: «Спартак» не придает большого значения титулу. Он особо ничего не значит»

Теги Спартак премьер-лига Россия Роман Зобнин Чемпионат.com Футбол

Роман Зобнин прокомментировал победу «Спартака» в Winline Зимнем кубке РПЛ.

«Большого значения титулу не придаем. Это товарищеские игры. С точки зрения того, что мы победили, в плане психологии это хорошо. Но это товарищеский турнир, он особо ничего не значит.

Мы работаем, отдаемся на каждой тренировке. А результат увидим на старте сезона. Все ребята очень стараются. С большим желанием работают», – сказал хавбек «Спартака».

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6 комментариев

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Владимир Молявин
Молодцы!!! Хорошую игру показали. Удачи в официальных матчах!!!
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chiga
Значит! Ой как значит!))
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Коля Строгонов
Зато болельщикам было приятно смотреть на игру команды. Удачи в официальных матчах!
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Тиджани Бабангида
«Титул» - звучит забавно для победы в подобном «Кубке».
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KOTOV71
Хех! " Титульные товарищеские игры"!
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blaugrano
А вот госбюджетный Матч.тв преподночит эту букмекерскую шляпу чуть ли не как главный турнир десятилетия. Надо же спонсору лудоманов новых нагнать...
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