Зобнин о Winline Зимнем кубке РПЛ: «Спартак» не придает большого значения титулу. Он особо ничего не значит»
Роман Зобнин прокомментировал победу «Спартака» в Winline Зимнем кубке РПЛ.
«Большого значения титулу не придаем. Это товарищеские игры. С точки зрения того, что мы победили, в плане психологии это хорошо. Но это товарищеский турнир, он особо ничего не значит.
Мы работаем, отдаемся на каждой тренировке. А результат увидим на старте сезона. Все ребята очень стараются. С большим желанием работают», – сказал хавбек «Спартака».
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