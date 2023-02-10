«Спартак» выиграл Winline Зимний кубок РПЛ

« » стал победителем Winline Зимнего Кубка РПЛ.

В заключительном матче красно-белые обыграли « » (2:0).

Команда тренера досрочно обеспечила себе победу в турнире. «Спартак» набрал 8 очков в 3 матчах и ни разу не пропустил.

До этого красно-белые одержали две победы в Winline Зимнем Кубке РПЛ – над «Краснодаром» (4:0) и «Ростовом» в серии пенальти (0:0, 2:1).

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