«Спартак» выиграл Winline Зимний кубок РПЛ

Теги Спартак премьер-лига Россия Сочи Гильермо Абаскаль Футбол

«Спартак» стал победителем Winline Зимнего Кубка РПЛ.

В заключительном матче красно-белые обыграли «Сочи» (2:0).

Команда тренера Гильермо Абаскаля досрочно обеспечила себе победу в турнире. «Спартак» набрал 8 очков в 3 матчах и ни разу не пропустил.

До этого красно-белые одержали две победы в Winline Зимнем Кубке РПЛ – над «Краснодаром» (4:0) и «Ростовом» в серии пенальти (0:0, 2:1).

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53 комментария

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gleb_k
Поздравляем с трофеем!
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KOTOV71
Ответ WelcomeBackPURE
Они вернулись чтобы править ! Фантастический результат ! Все на Никольскую!
Все на пляж!!
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Он саМый
Ответ Гарри Топор
Игра команды в этом турнире понравилась. Только Россия и Спартак!
Минусяторам по нраву голубая Россия?
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SMART789
Ответ SMART789
чемпионыыыыыы чемпионыыыыыы але але але дель соль копа дель соль копа парим пари матч пари
Мои искренние поздравления великому клубу с еще одним трофеем для клубного музея!

Можно разместить на общей полке с полукубком за взятие Наполи и сокрушительную победу в драке в кубке
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Человек1991
Достижения Великого Спартака из Москвы в Еврокубках.)
Лига чемпионов
Полуфиналист (1 раз): 1990/91.
Четвертьфиналист (3 раза): 1980/81, 1993/94, 1995/96.
Кубок УЕФА / Лига Европы
Полуфиналист (1 раз): 1997/98.
Четвертьфиналист (2 раза): 1983/84, 2010/11.
Кубок обладателей кубков
Полуфиналист (1 раз): 1992/93.
Четвертьфиналист (1 раз): 1972/73. ))
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dimitrii36
Ответ Человек1991
Спартак Москва Победитель: Кубка Фонбет,Париматч, Винлайн , 2019, 2021, 2022, 2023. Обладатель Copa del Sol 2012. Обладатель Efes Pilsen Cup 2002. Обладатель Кубка Хазарова 1995. Победитель Кубка Trofeo Forta (Ла-Корунья) 1993. Победитель Marlboro Cup 1990. ) )
труд то какой кропотливый, запускайте трилогию 2008 - воспоминания
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Александр Бородин
Ну красавцы! Пора звать Максим, и всем стадионом орать «Знаешь ли ты»🤣🤣🤣
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SMART789
Ответ mancity111
Потрясающий хет-трик. Поздравляю всех с завоеванием большого футбольного глобуса (Копа Дель Соль, Кубок пари премьер и теперь этот невероятный трофей)
чемпионыыыыыы чемпионыыыыыы але але але

дель соль копа дель соль копа парим пари матч пари
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Альтависта
Остановите этих киборгов.
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Зизуха
Ответ mancity111
Потрясающий хет-трик. Поздравляю всех с завоеванием большого футбольного глобуса (Копа Дель Соль, Кубок пари премьер и теперь этот невероятный трофей)
Не хет-трик, а требл
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Гарри Топор
Игра команды в этом турнире понравилась.
Только Россия и Спартак!
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Человек1991
Спартак Москва Победитель: Кубка Фонбет,Париматч, Винлайн , 2019, 2021, 2022, 2023.
Обладатель Copa del Sol 2012.
Обладатель Efes Pilsen Cup 2002.
Обладатель Кубка Хазарова 1995.
Победитель Кубка Trofeo Forta (Ла-Корунья) 1993. Победитель Marlboro Cup 1990. ) )
+3
-1
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Spartakus1984
Этот турнир,хорошая подготовка к матчу с Локо,что бы не подойти к нему в расслабленном состоянии.
+1
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НАВАЛЬНЫЙ
Плохой знак 😆
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GMF
🐽
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Anton Lem
Ответ Иван_Флягин
Если объективно, Спартак играет сейчас на уровне 1/4 финала Лиги Чемпионов.
В Fifa?
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Spartakus1984
Ответ Назар Игорь
Напомните в каком году Спартак в предсезонке выиграл всё что можно, а потом с треском провалил первенство РПЛ. Так что ликовать рано.
лучше было бы если бы в каждом матче проигрывали?))
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Александр Иванов
Ответ Alda
при всем уважении, но всем так пофиг на этот турнир, даже хейтерам)
Ну это понятно что турнир товарняк, но приятно всё же когда команда бежит и показывает игру, дарит надежду на... Чем когда и на сборах ничего не клеится.
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Антимосковский
Ответ Константин Вольнов
набежали завистники/злопыхатели. не позорьтест
обзавидовались трофею
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Николай Горнаков
Больше радует,! что Спартак за три матча не пропустил ничего
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dimitrii36
белые ночи начались внепланово
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Алексей Кузнецов
Спартак-чемпион!!! Отличный турнир, чтоб показать себя молодым воспитанникам Спартака и в целом подготовится к концу сезона!!!
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Tresk2
Теперь можно и расслабиться. Главный трофей года выигран.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ mancity111
Потрясающий хет-трик. Поздравляю всех с завоеванием большого футбольного глобуса (Копа Дель Соль, Кубок пари премьер и теперь этот невероятный трофей)
Вернулись, чтобы править!🎅🏿
+7
-3
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Иван_Флягин
Если объективно, Спартак играет сейчас на уровне 1/4 финала Лиги Чемпионов.
+1
-4
-3
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