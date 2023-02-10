«Спартак» выиграл Winline Зимний кубок РПЛ
«Спартак» стал победителем Winline Зимнего Кубка РПЛ.
В заключительном матче красно-белые обыграли «Сочи» (2:0).
Команда тренера Гильермо Абаскаля досрочно обеспечила себе победу в турнире. «Спартак» набрал 8 очков в 3 матчах и ни разу не пропустил.
До этого красно-белые одержали две победы в Winline Зимнем Кубке РПЛ – над «Краснодаром» (4:0) и «Ростовом» в серии пенальти (0:0, 2:1).
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Лига чемпионов
Полуфиналист (1 раз): 1990/91.
Четвертьфиналист (3 раза): 1980/81, 1993/94, 1995/96.
Кубок УЕФА / Лига Европы
Полуфиналист (1 раз): 1997/98.
Четвертьфиналист (2 раза): 1983/84, 2010/11.
Кубок обладателей кубков
Полуфиналист (1 раз): 1992/93.
Четвертьфиналист (1 раз): 1972/73. ))
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Только Россия и Спартак!
Обладатель Copa del Sol 2012.
Обладатель Efes Pilsen Cup 2002.
Обладатель Кубка Хазарова 1995.
Победитель Кубка Trofeo Forta (Ла-Корунья) 1993. Победитель Marlboro Cup 1990. ) )