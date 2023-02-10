Анчелотти согласился возглавить сборную Бразилии. Обсуждается трехлетний контракт с лета 2023-го (ESPN Brasil)

Теги Карло Анчелотти Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Федерация футбола Бразилии ЧМ-2026 Футбол

Карло Анчелотти может возглавить сборную Бразилии.

ESPN Brasil утверждает, что тренер «Реал» дал согласие федерации футбола Бразилии на работу с национальной командой.

Стороны обсуждают детали контракта, рассчитанного на три года. Предполагается, что он вступит в силу в июле 2023 года и будет действовать до августа 2026-го, когда пройдет чемпионат мира.

Анчелотти пока не подписывал никаких документов, а только дал согласие. Стороны не будут объявлять о договоренности публично, так как у итальянца есть действующий контракт с «Реалом».

Бразильские игроки «Реала» – Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс и Эдер Милитао – в курсе ситуации. Им жаль, что Анчелотти покидает клуб, но они рады его приходу в сборную.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

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36 комментариев

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Kasilas__1
Ответ Мадридский тролль
Могут быть разные варианты. Тухель - системный тренер. В Мадриде давно такого не было, но учитывая капризы немца, дедушка Фло не будет с этим мириться и ему такой менеджер не нужен. Слишком сложный. Можно подумать о Клоппе, но даже если каким-то образом Юрген покинет Ливерпуль, то вряд ли сразу возглавит какую-либо команду, но на это было бы любопытно посмотреть. Из доступных вариантов остаются Почеттино и Рауль. Скорее всего это будет второй вариант и Арбелоа возглавит Кастилью. В Маурио совсем не верится, хоть для Переса удобный вариант, но здесь больше мне не хочется, чтобы он был у руля Мадрида.
Ставить Рауля тренером сейчас - идиотизм.
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Kasilas__1
Покидает клуб? Что за чушь?
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Виталий Желтоусов
У Реала ожидаемый спад. Теперь пришло время барсы. На протяжении всей истории Ла Лиги так было.
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VuNePonimaete
Ответ LIBerly
А в Реал Тухеля?
Тухель трансферы запросит, а Перес их оформлять не хочет
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igornemo
удачи папа Карло✊✊✊
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Роман
Такая новость и такой источник желтый
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Игорь Новиков
Ответ Gravdaar Iyaad
Почему бы ему уже не уйти на пенсию и кайфовать на старости лет? Ок, любишь свою работу Но жить когда планируешь?
То есть люди живут только на пенсии?
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Arthurino
Ответ Мадридский тролль
Могут быть разные варианты. Тухель - системный тренер. В Мадриде давно такого не было, но учитывая капризы немца, дедушка Фло не будет с этим мириться и ему такой менеджер не нужен. Слишком сложный. Можно подумать о Клоппе, но даже если каким-то образом Юрген покинет Ливерпуль, то вряд ли сразу возглавит какую-либо команду, но на это было бы любопытно посмотреть. Из доступных вариантов остаются Почеттино и Рауль. Скорее всего это будет второй вариант и Арбелоа возглавит Кастилью. В Маурио совсем не верится, хоть для Переса удобный вариант, но здесь больше мне не хочется, чтобы он был у руля Мадрида.
Сегодня утром появилась информация, что и Зизу готов возглавить команду при условии, что Перес купит французу нескольких игроков, в том числе Шерки из Лиона. В любом случае Мадрид ждёт интересное лето
+2
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madrilenos
ЗиЗу 3й раз или все таки Рауль/Тухель?
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Badfucker
Ответ Мадридский тролль
Могут быть разные варианты. Тухель - системный тренер. В Мадриде давно такого не было, но учитывая капризы немца, дедушка Фло не будет с этим мириться и ему такой менеджер не нужен. Слишком сложный. Можно подумать о Клоппе, но даже если каким-то образом Юрген покинет Ливерпуль, то вряд ли сразу возглавит какую-либо команду, но на это было бы любопытно посмотреть. Из доступных вариантов остаются Почеттино и Рауль. Скорее всего это будет второй вариант и Арбелоа возглавит Кастилью. В Маурио совсем не верится, хоть для Переса удобный вариант, но здесь больше мне не хочется, чтобы он был у руля Мадрида.
есть ещё потенциальное третье пришествие Зидана)
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Футбол_это_жизнь
Ответ Gravdaar Iyaad
Почему бы ему уже не уйти на пенсию и кайфовать на старости лет? Ок, любишь свою работу Но жить когда планируешь?
А сына его кто тогда возьмёт на работу? Он и не работает уже. Его задача жевать жвачку, все делает сын
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Игорь Новиков
Ответ инок
Довольно неожиданно. Но опыт работы с Винисиусом, Родриго, Каземиро есть. Анчелотти тактикой не перегружает, для бразильцев это самое оно.
И Милитао. Плюс он по карьере со многими бразильцами работал - Кака, Кафу, Тиаго Силва и так далее.
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Goofts
Ответ здоровяк
Зидан снова вернется погреть кресло для Карло)
Мадридиста Зидан, второй приход был не удачным, третий может похоронить его как тренера, так что лучше юве париж и ли ждать сборную
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Gravdaar Iyaad
Почему бы ему уже не уйти на пенсию и кайфовать на старости лет?
Ок, любишь свою работу
Но жить когда планируешь?
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Игорь Новиков
Видимо, понял, что трансферов от Переса ждать не стоит, а за то, что со стариками второй год подряд ЛЧ и Ла Лигу не выиграет - самодур выгонит. Логично тогда.
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mr kovalsky
Ответ Мадридский тролль
Значит летом будет Рауль.
Зидана обратно, или было бы неплохо Клопа позвать
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Монсеньор Мартинес
Ответ LIBerly
А в Реал Тухеля?
Скорее третье пришествие Зидана
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banchik1
Наконец-то Бразилия возьмет Лигу чемпионов.
+9
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Мадридский тролль
Могут быть разные варианты. Тухель - системный тренер. В Мадриде давно такого не было, но учитывая капризы немца, дедушка Фло не будет с этим мириться и ему такой менеджер не нужен. Слишком сложный. Можно подумать о Клоппе, но даже если каким-то образом Юрген покинет Ливерпуль, то вряд ли сразу возглавит какую-либо команду, но на это было бы любопытно посмотреть. Из доступных вариантов остаются Почеттино и Рауль. Скорее всего это будет второй вариант и Арбелоа возглавит Кастилью. В Маурио совсем не верится, хоть для Переса удобный вариант, но здесь больше мне не хочется, чтобы он был у руля Мадрида.
+1
0
+1
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инок
Довольно неожиданно. Но опыт работы с Винисиусом, Родриго, Каземиро есть. Анчелотти тактикой не перегружает, для бразильцев это самое оно.
+2
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Алексей Алексеев
Ответ harmat
думаю врядли скорее Рауль либо хаби алонсо
чего
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Футбол_это_жизнь
Уверен на это решение как то повлиял Винни и их тёплые отношения с Карло.
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Ussaev M
италиано-бразильская связка 🔥🔥🔥
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Сергей Галынский
Напоследок взять еще одного ушастого и спасибо,папа Карло 👍
+1
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Мадридский тролль
Значит летом будет Рауль.
0
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