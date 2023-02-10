Анчелотти согласился возглавить сборную Бразилии. Обсуждается трехлетний контракт с лета 2023-го (ESPN Brasil)

может возглавить сборную Бразилии.

ESPN Brasil утверждает, что тренер « » дал согласие федерации футбола на работу с национальной командой.

Стороны обсуждают детали контракта, рассчитанного на три года. Предполагается, что он вступит в силу в июле 2023 года и будет действовать до августа 2026-го, когда пройдет чемпионат мира.

Анчелотти пока не подписывал никаких документов, а только дал согласие. Стороны не будут объявлять о договоренности публично, так как у итальянца есть действующий контракт с «Реалом».

Бразильские игроки «Реала» – Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс и Эдер Милитао – в курсе ситуации. Им жаль, что Анчелотти покидает клуб, но они рады его приходу в сборную.

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