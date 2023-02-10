Анчелотти согласился возглавить сборную Бразилии. Обсуждается трехлетний контракт с лета 2023-го (ESPN Brasil)
Карло Анчелотти может возглавить сборную Бразилии.
ESPN Brasil утверждает, что тренер «Реал» дал согласие федерации футбола Бразилии на работу с национальной командой.
Стороны обсуждают детали контракта, рассчитанного на три года. Предполагается, что он вступит в силу в июле 2023 года и будет действовать до августа 2026-го, когда пройдет чемпионат мира.
Анчелотти пока не подписывал никаких документов, а только дал согласие. Стороны не будут объявлять о договоренности публично, так как у итальянца есть действующий контракт с «Реалом».
Бразильские игроки «Реала» – Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс и Эдер Милитао – в курсе ситуации. Им жаль, что Анчелотти покидает клуб, но они рады его приходу в сборную.
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
Ок, любишь свою работу
Но жить когда планируешь?